The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Erst im Juni 2017?

Laut Laura Kate Dale von LetsPlayVideogames.com, die in der Vergangenheit bereits einige Details zur Nintendo Switch geleakt hatte, erscheint The Legend of Zelda: Breath of the Wild für die neue Hardware am 16.06.2017. Die Version für die Wii U soll am 23.06.2017 ausgeliefert werden.

Dieses Datum werde bei Nintendo intern als Veröffentlichungstermin des Spiels genannt, schreibt Dale weiter.

Nintendo are internally aiming for a June 16 2017 UK Breath of the Wild Switch release. Aiming Wii U for June 23 2017 UK. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 23. November 2016

Nintendo gibt als Termin für die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild lediglich 2017 an.