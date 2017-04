Neue technische Details zu The Surge: Auf Xbox Scorpio in nativem 4K mit 30 fps möglich

Das kommende Action-RPG The Surge vom deutschen Studio Deck 13 wird, wie wir wissen, sowohl die PS4 Pro, als auch die kommende Xbox Scorpio unterstützen.

Pünktlich zum Release am 16. Mai 2017 wird es ein Update für das Spiel geben, welches auf der PS4 Pro eine dynamische 4K-Auflösung mit 30fps und optional 60fps bei einer Auflösung von 1080p ermöglicht. Ein weiteres Update wird folgen, welches dem Spiel HDR-Unterstützung hinzufügt.

In einem Interview meldet sich nun Benjamin Glatzel von Deck 13 zur Xbox Scorpio zu Wort. Darin betont er, dass das Spiel die PlayStation 4 mit 1080p und 30fps (die Xbox One Version läuft mit 900p und 30fps) bereits fast vollständig ausreizen würde.

Die 8GB GDDR5 der PS4 Pro seien leistungsstark genug, die dynamische 4K-Auflösung zu ermöglichen. Dabei sei man hier noch nicht annähernd am Limit angekommen.

Die Xbox Scorpio bietet 12 GB GDDR5. Daher ist es dem System möglich, The Surge in nativer 4K Auflösung wiederzugeben. Allerdings hatten die Entwickler bislang nicht die Möglichkeit, selbst Hand an die Xbox Scorpio zu legen. Daher konzentrieren sie sich zunächst einmal darauf, die eigene Engine weiter zu verbessern.

Given the current state of our rendering backends and given the specs of the Scorpio, 4k @ 30 FPS might be really close. Sadly we didn’t have the chance to touch the Scorpio – yet