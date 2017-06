Testbericht: Victor Vran – Overkill Edition

Gehört ihr auch zu den Spielern, die mit den Namen Victor Vran – Overkill Edition Nichts anfangen können? Nun, das solltet ihr schleunigst ändern. Wired Productions hat für Konsolenspieler ein Rundum-sorglos-Paket zum Action-RPG geschnürt, welches vor knapp zwei Jahren auf dem PC erschienen ist. Und das hat es wirklich in sich.

Van Helsing meets Nicolas Cage, meets Diablo 3

Man nehme einen Vampir- oder Dämonenjäger im Stile von Van Helsing, verfrachte ihn in ein cooles Action-Rollenspiel ala Diablo 3 und garniere das Ganze mit coolen Onelinern des deutschen Synchronsorechers von Nicolas Cage. Fertig ist die Victor Vran – Overkill Edition. Was dabei herauskommt ist genauso cool, wie es sich anhört und macht dazu noch eine Menge Spaß.

Die simple Hintergrundgeschichte des düsteren RPGs ist dabei ziemlich schnell erzählt. Die Stadt Zagoravia wird von finsteren Dämonen heimgesucht und eure Aufgabe ist es, als Dämonenjäger Victor Vran ebendiese dingfest zu machen. Dabei trefft ihr im Laufe des Abenteuers auf einige aberwitzige Charaktere, die allerdings leider viel zu bemüht wirken. Mehr als nettes Beiwerk ist die belanglose Story also leider nicht.

Eines haben alle Figuren aber gemeinsam: Dank hervorragender deutscher Sprecher und jeder Menge teils dunklem Humor ist es schlicht eine Freude, den Gesprächen zu lauschen. Vor allem die innere Stimme (der Synchronsprecher von Sean Bean) unseres Helden sorgt mit jeder Menge Witz und Spott für ein breites Dauergrinsen.

Victor Vran muss sich nicht hinter Diablo 3 verstecken

Auf den ersten Blick gleicht Victor Vran – Overkill Edition seiner Inspirationsquelle Diablo 3 wie ein Skelett dem anderen. Diese offensichtlichen Parallelen sind auch aus spielerischer Sicht ab der ersten Minute deutlich spürbar, allerdings wartet das Spiel auch mit einigen eigenen Ideen auf.

Beide Spiele bieten eine ähnlich düstere Atmosphäre. Und beide Spiele fesseln uns magisch an den Bildschirm. „Nur noch schnell eine Runde,“ oder „Ach, den einen Boss noch, dann reicht es für heute,“. Kommt euch das bekannt vor?

Auch in Victor Vran metzeln wir uns durch allerhand skurrile Monster und bekämpfen Champions und Bossgegner auf der Suche nach besseren Waffen und Ausrüstungsgegenständen. Allerdings fällt das Abenteuer um den Dämonenjäger deutlich actionreicher aus, als das große Vorbild. Im Gegensatz zu Hexendoktor, Barbaren und Co kann Victor Vran nämlich auf Ausweichrollen zurückgreifen und springen, um so beispielsweise höher gelegene Bereiche zu erklimmen. Sogar Mauersprünge sind möglich.

An einigen Punkten wirkt das Spiel allerdings stark entschlackt. Verschiedene Charakterklassen sucht man beispielsweise vergebens. Auch Talentbäume oder neue Fähigkeiten glänzen durch Abwesenheit. Ein allzu komplexes Spielgerüst darf man also nicht erwarten, was jedoch Einsteiger freuen dürfte.

Hieb- und stichfest – Das Waffenarsenal

Zu einer anspruchslosen Metzelei verkommt Victor Vran dadurch allerdings erfreulicherweise nicht. Im Laufe des Abenteuers bekommen wir es mit allerlei Skeletten, Vampiren oder Spinnen zu tun. Selbst skurrile Zeitgenossen wie Kürbis-Geister oder untote Gangnam Style-Tänzerinnen wollen bezwungen werden. Natürlich dürfen da auch Champions mit abwechslungsreichen Spezialfähigkeiten nicht fehlen.

