Testbericht: Vikings – Wolves of Midgard

„Heute Nacht speise ich mit meinen Ahnen an der großen Tafel in Odins goldener Halle,“ dachte sich Runolf Eydisson, Protagonist des Action-RPGs Vikings – Wolves of Midgard. „Die Walküren werden mich nach Walhalla geleiten, doch ich werde die Jötunn mit ins Grab nehmen.“

Vorsichtig, doch entschlossen nahm Runolf seine beiden Runenäxte vom Gürtel und ließ sie langsam nach unten gleiten, bis seine eiskalten Hände den Schaft fest umklammerten. Viele Schlachten hatte der tapfere Rotschopf bereits geschlagen. Eine Menge Blut wurde vergossen. Doch mit den mächtigen Eisriesen hatte er es noch nie zu tun. Gezeichnet vom Kampf und seiner anstrengenden Reise bebte die Brust des mutigen Kriegers. Jeder Atemzug der eisigen Luft brannte wie Feuer in seinen Lungen. „Für Loki!“ sollten seine vermeintlich letzten Worte gewesen sein, als er wie entfesselt auf den Giganten zustürmte. Doch das Glück sollte ihm hold sein.

Vikings – Wolves of Midgard: Ragnarök ist nah

Doch zurück zum Anfang. Das Action-RPG Vikings – Wolves of Midgard von Entwickler Games Farm beginnt mit der Erstellung unseres Charakters. Dabei lässt uns das Spiel die Wahl zwischen einem männlichen Krieger und einer weiblichen Schildmaid, welche sich jedoch spielerisch kaum voneinander unterscheiden. Haben wir unsere Hauptfigur nach unseren Vorlieben gestaltet, stellt uns der Titel vor die Wahl einer Gottheit, deren Weg wir künftig folgen wollen.

Diese Entscheidung bestimmt künftig über unseren Spielstil und die Fähigkeiten, welche uns im Laufe des knapp 20-stündigen Abenteuers zur Verfügung stehen. So setzen wir beispielsweise auf schnelle Angriffe mit zwei Einhandwaffen, entscheiden uns für Waffe und Schild, Zweihänder, Stäbe oder Bögen. Zwar dürfen wir im Spiel dann auch auf die jeweils anderen Kombinationen zurückgreifen, unsere Spezialangriffe und Fähigkeiten stehen uns aber nur zur Verfügung, wenn wir unserer Gottheit treu bleiben.

Kurz darauf finden wir uns bereits im Tutorialabschnitt von Vikings – Wolves of Midgard wieder, welcher uns mit der grundlegenden Steuerung vertraut macht. Wie bei Diablo III, dem offensichtlichen Vorbild des Titels, stürmen im Sekundentakt ganze Gegnerhorden auf uns zu, die wir mit wuchtigen Angriffen ins Jenseits befördern.

Ein guter Kampf

Beim Kampfsystem haben die Entwickler ganze Arbeit geleistet. Problemlos kombinieren wir brachiale Angriffe mit brutalen Spezialattacken und machen unseren Kontrahenten gleich reihenweise den Garaus.

Befinden wir uns außerhalb der Reichweite, stürmt unser Protagonist mit einem Sprung auf seine Opfer zu. Angriffen entgehen wir in Windeseile mit einer Ausweichrolle.

Dank durchdachtem und hervorragend inszeniertem Kampfsystem ist es eine wahre Freude, sich durch die Armeen der Feinde zu metzeln. Allerdings hätte die Steuerung einen Hauch präziser ausfallen dürfen, eine Lock-On-Funktion wäre ebenfalls hilfreich gewesen. Denn nicht selten schlägt oder läuft man deshalb an einem Gegner vorbei. Wirklich störend ist dies allerdings nicht. Grundsätzlich gehen die Kämpfe und Bewegungen in Vikings – Wolves of Midgard nämlich gut von der Hand.

Leider fallen da die Bosskämpfe, die uns am Ende eines jeden Abschnitts erwarten, etwas ab. Zwar verfügen alle Obermotze über spezielle Fähigkeiten und Angriffsmuster, allerdings sind die Duelle unspektakulär inszeniert und stellen uns vor keine sonderlich große Herausforderung, wenn wir uns einmal eine Taktik zurechtgelegt haben.

