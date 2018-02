The Legend of Zelda Breath of the Wild mit Meilenstein in Japan

The Legend of Zelda Breath of the Wild hat einen neuen Verkaufsmeilenstein in Japan erreicht und ist nach Ocarina of Time das zweite Zelda-Spiel, welches sich mehr als eine Million Mal verkaufen konnte.

Das geht aus den neuesten Media Create Zahlen hervor. Die Verkäufe teilen sich auf die Switch Version auf, die sich 871.528 Mal verkaufte und die Wii U-Version mit immerhin 133.024 verkauften Exemplaren. Platz 3 belegt übrigens The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, welches 2007 für den DS erschien.