The Legend of Zelda: Breath of the Wild – DLC-Inhalte bestätigt!

Das ist wohl eine faustdicke Ünerraschung für alle Nintendo-Fans! The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das am 3. März gleichzeitig für die neue Konsole Nintendo Switch und für Wii U erscheint, wird zusätzliche Spielinhalte bieten.

Sobald das Spiel erschienen ist, können Spieler einen Erweiterungspass für 19,99 Euro erwerben. Er bietet ihnen im Laufe des Jahres Zugang zu zwei neuen Download-Paketen. Aber bereits direkt nach Kauf des Erweiterungspasses erscheinen drei neue Schatzkisten in der Spielregion des Großen Plateaus. Eine davon enthält ein T-Shirt mit Nintendo Switch-Logo. Serienheld Link kann es auf all seinen Abenteuern tragen und hat damit ein besonderes Outfit, das exklusiv den Nutzern eines Erweiterungspasses zur Verfügung steht. Die anderen beiden Schatztruhen werden wiederum nützliche Gegenstände enthalten.

Das Erscheinen des ersten Pakets mit zusätzlichem Inhalt ist für diesen Sommer geplant. Selbiges beinhaltet:

– eine neue Prüfungsschrein-Herausforderung

– die Möglichkeit, das Hauptspiel auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen

– eine zusätzliche Funktion für die spielinterne Umgebungskarte

Das zweite Paket wird noch diesen Winter zum Download bereitstehen und einen zusätzlichen Dungeon sowie eine neue Geschichte bereithalten.

Der Erweiterungspass wird sowohl für die Nintendo Switch- als auch für die Wii U-Version des Spiels angeboten. Die beiden Download-Pakete können nicht separat erworben werden.

Quelle: Nintendo