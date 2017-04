Testbericht: Yooka-Laylee – Klassischer Jump ’n‘ Run Spaß mit aberwitzigen Charakteren!

Eine ganze Weile war es ruhig um solche Jump ’n‘ Runs wie Yooka-Laylee eines ist. Jetzt wagt Playtonic Games endlich wieder ein Schritt in dieses verlassene Gebiet. Schon in den ersten paar Spielminuten fühlte ich mich an Zeiten zurückerinnert, welche ich in meiner Kindheit mit Super Mario 64 oder Banjo-Kazooie erlebt habe. Zusammen mit dem Chamäleon Yooka und der Fledermaus Laylee haben wir uns erneut in ein solches Abenteuer gestürzt und wollen euch von unseren Abenteuern berichten!

Auf den Spuren der Pagies!

In Yooka-Laylee schlüpft ihr in die Rollen von Yooka und Laylee. Aufgrund eines Vorfalls des Hauptbösewichts Capital B müssen sich unsere beiden Protagonisten auf die Suche nach magischen Buschseiten machen – den Pagies. Die Beweggründe von Capital B und seinem Handlanger Dr. Quack sind denkbar simpel. Dementsprechend wollen sie die ganze Leteratur der Welt aufsaugen, um aus dieser schließlich Profit schlagen zu können.

Ungünstigerweise saugte ein riesiger Staubsauger auch das Lieblingsbuch der kleinen Fledermaus Laylee auf. Noch während des Fluges zum Sauger verlor das Buch jedoch seine magischen Seiten. Folglich liegt es jetzt an uns die Seiten aus den verschiedenen Welten zu finden und zu sammeln.

Eine kurze Erklärung: Die einzelnen Welten sind in Form von großen Wälzern symbolisiert und können mit einer bestimmten Anzahl von Pagies betreten werden.

Idyllisch-bunte Welt

Schon beim Betreten der ersten Welt, wird einem klar, dass sich der Kickstarter wahrhaftig nicht verstecken braucht. Sie sind mit reichlichen Sammelgegenständen, Herausforderungen und knackigen Hüpfpassagen bestückt. Außerdem sind die einzelnen Levels so groß, dass sie förmlich zum Entdecken einladen. Neben den Pagies gilt es unter anderem Federn (Pendant zu Mario’s Münzen) und Ghostwriter zu sammeln. Erstere erklären sich wahrscheinlich selbst und die Ghostwriter sind Geister welche sich in jeder Welt versteckt haben. Diese haben unterschiedliche Verhaltensmuster und können nur auf unterschiedliche Art und Weise gefangen oder gar sichtbar gemacht werden. Zum Beispiel gibt es einen Ghostwriter der mit euch kämpfen will, ein wiederum anderer versteckt sich ständig und zeigt euch seine Schadensfreude über euer Versagen ihn zu finden.

Überall auf der Welt verstecken sich schräge und lustige Charaktere. Yooka-Laylee scheut sich nicht davor sich selber und andere Klassiker wie etwa Donkey Kong oder die schlechten Erfahrungen mit der Kinect auf die Schippe zu nehmen! Demnach gibt es einen bestimmten Gegnertyp, welcher der Kinect zum Verwechseln ähnlich sieht und einen bestimmten Bereich bewacht. So hat zum Beispiel der Shovel Knight einen Gastauftritt oder eine traurige Wolke, welche sich darüber beklagt, dass seine Frau ihn für einen Taifun verlassen hat. Alles in Allem greifen die einzelnen Stationen innerhalb einer Welt perfekt ineinander, so müssen wir erstmal eine Tempelruine erklimmen um schließlich zu der Wolke zu kommen, diese tränken wir mit Wasser um einen ausgetrockneten Fluss mit dem Regen zu fluten und so neue Passagen und geheime Wege freizulegen. Abgesehen davon fühlt sich jede erfolgreich beendete Herausforderung und jede gefundene Pagie als Erfolg an.

