Testbericht: Yo-Kai Watch 2

Mit den beiden Versionen Yo-Kai Watch 2 Knochige Gespenster und Kräftige Seelen erscheint der Nachfolger zu Yo-Kai Watch. Wie bei dem Vorgänger könnt ihr hier in bester Pokemon-Manier verschiedene Geister suchen und sammeln und mit ihnen ein spannendes Abenteuer erleben. Das Sequel überzeugt mit einem sehr eingängigen Gameplay und vielen neuen Locations. Ob es schließlich dem Vorgänger gerecht wird, soll unser Testbericht zeigen!

Ab in die Vergangenheit!

Geschichtlich gesehen, knüpft Yo-Kai Watch 2 an die Geschehnisse aus dem ersten Teil an. Trotzdem sind keine Vorkenntnisse vom Prequel nötig um mit Yo-Kai Watch 2 seinen Spaß zu haben. Euer wahlweise männlicher oder weiblicher Hauptcharakter hat nämlich sein Gedächtnis verloren. In den ersten paar Spielstunden kümmert ihr euch also darum, eure alten Freunde Whisper und Jibanyan wiederzufinden und die Grundlagen des Spiels zu erlernen. Neueinsteiger der Serie werden hier und da eine Überraschung erleben, demgegenüber werden Veteranen ein Déjà-vu nach dem anderen erleben. Dies liegt vor allem daran, weil der Anfang des Spiels fast identisch ist, wie der vom Vorgänger Yo-Kai Watch.

Im Anschluss nimmt Yo-Kai Watch 2 Fahrt auf und beginnt euch – hier mal spoilerfrei ausgedrückt – quer durch die Zeit zu schicken. Bezüglich der Tatsache durch die Zeit zu reisen, hat dies hinzukommend einen spielerischen Sinn. Dementsprechend könnt ihr beispielsweise in der Gegenwart Yo-Kai aufwecken, welche in der Vergangenheit mit einem starken Fluch belegt wurden.

Dessen ungeachtet ist es dem Spieler möglich, sich mit zufällig auftauchenden Yo-Kai anzufreunden und sie für das Team zu rekrutieren. Anders als mit den Poké-Bällen aus Pokémon, reicht es hier aus, dem Yo-Kai sein Lieblingsessen zu geben. Das Lieblingsessen der Yo-Kai ist über die Ziel-Funktion einsichtig. Ähnlich wie bei den Spielen der beliebten Pocket Monster kann man die Bindung zu den Geistern festigen, indem man diese anstupst und mit ihnen interagiert. Des Weiteren gibt es ein paar Gestalten, welche man nur exklusiv in einer der beiden Versionen bekommt. Das heißt, dass Sammler der kleinen Gespenster zwangsläufig beide Fassungen benötigen. Außerdem wird beim Verbund beider Editionen ein neues Dungeon freigeschaltet.

Vereinfachtes Kampfsystem

Das Kampfsystem bleibt sich der Serie zum größten Teil treu. Lediglich ein paar kleinere Veränderungen sind vorhanden. Mit anderen Worten wird die Möglichkeit genommen, Aktionen für die Yo-Kai auszuwählen. Kurzum kämpft das Team automatisch und der Spieler übernimmt die Rolle des Managers. Zum Beispiel bekommt ihr die Chance eurem Yo-Kai verschiedene Anweisungen und Items zu geben. Zudem könnt ihr erstmals die Energie der benachbarten Yo-Kai nutzen, um mächtigere Spezialattacken auszuführen. Leider verliert das Kampfsystem durch die Automatisierung an Tiefe. Auch die Minispiele für die Spezialangriffe nutzen sich recht schnell ab. Somit wirken die Kämpfe auf einer Seite zwar freundlich für Einsteiger, auf der anderen Seite fehlen auf Dauer aber einfach der Tiefgang und die Herausforderung.

Eine große Spielwelt wartet

Auf der virtuellen Oberfläche von Yo-Kai Watch 2 dürft ihr euch wie schon im Vorgänger in der gesamten Stadt Lenzhausen umsehen. Zusätzlich kommt noch der Ort Petzlingen und jede Menge Umland hinzu. Unbeachtet der Zeitreisen fällt hier Yo-Kai Watch 2 schon doppelt so groß aus, wie sein Vorgänger. Um die einzelnen Punkte in der Spielwelt erreichen zu können, stehen euch unterschiedliche Verkehrsmittel wie zum Beispiel der Zug oder Portale zur Verfügung. Gerade in der ersten Hälfte wird man die ein oder andere Stunde in der beschienten Fortbewegungsmöglichkeit verbringen. Dessen ungeachtet lassen sich Haupt- und Nebenquests ganz bequem auf der Minimap markieren.

Yo-Kai Watch 2 strotzt nur so vor Geheimnissen. Folglich lädt die Spielwelt zum Erkunden ein. Die Umgebung steckt voller liebevoller Details, Charme und Atmosphäre. Zum Beispiel vermittelt ein wunderschöner Soundtrack, eine kleine Animeszene und der Fakt das der Charakter beim Betreten des Elternhauses die Schuhe auszieht ein heimisches Gefühl.

Dennoch muss sich Yo-Kai Watch 2 im Bereich des Questdesign einiges an Kritik gefallen lassen. Somit fällt dieses leider sehr langweilig aus und bietet kaum Abwechslung. Meistens begibt sich der Spieler mit irgendeinem Gegenstand lediglich von A nach B.

Wunderschöne Optik

Technisch unterscheidet sich Yo-Kai Watch 2 kaum von seinem Vorgänger. Nichtsdestotrotz tut dies dem Spielspaß aber keinen Abbruch. Das heißt, dass Yo-Kai Watch 2 für ein Nintendo 3DS-Spiel fabelhaft aussieht und die Yo-Kai anständig in Szene gesetzt wurden. Der ansprechende Soundtrack passt sich dem Spielgeschehen an und begleitet euch durch das geistreiche Abenteuer. Auch die deutsche Sprachausgabe kann sich hören lassen und bringt den albernen Humor hervorragend rüber.

Wenn man oberflächlich an die Sache herangeht, dann könnte man Yo-Kai Watch 2 als einfachen Pokemon-Klon einstufen. Dies würde allerdings dem neuesten Werk von Entwickler Level-5 keinesfalls gerecht werden. Schaut man nämlich erst mal ein wenig hinter die Kulissen, so wird der Spieler von einer charmanten, liebevollen und atmosphärischen Spielwelt erwartet, welche sich keineswegs hinter den Taschenmonstern verstecken muss.

Obgleich das Kampfsystem etwas zu leicht wirkt und die Quests auf Dauer nervig sind, umso mehr fasziniert die große Spielwelt mit der Liebe zum Detail. Überall kann man neue Pfade beschreiten, etwas Neues entdecken oder putzige Gefährten finden. Mit anderen Worte handelt es sich bei Yo-Kai Watch 2 um einen würdigen Nachfolger zum Erstling, der Fans und Neueinsteiger begeistern kann!

Vielen Dank an Nintendo für die freundliche Bereitstellung des Testmusters.