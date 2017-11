The Longest Five Minutes ab Februar auf Nintendo Switch

NIS America und die flashpoint AG verkünden, dass das klassische 8-Bit-Rollenspiel The Longest Five Minutes am 16. Februar 2018 für Nintendo Switch erscheinen wird.

The Longest Five Minutes handelt von einem Helden, der den teuflischen Overlord zur Strecke bringen möchte. Doch plötzlich verliert er alle Erinnerungen an sein Abenteuer. Er weiß weder den Namen seiner Heimatstadt, noch den Grund, warum er eigentlich den Dämonenkönig bekämpfen wollte. Durch Konversationen mit seinen Verbündeten und dem Overlord können Flashbacks ausgelöst werden, die Erinnerungsfragmente freischalten. Das Ergebnis dieser Erinnerungen beeinflusst die Stärken und Schwächen aller Beteiligten in der finalen Schlacht.





Features

Wer bin ich? – Um die Erinnerungen wiederzuerlangen, reist der Held gemeinsam mit seinen Freunden durch eine nostalgische RPG-Welt.

– Um die Erinnerungen wiederzuerlangen, reist der Held gemeinsam mit seinen Freunden durch eine nostalgische RPG-Welt. Die Vergangenheit neu erleben! – Erinnert sich der Held an seinen Kampfstil? Kennt er diesen Zauber? Mit dem Flashback erhält der Spieler die einzigartige Kraft „Reexperience“! Je mehr Erinnerungen gefunden werden, um so mehr Erfahrungspunkte können gesammelt werden.

– Erinnert sich der Held an seinen Kampfstil? Kennt er diesen Zauber? Mit dem Flashback erhält der Spieler die einzigartige Kraft „Reexperience“! Je mehr Erinnerungen gefunden werden, um so mehr Erfahrungspunkte können gesammelt werden. Zeit für eine Pause! – Dem Spieler stehen drei lustige Mini-Spiele zur Verfügung: Super Chain Reaction, Haunted Run und Slot Machine.

Mehr Infos gibt es auf der offiziellen Homepage des Spiels.