Kein überladenes HUD & erfreulich überschauliche Anzahl an Fähigkeiten

Wie eben erwähnt, sind die einzelnen Level vollgestopft mit unterschiedlichen Herausforderungen und Rätseln. Einige davon lassen sich aber auch nur mit verschiedenen Fähigkeiten lösen, welche ihr im Laufe des Spiels mit den Federn bei einer Schlange namens Trowzer kaufen. Diese sind von der Anzahl her zum Glück überschaubar. Dementsprechend könnt ihr wie es sich für das Genre gehört eine Stampfattacke ausführen oder für eine kurze Zeit dank der Fledermaus durch die Luft gleiten. Zusätzlich könnt ihr bei einem gelben NPC die ein oder andere Eigenschaft ausrüsten um beispielsweise mehr Leben zu haben, oder aber weniger Fallschaden zu bekommen.

Besonders angenehm ist das knapp bemessene HUD, wasYooka-Laylee bietet. Dies hat zur Folge, dass ihr in aller Ruhe die Welt genießen könnt, ohne ständig von irgendwas überblendet zu werden. Ein Druck auf die Start-Taste gibt euch schließlich Übersicht über Ghostwriter oder Pagies. Lediglich im späteren Verlauf des Spiels gibt es ein Hilfsmittel, dass euch mit einem Piepen in die Richtung seltener Gegenstände lotst.

„Bö bö böööbö bööö bää“ & teilweis matschige Texturen

Die Art der „Synchronisation“ der Charaktere ist reine Geschmackssache. Mich hat diese Art schon bei Banjo-Kazooie genervt. Anfangs kann man ja vielleicht noch über die lustig gebrabbelten Töne lachen, doch mich haben sie irgendwann angefangen schlichtweg zu nerven.

Die Welten sehen mit dem groben Auge natürlich fabelhaft aus und laufen bereits auf der Xbox One mit relativ stabilen 30 Bildern pro Sekunde! Es gibt viel zu entdecken und dennoch wird die Optik der Level von Yooka-Laylee bei genauerer Betrachtung durch teils kahle Bäume und platten Bodentexturen geschmälert. Auch die Kamera erlaubt sich in manchen Momenten grobe Schnitzer. Dementsprechend werden Objekte vor der Kamera nicht transparent dargestellt, sondern versucht über umständliche Wege das Geschehen einzufangen. Im Gegensatz dazu bietet Yooka-Laylee aber einen stimmigen Soundtrack, welcher uns je nach Lebenslage perfekt begleitet.

Fade Minispiele & lokaler Koop

Während des Spieldurchgangs trefft ihr immer wieder auf den Retro-Dino Rextro. Dieser möchte von euch eine Spielmünze haben und im Gegenzug dürft ihr am Spielautomaten spielen. Leider erinnern diese Spieler eher an Eigenkreationen aus Project Spark , als an die wirklich guten Spielhallenklassiker. Einige von den Minispielen können im Menü mit bis zu vier Spielern im lokalen Mehrspieler gespielt werden.

Zusätzlich bietet Yooka-Laylee noch einen lokalen Koop-Modus, wo ein zweiter Spieler die Rolle eines Bienenschwarms übernimmt. Vergleichbar mit dem Koop aus Super Mario Galaxy kann der zweite Spiele aber lediglich dabei helfen diverse Gegenstände einzusammeln.

Yooka-Laylee ist eines der Titel auf die ich schon lange gewartet habe. Endlich gibt es wieder ein „echtes“ charmantes 3D-Jump ’n‘ Run ganz im Stile von Super Mario 64 und Banjo-Kazooie.

Vor allem die aberwitzigen, absurden und verrückten Charaktere, als auch die liebevoll durchdacht gestalteten Welten und der überragende Soundtrack konnten mich sofort in den Bann ziehen. Im Gegensatz dazu patzt Yooka-Laylee aber leider mit einem schwachen Mehrspieler, teilweise matschigen Texturen und für mich persönlich mit einer nervigen Synchronisation.

Wer aber dennoch auf Spiele des Genres steht und sich gerne an die Zeit von Donkey Kong und co. erinnert, sollte um Yooka-Laylee nicht herumkommen und einen Blick wagen.