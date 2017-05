Testbericht: Wonder Boy: The Dragon’s Trap

Mit Wonder Boy: The Dragon’s Trap hat Entwickler Lizardcube einen Klassiker im Bereich der 2D-Plattformer neues Leben eingehaucht. Das Spiel vereint die Elemente eines klassischen Jump ’n‘ Runs mit dem des Metroidvania-Genres. Philipp (PlayStation 4) und ich (Nintendo Switch) haben den Titel mal genauer unter die Lupe genommen und möchten euch gerne unsere Eindrücke im nachfolgenden Testbericht offenbaren!

Gestaltwandel durch Metroidvania



Vorangehend möchten wir einmal kurz die Story von Wonder Boy: The Dragon’s Trap durchleuchten. Zu Anfang – und das ist neu im Remake – könnt ihr auswählen, ob ihr in Form eines männlichen oder weiblichen Charakters spielen wollt. Im Endeffekt macht diese Wahl aber keinen gravierenden Unterschied.

Sobald ihr euch schließlich für eine der beiden Figuren entschieden habt, startet ihr direkt hinter den Mauern einer Burg mit einer ordentlichen Anzahl an Herzen. Unwissend um was es jetzt eigentlich genau gehen soll, schlitzt ihr euch bewaffnet mit Schwert und Schild von Raum zu Raum bis ihr schließlich an einer Tür angelangt, hinter welcher einer der Bosse wartet.

Nachdem ihr diesen schließlich besiegt habt, erscheint eine schemenhafte Gestalt, die sich mit eurem Körper vereint und plötzlich nehmt ihr die Form des Echsenmannes an.

Zu allen Ungunsten werden all eure Herzen bis auf ein einziges reduziert. Mit anderen Worten besteht euer Hauptziel darin, einen Weg zu finden die menschliche Gestalt wieder zu erlangen.

Der Wandel der Gestalten steht bei Wonder Boy: The Dragon’s Trap übrigens an der Tagesordnung. Um hier etwas zu spoilern: Ihr werdet nicht ewig als Echsenmann umherwandern! Während des Durchgangs werdet ihr verschiedene Tierformen freischalten.

Dies ist auch ein essentieller Bestandteil des Gameplays, denn jede Form hat andere Angriffe und Fähigkeiten. Beispielsweise könnt ihr in Gestalt des Fischmannes schwimmen, wohingegen die Erscheinung als Maus es gestattet, an Wänden entlang zu laufen. Hier fängt das Metroidvania-Prinzip an zu greifen. Dabei stehen euch diese unterschiedlichen Gestalten nicht direkt alle von Anfang an zur Verfügung. Demnach müsst ihr erst mit dem Echsenmann in die Wüste, eine Pyramide erklimmen und einen Boss besiegen, um abschließend als Maus an einer anderen Stelle einen neuen Weg bestreiten zu können.

Keine Sorge: Im Laufe des Spielverlaufs wird es in bestimmten Arealen möglich sein die Figur zu wechseln.

Die Stadt & der Schwierigkeitsgrad



Im Zentrum des ganzen Dilemmas um euer verlorenes menschliches Erscheinungsbild, führen euch die geöffneten Zugänge immer wieder in eine kleine Stadt zurück. Hier könnt ihr neue Ausrüstung kaufen, euch heilen lassen oder nach Retropasswörtern fragen. Moment… Retropasswörter? Ja, ganz genau!

Ganz wie in den Klassikern von damals dürft ihr euer gespeichertes Spiel altmodisch über ein Passwort aufrufen und starten, wenn ihr das möchtet. Dementgegen speichert das Spiel aber automatisch an der Stelle, wo ihr diese Passwörter anfragen könnt.

Auf dem Weg durch die relativ ansehnlichen Welten, werdet ihr immer wieder Schatzkisten finden. Diese können mit Herzcontainern, Ausrüstung oder verbrauchbaren Angriffen wie beispielsweise einem Feuerball oder einem Pfeil gefüllt sein. Im Bereich des Equipments beschränkt sich Wonder Boy: The Dragon’s Trap auf jeweils einen Slot für Rüstung, Schwert und Schild.

Vor allem aber die zusätzlichen Herzen solltet ihr mitnehmen, denn in diesem Remake lässt man öfter sein Leben als man erwartet. Selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad wird das Spiel zu einer Herausforderung, was nicht weniger dem Problem der nicht vorhandenen Checkpoints oder Rücksetzpunkten verschuldet ist. Mit anderen Worten findet ihr euch nach dem Bildschirmtod in der Stadt wieder und müsst das Areal erneut beginnen. Einzig die eingesammelten Truhen bleiben verbucht.

Grafikwechsel & Bosskämpfe



Ein wirklich nettes Gimmick bei Wonder Boy: The Dragon’s Trap ist die Möglichkeit per Knopfdruck zwischen einem modernen und dem 8-Bit-Grafikstil hin und her zu wechseln. Gerade Nostalgiker der alten Schule dürften somit voll auf ihre Kosten kommen, doch auch Spieler die nichts mit dem alten Stil anfangen können, bekommen mit dem modernen Modus eine wirklich gelungene und charmant gestaltete Welt spendiert.

