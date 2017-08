Europäische Besitzer einer Nintendo Switch haben Grund zur Freude, denn The Binding of Issac Afterbirth+ von Nicalis hat endlich einen Releasetermin erhalten. Nachdem das Spiel bereits seit geraumer Zeit in den USA erhältlich ist, dürft ihr euch hierzulande auf die Portierung des gefeierten Actionspiels freuen.

The Binding of Issac Afterbirth+ wird am 07. September 2017 endlich für Nintendo Switch erscheinen.