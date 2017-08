The Elder Scrolls V: Skyrim – Weitere Informationen zur Switch-Version

Erst vor wenigen Tagen konnten wir euch neue Gameplay-Eindrücke von der gamescom zu The Elder Scrolls V: Skyrim liefern. Nun gibt es weitere Informationen zur Umsetzung des Spieles auf die Switch, die wir euch nicht vorenthalten wollen. So hat der Youtuber „RoyRelapse“ herausgefunden, dass das Rollenspiel für die Switch auf der „Special Edition“, die auch für PS4 und Xbox One erhätlich ist, basiert.

Um diese Behauptung zu Untermauern, hat er alle erhältlichen Versionen des erstmals 2011 veröffentlichten RPGs gegenübergestellt und in der Switch-Version zahlreiche Gegenstände und Objekte in der Spielwelt entdeckt, die es nur in den Remastered-Versionen gibt.

The Elder Scrolls V: Skyrim soll im 4. Quartal 2017 für Nintendo Switch erscheinen und wird dort auch exklusive Kostüme sowie eine Bewegungssteuerung unterstützen.

Hier geht es nochmals zu dem kürzlich veröffentlichten Gameplay von der gamescom.

Quelle: Youtube