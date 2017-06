The Inpatient – Prequel zu Until Dawn mit PSVR-Support

Supermassive Games hat auf der E3 2017 das Until Dawn-Prequel The Inpatient für PlayStation VR der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei handelt es sich um ein Horror-Spiel mit psychologischen Elementen. Es versetzt die Spieler in die Rolle eines Patienten mit Amnesie und handelt im Blackwood Sanatorium, über 60 Jahre vor Until Dawn.

Jeder der sich mit Until Dawn beschäftigt hat, wird das bedrohliche Sanatorium wiedererkennen, doch dieses Mal sollen die Spieler alles so sehen, wie es zu seinen 1950er Glanzzeiten war. Man muss nicht Until Dawn gespielt haben, um The Impatient verstehen zu können. Es ist ein kompletter Stand Alone-Titel mit einer neuen Geschichte und neuen Charakteren.

The Impatient beginnt mit einer Befragung durch Jefferson Bragg, dem mysteriösen Besitzer des Sanatoriums. Er behauptet dem Spieler helfen zu wollen. Das ist der Beginn einer verstörenden Reise, auf deren Weg man entdeckt, wer man ist und warum man sich im Blackwood Sanatorium befindet.

Im Verlauf des Spiels werden die Spieler einige irre Patienten und Angestellte kennen lernen. Wie man auf diese Charaktere reagiert und welche Entscheidungen man trifft, wird dramatische Auswirkungen auf die Story des Spiels haben.

Alles soll sich so anfühlen, als wäre man direkt im Spiel: Wenn man nach unten schaut, wird man seinen gesamten Körper sehen, inklusive Händen und Füßen. Man kann auch via Sprache mit den Charakteren interagieren. Zudem hat man psychologische Horror-Themen genutzt, um in das Unterbewusstsein des Spielers einzudringen und sie tiefer in die Geschichte zu ziehen.

Das Team habe viel Zeit damit verbracht, ein Gefühl der Isolation und Angst zu erschaffen. Dazu haben sie sich stark auf immersives 3D binaurales Audio gestützt, das die Grafik perfekt unterstreicht. Außerdem hat das Team eng mit den Schreibern von Until Dawn, Larry Fessenden und Graham Reznick, zusammengearbeitet um eine packende Geschichte zu erzählen.

Einen Erscheinungstermin für The Impatient gibt es bislang noch nicht.