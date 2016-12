The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Zelda spielbar + neues Video

Auf den Game Awards 2016 hat Nintendo ein neues Video zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht, welches im kommenden Jahr für Wii U und Nintendo Switch erscheinen wird.

Und eine faustdicke Überraschung für Fans der Serie gleich mit dazu. Im „Life in the Ruins“ Trailer ist nämlich endlich auch Prinzessin Zelda zu sehen.



Die Theorien gehen mittlerweile sogar soweit, dass Brancheninsider glauben, man könne im Laufe des Spiels auch in die Haut der Prinzessin schlüpfen.

Eine weitere Theorie besagt, dass die langhaarige Blodine möglicherweise in Geistform auftauchen wird und man sich im Spielverlauf in sie verwandeln kann.

Bleibt abzuwarten, ob sich die Theorien bewahrheiten.