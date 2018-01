The Vanishing of Ethan Carter landet übernächste Woche auf Xbox One

Das Mystery-Spiel The Vanishing of Ethan Carter ist bereits seit geraumer Zeit für PC und PlayStation 4 erhältlich, jetzt steht endlich der Erscheinungstermin für die Umsetzung auf Xbox One fest.

Bereits am 19. Januar dürft ihr euch in das geheimnisvolle Adventure des polnischen Entwicklers The Astronauts begeben. Das Spiel wird ausschließlich digital zum Preis von 19,99 Euro angeboten und ist knappe 3,3 GB groß. Die Xbox-Fassung ist für die Xbox One X optimiert und kann ab sofort im Microsoft Store vorbestellt werden.

Features:

– Erkunden und interagieren Sie mit der so schönen wie unheilvollen Welt von Red Creek Valley, das mithilfe der Unreal Engine 4 und einer revolutionären Technik zur Fotogrammetrie erstellt wurde, die fast schon fotorealistische Umgebungen ermöglicht.

– Kommunizieren Sie mit den Toten und finden Sie heraus, wie diese gestorben sind, um Hinweise zu erhalten, die Ihnen beim Rätsel um Ethans Verschwinden weiterhelfen – und bei dem, was aus seiner Familie wurde.

– Erleben Sie eine nichtlineare Geschichte, die das Beste aus Detektiv-, Grusel- und Groschenromanen vereint und von Autoren wie Raymond Chandler, Algernon Blackwood, Stefan Grabinski und H. P. Lovecraft inspiriert wurde.

– Führen Sie Ihre Ermittlungen ganz nach Ihren Vorlieben und in Ihrem eigenen Tempo durch. Auch wenn es im Spiel einige gruslige Stellen gibt, müssen Spieler keine Beruhigungsmittel zur Hand haben. Unser Spiel soll keinen blanken Horror erzeugen, sondern ein feuchtkaltes Gefühl des Unbehagens.