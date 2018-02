The Town of Light: Deluxe Edition kommt für Nintendo Switch

Die Nintendo Switch bekommt einen weiteren interessanten Indie-Titel spendiert, der vor allem erwachsene Spieler ansprechen dürfte. Mit The Town of Light: Deluxe Edition erwartet Nintendo-Fans die Umsetzung des Überraschungshits The Town of Light.

Die Umsetzung für Nintendo Switch soll sowohl im Handel als auch digital erscheinen. Die Deluxe-Version des Horror-Titels soll neue Inhalte in Form von Interviews und Spielszenen bieten. The Town of Light versetzt euch in die fiktionale Haut der 16-jährigen Reneé, die ein surreales Abenteuer, angetrieben von einem packenden Storytelling erlebt.

The Town of Light: Deluxe Edition Trailer:

Quelle: PM WiredProductions