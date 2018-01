Das Entwicklerteam „Over the Moon“ hat heute den offiziellen Releasetermin für ihr kommendes Projekt The Fall Part 2: Unbound bekannt gegeben. Der Titel soll für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch am 13. Februar 2018 in Europa erscheinen.

Der Titel ist der Nachfolger des Überraschungshits „The Fall“ und der zweite Ableger der geplanten Trilogie. Einen neuen Trailer zum Spiel gibt es ebenfalls zu sehen:

