The Surge für Xbox One X, aber nicht für Nintendo Switch

Entwickler Deck 13 arbeitet an einem großen Update für das Hardcore-RPG The Surge für Xbox One X. Aufgrund der überschaubaren Technik der Nintendo Switch erteilt der Hersteller Nintendo Fans allerdings eine Absage.

Head of Game Design Adam Hetenyi gab im Rahmen der gamescom 2017 bekannt, dass man bereits fieberhaft an einem Update für die neue Xbox One X arbeitet, welches zum Ende des Jahres gemeinsam mit dem DLC „A Walk in the Park“ zum Download bereit stehen wird.

Allem voran stehen natürlich die grafischen Verbesserungen. The Surge für Xbox One X wird in nativer 4K-Auflösung erstrahlen und soll flüssiger und besser laufen, als jemals zuvor.

Eine Absage erteilt Hetenyi allerdings allen Nintendo-Fans. Es wäre sehr schwer, The Surge auf der Nintendo Switch zum Laufen zu bekommen, da es der Hardware schlichtweg an Leistung fehle. Innerhalb des Teams besprach man die Möglichkeit, die Grafikdetails (deutlich) herunterzuschrauben. Allerdings haben die Entwickler nicht die Absicht, das Spiel hinsichtlich der Grafik-Qualität nach unten zu regulieren.

Sollte es eine Nachfrage auf der Nintendo Switch geben, könnte sich das Team allerdings trotzdem an einer Umsetzung versuchen.