Zudem ist das Abenteuer bereits auf den normalen Schwierigkeitsgrad durchaus knackig ausgefallen. Nur wer die Ausweichrolle regelmäßig einsetzt, wird im Kampf gegen die Gegnerhorden bestehen. Hinzu kommt, dass unsere Fähigkeit zur Selbstheilung äußerst begrenzt ist. Lediglich drei Mal können wir unsere Wunden versorgen. Danach müssen wir die Aufladungen an in den Leveln verteilten Punkten erst wieder auffüllen.

Talentiertes Rollenspiel

Erfreulicherweise kommt auch der Rollenspiel-Aspekt in Vikings – Wolves of Midgard nicht zu kurz. Genretypisch steigen wir mit besiegten Gegnern und abgeschlossenen Herausforderungen oder Missionen im Level auf und verbessern unsere Attribute wie maximale Gesundheit, Schaden oder Angriffsgeschwindigkeit.

Zudem schalten wir mit jedem Levelaufstieg Talentpunkte frei, die wir in den leider sehr überschaubaren Bäumen in neue aktive und passive Fähigkeiten investieren dürfen. Auch hierbei orientiert sich der Titel an den gängigen Genrestandards. Immerhin erhalten wir im Laufe der Kampagne genügend Punkte, um gleich zwei Bäume zu füllen und so verschiedene Kampfstile zu meistern. Das sorgt für noch mehr Abwechslung in den spannenden Kämpfen.

Auch bei den Waffen und Rüstungen orientiert sich das Wikingerabenteuer an der Konkurrenz. Regelmäßig finden wir neue Ausrüstungsgegenstände in verschiedenen Qualitätsstufen, welche wir beim örtlichen Runenschmied zusätzlich aufwerten dürfen und so unsere Resistenz steigern oder den Schaden erhöhen.

Mit gesammelten Materialien werten wir zudem unseren Schrein, an dem wir die Levelaufstiege vollziehen, oder unsere Handwerker auf und erhalten so Zugang zu stärkeren Talenten und Gegenständen.

Sammeln, sammeln, sammeln…

Bislang macht das alles eine ganze Menge Spaß. Gröbere Schnitzer leistet sich Vikings – Wolves of Midgard allerdings beim Missionsdesign. Die Aufgaben gleichen sich leider oftmals, wie ein Jötunn dem anderen. Auch wenn uns das Spiel dabei eine Varianz vorgaukelt, läuft es im Endeffekt eigentlich immer auf dasselbe Schema hinaus. Das jeweilige Gebiet von Gegnern zu befreien und dann den Endboss zu besiegen.

Dazu gesellen sich in jedem Level drei Nebenaufgaben. Doch diese bestehen ausschließlich aus den typischen Sammelaufgaben: Sammle 15 hiervon, töte 30 davon. Hier verschenkt der Titel leider eine Menge Potential. Auch bei den optionalen Jagdaufträgen sieht es leider nicht viel besser aus.

Hier besuchen wir bereits betretene Areale erneut, um – wer hätte es gedacht – abermals eine bestimmte Anzahl an Rohstoffen einzusammeln oder Gegner zu töten. Ab und zu begleiten uns dabei NPCs, deren KI allerdings überschaubar ausgefallen ist.

Deutlich mehr Spaß macht das Abenteuer dann im kooperativen Mehrspielermodus. Sowohl online, als auch im Netzwerk kann jederzeit ein zweiter Spieler unserer Partie beitreten und mit uns gemeinsam in die Schlacht ziehen. Stärkere Gegner und bessere Items verstehen sich dabei von selbst. Absolut unverständlich allerdings, dass Entwickler Games Farm hier auf einen Couch-Koop-Modus verzichtet hat, welcher gerade das große Vorbild Diablo III noch heute zum absoluten Dauerbrenner macht.

