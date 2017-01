Testbericht: The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D

Wir schreiben das Jahr 1998. Ein Licht am fernen Horizont auf dem Nintendo 64 scheint aufzugehen, denn es bahnt sich eine heldenhafte Rückkehr einer Legende am Horizont an. Die Rede ist natürlich von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Mit dem Spiel veröffentlichte ‚BigN‘ das bis dato erste 3D Abenteuer rund um den mutigen Zipfelträger Elf Link. Für viele Fans steht fest, dass The Legend of Zelda: Ocarina of Time der wohl beste Ableger der Serie, wenn nicht sogar das beste Videospiel überhaupt bis heute ist! Dreizehn Jahre danach kehrt Link’s größtes Abenteuer im 3D Gewand zurück und ist nicht nur hübscher, sondern auch umfangreicher als jemals zuvor!

Die Legende des Helden der Zeit!

Was für ein Albtraum! – Das muss sich Link zu Beginn des Spiels wohl auch gedacht haben als er von der aufgeschlossenen Fee Navi aus seinen düsteren Träumen gerissen wurde. Der junge Elf weiß noch gar nicht so recht wie ihm geschieht als Navi ihn zu dem weisen Wächter seines Heimatdorfes, dem Deku-Baum, zitiert. Noch kurz mit der nötigen Ausrüstung wie Schwert und Schild ausgerüstet und die Reise kann beginnen. Endlich angekommen, wird Link auch gleich in die fürchterlichen Ereignisse, die sich derzeit im Königreich abspielen, eingeweiht. Der finstere Ritter Ganondorf trachtet nach der Macht von Hyrule und ist hierfür auf der Jagd nach dem magischen Triforce, das ihm ungeahnte Kräfte verleihen wird. Zu allem Übel hat der Bösewicht auch noch den altehrwürdigen Deku-Baum mit einem Fluch belegt, sodass dieser seinem tragischen Ableben unmittelbar bevorsteht. Doch was hat das alles mit Link zu tun? Natürlich! Link ist der Auserwählte, der das Land vor dem Untergang schützen und sich hierfür mit Prinzessin Zelda verbünden muss, um Ganondorfs finsteren Plan zu vereiteln.

Wild entschlossen macht sich Link natürlich auch sogleich auf den Weg, um seine Bestimmung zu erfüllen- doch es sollte ein steiniger und mühseliger Weg vor ihm liegen! Glücklicherweise ist Link bei seinem Abenteuer allerdings nicht auf sich alleine gestellt, denn Navi ist ab sofort eure treueste Begleiterin. Mit allerhand Tipps und Hinweisen begleitet die kleine Fee Links heldenhaftes Abenteuer, sodass ihr nie auf euch allein gestellt seid. Eure Abenteuerreise führt euch zu Beginn auf die Suche nach drei magischen Steinen, die von den Völkern Hyrules bewahrt werden. Den ersten Stein erhält Link von dem Deku-Baum, während die anderen zwei Reliquien einiges mehr an Arbeit erfordern. So durchstreift ihr das weite Land von Hyrule und stattet zunächst Prinzessin Zelda in ihrem Schloss einen Besuch ab. Diese wird ebenfalls von schlimmen Vorahnungen gequält und heckt kurzerhand einen Plan mit euch gegen Ganondorf aus. Nun fängt euer Abenteuer auch erst richtig an und die Story rund um das beschauliche Königreich wird schon bald an Dramatik und ereignisreichen Wendungen deutlich zunehmen. Schon bald müsst ihr erkennen, dass gegen Ganondorf wohl kein Kraut gewachsen ist, doch dann eröffnet sich euch sprichwörtlich ein Tor in eine andere Zeit. Zu viel möchten wir euch natürlich nicht verraten, aber ihr könnt euch gewiss sein, dass euch dieses Spiel nicht so schnell los lassen wird!

Der Alltag eines Helden!

