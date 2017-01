The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Neuer Trailer & Release

Zum Abschluss der Nintendo Switch-Präsentation zündete Nintendo noch einmal dank des neuen Trailers zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein kleines Feuerwerk. Das neue Action-Adventure rund um Link und seine Reise durch Hyrule wird cineastischer, imposanter und eindrucksvoller sein als jedes Zelda-Spiel zuvor. Ebenso wurde durch den Trailer nochmals impliziert, dass Breath of the Wild über eine Sprachausgabe verfügen wird.

Den aktuellen Trailer könnt ihr hier bestaunen:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild soll passend zum Launch der Nintendo Switch am 3. März 2017 erscheinen!

Quelle: Nintendo