Um diesen Kreaturen Herr zu werden, greifen wir auf ein abwechslungsreiches Waffenarsenal zurück. Rapiere und Sensen setzen auf schnelle Angriffe, dafür hauen die langsamen Hämmer deutlich mehr rein. Hinzu gesellen sich Gewehre und Schrotflinten, um auch Fernkämpfer zu bedienen. Besonders gut: Zwei Waffen können gleichzeitig ausgerüstet werden, per Knopfdruck wird dazwischen gewechselt.

Die Abwechslung eines Diablo 3 erreicht das Spiel jedoch leider auch hier nicht. Zwar können wir verschiedene Tarot-Karten ausrüsten, um unsere Status-Werte zu verbessern, viel mehr Variabilität darf man von dem Spiel allerdings nicht erwarten. Doch das tut dem Spielspaß keinen Abbruch.

In Puncto Crafting-System kratzt der Titel allerdings lediglich an der Oberfläche, auch beim Loot-System ist noch ordentlich Luft nach oben vorhanden. Viele knackige Gegner haben nämlich nur unnützen Müll dabei, wirklich gute Gegenstände erhalten wir viel zu selten.

Victor Vran – Starke DLCs und uneingeschränkter Coop-Spaß

Bestandteil der Victor Vran – Overkill Edition sind außerdem die beiden DLCs Fractured Worlds und Motörhead: Through the Ages. Fractured Worlds ist allerdings eher nicht der Rede wert, immerhin handelt es sich dabei nur um eine Art Generator für zufällig generierte Dungeons.

Diese greifen dann auf die Umgebungen des Hauptspieles zurück, optische und spielerische Neuerungen bietet die erste Erweiterung also kaum. Dafür gibt es täglich wechselnde Herausforderungen, die für Langzeitmotivation sorgen.

Um Motörhead: Through the Ages steht es da schon deutlich besser. In dieser Erweiterung dreht sich alles um die weltberühmte Metal-Band rund um Lemmy Kilmister. Diese eigenständige Kampagne wartet mit brandneuen Umgebungen, Charakteren und Waffen auf. Sogar eine von der Band inspirierte brennende Gitarre für feurige Fernkampfangriffe ist mit an Bord. Gerade der zweite DLC wertet das Hauptspiel hervorragend auf und erweitert das ohnehin schon witzige RPG um ein äußerst cooles Setting.

Umso erfreulicher, dass Victor Vran über einen Koop-Modus verfügt. Bis zu vier Spieler dürfen online, immerhin noch zwei an einer Konsole auf Monsterjagd gehen. Allein das ist heutzutage schon aller Ehren wert. Besonders, wenn das Koop-Gemetzel dabei noch so viel Spaß macht und jederzeit flüssig über den Fernseher flimmert.

Allgemein gehört das Spiel zwar vielleicht nicht zu den optisch anspruchsvollsten Titeln, weiß aber mit stimmigen Umgebungen, gelungenem Gegnerdesign und schicken Effekten zu gefallen. Nicht nur für den äußerst fairen Preis von knapp 40 Euro.

Fazit:

Heiliges Iron Horse, Victor Vran – Overkill Edition macht Laune! Wie konnte das Spiel nur so lange an mir vorbei gehen? Publisher Wired Productions schnürt ein hervorragendes Gesamtpaket für Konsolenspieler. Dank dynamischem Kampfsystem und jeder Menge Humor muss sich das Action-RPG hinter dem großen Vorbild Diablo 3 keinesfalls verstecken.

Nicht nur Genrefans werden mit dem aberwitzigen und zugleich düsteren Abenteuer ihre Freude haben, besonders im gelungenen Koop-Modus. Schnell ist man erneut in der Suchtspirale aus Looten und Leveln gefangen und wartet gespannt darauf, welche verrückten Figuren einen im nächsten Abschnitt erwarten. So lassen sich auch Problemchen im Loot-System und die lahme Story verschmerzen.

So ist die Victor Vran – Overkill Edition nicht zuletzt dank der neuen Inhalte ein gelungenes Action-RPG, welches sich Genre- und Koopfans auf keinen Fall entgehen lassen sollten.

Vielen Dank an Wired Productions für die Bereitstellung des Testmusters!