Anders, als das fordernde und durchdachte Metroidvania-Gameplay, enttäuschten uns leider die Bosskämpfe. Meistens haben die Endgegner den ganzen Kampf über nur ein Angriffsmuster ohne jeglichen Phasenwechsel oder sonstiges. Jede Begegnung fällt demnach immer gleich aus:

Angriffsmuster erkennen Ausweichen Gegen den Kopf schlagen/schießen/spucken Punkte 1-3 wiederholen

Unterschiedliche Phasen oder noch weitere Eigenschaften der Bosse hätten diese etwas interessanter gestaltet!

Von einer schwammigen Steuerung bis hin zu seltsamen Trefferzonen



Mit sieben bis acht Spielstunden fällt das Spielgeschehen von Wonder Boy: The Dragon’s Trap zudem etwas kurz aus. Einen Wiederspielwert sucht man leider vergebens. Besonders ärgerlich ist, dass die Steuerung sehr schwammig agiert und viel zu ungenau auf die Eingaben reagiert. Beispielsweise passiert es so schon mal, dass wir einen Abgrund unabsichtlich mitnehmen oder anfliegenden Feuerbällen nicht rechtzeitig ausweichen. Ebenso nervig wie die reaktionsschwache Steuerung sind die kaum einzuschätzenden Trefferzonen der Gegner.

Dadurch fiel es mir als Mausmann oftmals schwer, meine Gegner zu attackieren, da man ohnehin schon einen kleineren Angriffsradius in dieser Erscheinung hat.

Oben schon einmal angedeutet, so werde ich diesen Punkt mit den fehlenden Rücksetzpunkten hier nochmals aufführen und verdeutlichen. Man muss sich nur einmal vorstellen: Ihr kämpft gegen den Boss, habt euch durch das ganze Areal gekämpft und gearbeitet, nur um am Ende nach einer Niederlage wieder in der Stadt zu sein. Kurzum heißt das, dass ihr den ganzen Weg erneut bestreiten dürft. Das nervt!

Wonder Boy: The Dragon’s Trap und die Technik

Bevor ich den Testbericht mit meinem Fazit abschließe, möchte ich allerdings kurz nochmal auf die technischen Aspekte von Wonder Boy: The Dragon’s Trap eingehen. Im optischen Bereich ist es kaum möglich dem Spiel irgendwas anzukreiden, die Hintergründe sind wunderschön gestaltet und auch die einzelnen Charaktere haben dank der neuen Optik ihren Charme. Untermalt wird die bildhübsche Kulisse von einem angenehmen Soundtrack, welcher sich je nach Areal und Gebiet anpasst. Technisch ist das hier – abgesehen von der oben genannten schwammigen Steuerung und den altbackenen Animationen – eine runde Sache!

Fazit:

Entwickler Lizard Cube hat es geschafft das Metroidvania-Prinzip gut mit den typischen Jump ’n‘ Run Einlagen zu verknüpfen. Der knackige Schwierigkeitsgrad ist schon auf der leichtesten Stufe eine angenehme Herausforderung, trotzdem wird Wonder Boy: The Dragon’s Trap durch fehlenden Rücksetzpunkte zu einer zähen und frustrierenden Angelegenheit. Die Spieldauer fällt mit bis zu zehn Stunden auch ernüchternd kurz aus und bietet kaum einen Grund um erneut von vorne anzufangen.

Vom technischen Sinne macht Wonder Boy: The Dragon’s Trap vom Soundtrack und der Grafik einen ordentlichen Eindruck. Vor allem das moderne Art-Design kann hier überzeugen. Im Gegensatz dazu patzt der Side-Scroller allerdings mit einer schwammigen Steuerung und schwer einzuschätzenden Hitboxen.

Enthusiasten des Genres dürfen bei dem Preis von 19,99 € aber gerne mal einen Blick riskieren. Gerade unterwegs hat es mir dank des mobilen Aspekts der Nintendo Switch viel Spaß bereitet.

Philipp’s Fazit:

Wonder Boy: The Dragon’s Trap ist ein Paradebeispiel eines Remakes. Vor allem die überarbeitete Technik steht dem 28 Jahre alten Spiel sehr gut zu Gesicht und passt mit dem stimmigen Comic-Look hervorragend in die heutige Zeit. Das Artdesign ist jedenfalls unglaublich gut gelungen. Selbiges gilt für den stimmigen Soundtrack.

Besonders gefallen hat mir die Möglichkeit, jederzeit zur originalen Grafik und Vertonung wechseln zu können um zu sehen, wie sich die Technik über die Jahre verändert hat. Doch aus spielerischer Sicht bin ich ein wenig enttäuscht von Wonder Boy: The Dragon’s Trap, denn das Abenteuer ist schlichtweg nicht gut gealtert.

Das Spielprinzip macht zwar immer noch Spaß, reißt aber aufgrund der unpräzisen Steuerung und der fehlenden Zugänglichkeit heutzutage vermutlich niemandem mehr vom Hocker. Wenn ich nach meinem Ableben ein komplettes Level erneut durchlaufen muss, nervt das einfach tierisch.

So empfiehlt sich der Titel allenfalls für Kenner des Originals oder hartgesottene Genrefans. Alle anderen finden gerade auf der PlayStation 4 weitaus bessere Alternativen.

Vielen Dank an Square Enix für die Bereitstellung des Testmusters!