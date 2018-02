The Room für Nintendo Switch – Release wäre denkbar

Entwickler Fireproof Games könnte die gefeierten The Room Escape-Spiele für die Nintendo Switch umsetzen. Die Entwicklung habe zwar noch nicht begonnen, allerdings denken die Entwickler über eine entsprechende Portierung für die Switch nach, wie sie auf Twitter bekanntgeben.

The Room ist ein wunderschönes, gefährliches und mysteriöses Abenteuer, das dir den Kopf verdrehen wird. Lass dich in eine unvergleichliche Welt entführen, in der atemberaubende Grafik mit kniffligen Aufgaben kombiniert wird. Loslegen ist kinderleicht, aufhören fast unmöglich.

It’s definitely something we’re considering! — Fireproof Games (@Fireproof_Games) 4. Februar 2018



Die Geheimnisse von The Room werden dich gefangen nehmen, ehe du überhaupt merkst, dass du schon spielst.

Weißt du wirklich, was du vor dir hast? Sei dir mal lieber nicht zu sicher.

Aktuell gibt es insgesamt vier Spiele der Reihe für Mobilgeräte.