The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Neuer Videoausschnitt

Was könnte Nintendo-Fans glücklicher machen als ein neuer Videoschnipsel aus dem kommenden NX- und Wii U-Titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Vermutlich nicht viel! Dies dachte sich auch Nintendo und hat kurzerhand auf Facebook ein neues Video zum Spiel veröffentlicht, welches Link bei seinen Erkundungen in Hyrule zeigt und dabei auf die große Entscheidungsvielfalt eingeht. So dürft ihr zum Beispiel mit einer Axt Bäume fällen und euch so kurzerhand natürliche Brücken erschaffen, aber seht am besten selbst:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird im März 2017 für die neue Nintendo-Plattform NX und die aktuelle Home-Console Wii U erscheinen.

Quelle: Nintendo @ Facebook