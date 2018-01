The Forbidden Arts – Schickes Rollenspiel kommt für Konsolen

Stingbot Games hat das schicke Erkundungs-Rollenspiel The Forbidden Arts angekündigt, welches auch für die Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Das Abenteuer spielt in der bunten Fantasy-Welt Chora, welches von der westlichen und fernöstlichen Mythologie inspiriert ist.

Die Welt wird erschüttert, als ein böser Totenbeschwörer zum Angriff bläst. Protagonist Phoenix muss in der detailverliebten Welt Rätsel lösen und zahllose Gegner bekämpfen, um dem Bösen Einhalt zu gebieten.

Bis ihr das Spiel antesten könnt, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Aktuell befindet sich The Forbidden Arts noch im Alpha-Stadium und wird am 07. Februar zunächst für den PC im Steam Early Access-Programm erscheinen. Die Umsetzung für alle Konsolen soll erst 2019 auf den Markt kommen.