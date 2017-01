The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Details zu Epona und Nebenmissionen

Produzent Eiji Aonuma hat gegenüber IGN einige Details zum kommenden Action-Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Wii U und Switch verraten. So wird auch diesmal Links getreues Ross Epona wieder mit von der Partie sein.

Wie und wo man das Pferd finden kann, verriet Aonuma allerdings noch nicht.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Eine Menge Nebenmissionen

Für kurze Zeit tauchte auf Amazon UK der offizielle Spieleberater von Piggyback zu Breath of the Wild auf, der mittlerweile allerdings bereits wieder gelöscht wurde. Die Informationen enthielten interessante Details zu den Puzzles, Dungeons und Quests des Spieles.

Die Rede war von 120 Shrine Mini-Dungeons, 900 Korok Seed Puzzles und 76 Nebenmissionen, was natürlich riesig klingt. Hinzu gesellen sich noch optionale Herausforderungen, verschiedene Minispiele, freischaltbare Gegenstände und diverse Easter Eggs.

Für weitere Details müssen wir uns allerdings bis zum 03. März gedulden, denn dann erscheint The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Wii U und Switch.