The Legend of Zelda: Ocarina of Time legte bereits im Jahre 1998 die Messlatte für moderne 3D Action Adventures in ungeahnte Höhen. In dem Spiel durchstreift ihr die weitläufigen Landschaften Hyrules, begebt euch in gefährliche Dungeons, löst spannende Rätsel und plaudert mit den liebenswerten Bewohnern des Landes. An Abwechslung und Spielspaß mangelt es dem Titel keinesfalls. Das gesamte Spiel wirkt wie aus einem Guss. Das liegt zum einem an dem cleveren Gamedesign, das euch sukzessiv mehr Freiheiten und Fähigkeiten ermöglicht und zum anderen an der großen Spielfreiheit, die der Titel ermöglicht. Wer einmal keine Lust hat dem Hauptquest zu folgen, der vergnügt sich bei einem der zahlreichen Minispielchen in den Städten oder löst Sidequests, die abermals über eine lange Zeit motivieren können, sodass die Spielzeit locker bei rund 40 Stunden anzusiedeln ist.

Aber auch die Steuerung tut ihr übriges zu dem genialen Gameplay hinzu. Dank des für den Nintendo 3DS verbesserten Inventar Systems, könnt ihr nun in windeseile eure gesamte Ausrüstung verwalten und Frustmomente wie noch im Original bleiben dadurch weitestgehend erspart, da ihr nun auch zum Beispiel Link’s Eisenstiefel im Wassertempel fest im sofort abrufbaren Inventar platzieren könnt. Toll funktioniert auch das Schiebe-Pad des 3DS, mit dem ihr Link pixelgenau durch die Spielwelt manövrieren könnt. Dank der stets nachjustierbaren Kamera habt ihr zudem fast nie mit ungünstigen Kamerawinkeln zu kämpfen.

Ebenso hat Nintendo viel Wert darauf gelegt, dass auch Serienneulinge nicht komplett mit dem komplexen Gameplay überfordert sind. Überall im Königreich zu Hyrule befinden sich die neuen Shieka-Steine, die in jeder Notlage einen wichtigen Tipp für euch parat haben. In Form von kleinen Videoschnipseln werden euch wichtige Rätsel angezeigt, sodass ihr nicht verzweifeln müsst, falls ihr einmal auf eurem Abenteuer festhängt.

Dungeons nahe der Perfektion

Ein großes Plus der Zelda-Reihe ist seit jeher der geniale und logische Aufbau der einzelnen Dungeons im Spiel. Zunächst sondert ihr die Umgebung ab und erforscht einen Raum nach dem anderen, kämpft gegen Gegner und sammelt neue Gegenstände und versteckte Schlüssel, um verschlossene Bereiche zu öffnen. Kleinere Kopfnüsse in Form von Schalter und Schieberätseln dürfen dabei aber auch nicht fehlen. Zudem führt euch das Spiel sehr gut an den Gebrauch von neuen Ausrüstungsgegenständen heran. Findet ihr beispielsweise den Boomerang, könnt ihr euch sicher sein, dass dessen Verwendung im Dungeon unabdingbar ist, um weiter voran zu schreiten.

Zum Ende eines jeden Tempels bzw. Dungeons erwartet euch ein übel gelaunter Obermotz, den es zu besiegen gilt, um den Dungeon erfolgreich zu verlassen. Neben einem heiligen Artefakt, erhaltet ihr zudem einen neuen Herzcontainer, der eure Lebensleiste um ein Herz erweitert.

Des weiteren halten die Verließe noch allerhand versteckte Geheimnisse für euch parat, die ihr teilweise sogar erst mit einem späteren Besuch und dementsprechend besserer Ausrüstung lüften könnt.

Euer Werkzeug für die Rettung Hyrules

Natürlich kann Link das Königreich nicht mit Schild und Schwert alleine retten. Im Spielverlauf gesellen sich viele neue Ausrüstungsgegenstände wie Pfeil & Bogen, Enterhaken oder Bomben zu eurem Inventar hinzu, die unter anderem auch nicht immer einsetzbar sind. Da Link durch die Zitadelle der Zeit durch die Zeit reisen kann, ist es ihm möglich in der Haut seines gealterten Alter Ego’s andere Waffen einzusetzen, als wenn er noch ein kleiner Dreikäsehoch ist. Zudem erhaltet ihr als erwachsener Link das mächtige Master-Schwert, mit dem ihr weitaus kräftigere Angriffe starten könnt.