Vikings – Wolves of Midgard: Verschenktes Potential

Auch bei der Story verschenkt das Spiel leider eine Menge Potential. Grundsätzlich weiß die Rahmenhandlung nämlich durchaus zu gefallen. Unser Dorf wird verwüstet und als neuer Häuptling ist es an uns, die Heimat in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Leider präsentiert Vikings – Wolves of Midgard seine Geschichte lediglich anhand kurzer Dialoge und einer trockenen Erzählung in den Ladebildschirmen. Während die deutsche Vertonung der Erzählerin noch überzeugen kann, lassen die anderen Figuren eine entsprechende Qualität vermissen. Zumal die Charaktere inklusive unserer Hauptfigur leider erstaunlich blass bleiben.

Viel besser gefallen da schon die abwechslungsreichen Umgebungen, die sogar mit alternativen und versteckten Wegen aufwarten. Mal sind wir in eisigen Schneelandschaften unterwegs, mal müssen wir uns den giftigen Dämpfen düsterer Moore erwehren und mal durchkämmen wir riesige Festungen. Allerdings sind die Karten nicht zufallsgeneriert, sodass wir beim erneuten Besuch auf eine exakte Kopie eines bereits durchquerten Spielabschnittes stoßen. Außerdem lösen wir ab und an kleinere Rätsel innerhalb der Gebiete, die uns aber selten wirklich fordern.

Nach erfolgreichem Abschluss der Kampagne bietet Vikings – Wolves of Midgard zudem nur wenig Wiederspielwert. Neben einem Horde- und einem Hardcore-Modus mit Permadeath liefert der Titel nur wenige Gründe, das Abenteuer erneut zu absolvieren. Endgame-Content die beispielsweise die Nephalem-Portale oder Kopfgeldjagden in Diablo III sucht man vergebens.

Fimbulvetr

Aus technischer Sicht hinterlässt das Spiel einen guten Eindruck. Die Grafik überzeugt durch abwechslungsreiche Umgebungen und ansehnliche Effekte. In eisigen Gefilden hinterlassen wir Fußspuren im tiefen Schnee und können sogar den Atem unseres Helden sehen. Zudem müssen wir uns regelmäßig an Lagerfeuern aufwärmen, um nicht den Kältetod zu sterben.

Wirkliche Wow-Momente sucht man in Vikings – Wolves of Midgard allerdings vergebens. Zumal die hakeligen Animationen und gelegentliche Slowdowns sauer aufstoßen. Trotzdem wissen die detailreich gestalteten Areale und schicken Gegnermodelle zu gefallen. Außerdem sind einige Anzeigen und Schriften leider relativ klein ausgefallen und entsprechend schwer zu lesen.

Die stimmungsvolle Musik untermalt die durchaus gelungene Atmosphäre des Titels hervorragend. Da können die immergleichen Waffengeräusche und zumeist auf durchschnittlichem Niveau agierenden Sprecher leider nicht ganz mithalten.

Fazit:

Ich hatte mit Vikings – Wolves of Midgard erstaunlich viel Spaß. Die Wikinger-Atmosphäre fängt das Action-RPG hervorragend ein und vor allem das durchdachte und fordernde Kampfsystem sorgt für eine Menge Spaß. Zudem gefielen mir die abwechslungsreichen und weitläufigen Umgebungen mit ihren alternativen Wegen und Geheimnissen sehr gut. Vor allem im Koop-Modus macht die Monsterjagd nochmal mehr Spaß.

Doch das weitaus niedrigere Budget gegenüber der namhaften Konkurrenz wird leider an allen Ecken spürbar. Die Story hat Potential, welches allerdings nicht vollends genutzt wird. Zudem bleiben die Charaktere leider blass. Das Missionsdesign bietet nur wenig Abwechslung und auch aus technischer Sicht wäre mehr drin gewesen. Besonders die fehlende Couch-Koop-Option nehme ich dem Spiel allerdings übel, denn gerade der Multiplayer an einer Konsole war für mich das Aushängeschild von Diablo III.

Trotzdem ist Vikings – Wolves of Midgard ein gelungenes und erstaunlich kurzweiliges Spiel geworden, welches sich nicht nur Genrefans oder Freunde des frischen Settings unbedingt anschauen sollten.

