Gerade erst wurde das Action-Adventure The Last Guardian für die PlayStation 4 erneut verschoben (hoffentlich ein letztes Mal). Auf der aktuell stattfindenden Tokyo Game Show kann man den Titel von Team Ico allerdings schon antesten.

Die dort gezeigte Demo bietet ein komplett neues Areal, welches es nicht auf der E3 in Los Angeles zu sehen gab. Seht also endlich Sonys Hoffnungstitel in Aktion.

Quelle: YouTube