Im Laufe der Zeit erlernt Link zudem neue Kampftechniken wie einen magischen Schwertwirbel, der zwar magische Energie kostet, dafür aber um einiges mächtiger ist, als normale Schwertangriffe. Eine wichtige Rolle nimmt auch die Okarina der Zeit ein, mit der ihr magische Melodien erlernen könnt, die euch bei der Lösung von Rätseln helfen, euer treues Pferd Epona herbeirufen können oder gar die Umwelt manipulieren.

Das ist neu auf dem Nintendo 3DS!

Serien Fans werden sich eventuell Fragen, warum sie ausgerechnet das Spiel nochmals auf dem Nintendo 3DS kaufen sollen. Die Gründe liegen natürlich auf der Hand. Zum einen wurde das gesamte Spiel optisch kräftig aufgefrischt. Das merkt man vor allem an den komplett überarbeiteten Charaktermodellen, die sich nun viel flüssiger bewegen, mehr Details besitzen und zudem über mehr Mimiken verfügen. Auch in der Umwelt hat sich einiges getan. Die Optik ist nun deutlich abwechslungsreicher ausgefallen. Viele Texturen wurden komplett überarbeitet und einige Teile des Spiels, wie zum Beispiel die Innenstadt vor Prinzessin Zelda’s Schloss wurden gar komplett neu designt.

Richtig imposant fällt allerdings der 3D Effekt des Spiels auf, welcher wohl der beste bislang auf dem Nintendo 3DS ist. Der Tiefeneffekt ist einfach phänomenal, wenn ihr mit Link in Zora’s Königreich das erste mal den Wasserfall hinunter springt erwartet euch ein noch beeindruckenderes Erlebnis als noch auf dem Nintendo 64. Genial sind auch die vielen kleinen Elemente wie Navi’s Feenstaub oder umherfliegende Federn von Hühnern, die euch sprichwörtlich ins Gesicht fliegen. Durch den 3D Effekt kommen zudem die wirklich sehenswerten Lichteffekte beim Sonnenauf- und Untergang zur Geltung, die auf dem Nintendo 3DS wohl derzeit die absolute Spitze darstellen.

Genial ist auch die Möglichkeit sich mittels Bewegungssensor umzusehen. So kann man selbst aus der Ego-Prespektive die liebevolle Optik genießen und auf sich einwirken lassen. Insgesamt gestaltet sich der 3D-Effekt auch als sehr angenehm für die Augen. Wir hatten selbst in ausgiebigen Spielsessions keinerlei Probleme mit Augenschmerzen oder ähnlichem.

Der Soundtrack von The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D ist absolut fantastisch. Die Melodien sind unglaublich eingängig und entwickeln sich schnell zu grandiosen Ohrwürmern. Das gesamte Spiel ist einfach so liebevoll gestaltet, sodass es auch noch 13 Jahre nach Release ohne Probleme mit aktuellen Genre-Vertretern locker mithalten kann.

Auch inhaltlich haben die Entwickler kleine aber feine Neuerungen in das Spiel einfließen lassen. So kann man nach dem erfolgreichen Bestehen des Abenteuers den sogenannten Master Quest Modus auswählen. Hier erlebt ihr das gesamte Abenteuer nochmals in einer leicht veränderten Version. Alle Bereiche im Spiel wurden gespiegelt, der Schwierigkeitsgrad erhöht und Gegenstände neu platziert, sodass für eine ausreichende Herausforderung für Profis gesorgt ist. Wer zudem gerne nochmals gegen die bislang bestrittenen Boss Kämpfe antreten will, der kann dies im Challenge Modus gegen die Uhr tun.

Alles in allem ist das Remake fantastisch gelungen und wird dem großen Ruf seiner Vorlage absolut gerecht!

