The Legend of Zelda: Breath of the Wild leider ohne HD Rumble

Das langerwartete The Legend of Zelda: Breath of the Wild soll ohne die HD Rumble-Funktion der Nintendo Switch auskommen, so RebelGamer.

Schade!

Schade! Die HD Rumble-Funktion ist bestimmt eine der Highlights der Nintendo Switch. Umso trauriger stimmt es einen, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild komplett auf diese verzichten soll.

Eiji Aonuma, seines Ranges Produzent des Spiels, berichtete davon, dass es einfach aus dem Grund so gemacht wurde, da das Spiel nicht nur für die Nintendo Switch entwickelt wurde. Die Wii-U hat diese Funktion nicht und die Entwickler wollen – abgesehen von der Grafik – beiden Version das gleiche Spielerlebnis vermitteln.

Ein weiteres Zelda, welches mit dieser Funktion ausgestattet wäre wünschenswert.

Breath of the Wild wird zum Release der Nintendo Switch am 03.03.2017 erhältlich sein.