The Crew 2 Gameplay Video, Releasetermin und Infos

Auf der gamescom 2017 hat Ubisoft viele neue Informationen und ein The Crew 2 Gameplay Video veröffentlicht, welches auch den Releasetermin des Rennspiels bestätigt.

The Crew 2 wird demnach am 16. März 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Vorbesteller erhalten einen Vorabzugang zum „The Legendary Motor“-Paket, welches folgende Inhalte bietet:

– 2016er Mercedes-AMG C 63 Touring Car

– 2017er HARLEY-DAVIDSON IRON 883 2017

Alternativ könnt ihr auch die The Crew 2 Deluxe Edition mit folgenden Inhalten vorbestellen:

– „The Legendary Motor“-Paket

– „The Motorsport Deluxe“-Paket, einschließlich

* 2017er FORD F-150 RAPTOR RACE TRUCK

* 2008er ABARTH 500 MONSTER TRUCK EDITION

* PILATUS PC-21 Kunstflugzeug

*Drei einzigartige Rennfahrer-Outfits, um den Avatar der Spieler zu gestalten

Die physische Deluxe Edition wird zusätzlich eine Karte der USA aus dem Spiel, sowie ein Set an The Crew-Familien-Stickern beinhalten. Wer die The Crew 2 Gold Edition vorbestellt, darf drei Tage früher, also am 13.03.2018, mit dem Spielen loslegen.

Wer es lieber digital mag, kann auch zur Gold Edition greifen, denn diese wird ausschließlich in digitalen Stores erhältlich sein und beinhaltet:

* Den Season Pass

* The Legendary Motor-Paket

* The Motorsport Deluxe-Paket

Außerdem wird es zu The Crew 2 ein besonderes Belohungsprogramm geben. Mit dem The Crew-Belohnungs-Programm könnt ihr schon jetzt anfangen, Fahrzeuge zu sammeln.

Durch das Abschließen einer Reihe von monatlichen Herausforderungen im ersten Teil von The Crew, könnt ihr bis zu 18 Fahrzeuge in The Crew 2 freischalten. Hierzu gehören exklusive Luft- und Wasserfahrzeuge.