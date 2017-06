Testbericht: Ultra Street Fighter II: The Final Challengers

Wenn es einen Vater aller 2D Prügelspiele gibt, dann ist das mit Sicherheit der SNES-Klassiker Super Street Fighter II. Capcoms‘ Beat’em Up setzte vor über 25 Jahren auf dem Super Nintendo neue Maßstäbe und konnte damit eingehend auch enorme Verkaufszahlen verzeichnen. Im Laufe der Zeit, wurde der Klassiker immer wieder in neuen Versionen veröffentlicht, die den Prügelhit um neue Feinheiten und Inhalte erweiterten. Nun im Jahr 2017 steht mit Ultra Street Fighter II: The Final Challengers eine weitere Neuinterpretation des Prügelspieles auf der Nintendo Switch an. Ob Ryu, Ken und die anderen Prügelknaben noch immer für Spielspaß sorgen können, verraten wir euch in unserem Testbericht.

Tradition trifft Moderne

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers stellt einen gelungen Mix aus dem traditionellen und noch immer mehr als gelungenen Gameplay von Super Street Fighter II und den optischen Verbesserungen eines Super Street Fighter II Turbo HD Remix dar. Garniert wird das Konzept mit neuen Charakteren, Anpassungsmöglichkeiten und dem exklusiven Spielmodus „Der Weg des Hado“. Natürlich sind auch klassische Spielvarianten wie der Arcade-Modus und die Online-Kämpfe mit am Start, um auch über längere Zeit zu motivieren. Wer sich hingegen ein paar schöne Artworks anschauen möchte, kann dies in der Galerie tun und dabei auch noch den eingängigen Melodien des Titels lauschen.

Gameplaytechnisch ist Ultra Street Fighter II: The Final Challengers noch immer ein überaus gelungenes Beat’em Up, dass leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist. Bis ihr alle Combos und Kniffe verinnerlich habt, benötigt ihr einiges an Training und im Bestfall einen Switch Pro Controller. Ohne selbigen fällt sie Steuerung mittels der Joy-Cons sehr schwammig aus, da die Analogsticks keinen adäquaten Ersatz für das fehlende Digikreuz darstellen. Mit dem Pro Controller könnt ihr aber präzise wie eh und je die Fäuste fliegen lassen und Hadoukens entfesseln.

Pluspunkt: Flexibilität

Während die Steuerung mit den Joy-Cons nicht wirklich optimal ausfällt, punktet jedoch die hohe Flexibilität der Switch-Variante. Egal ob am heimischen TV-Gerät, im Handheld-Modus oder im Tisch-Modus. Ultra Street Fighter II: The Final Challengers bietet in quasi jeder Situation eine Option in der ihr allein oder mit Freunden zuhause und unterwegs Spaß haben könnt. Apropos Freunde: Über den „Kumpel-Kampf“ könnt ihr sogar kooperativ mit einer geteilten Energieleiste gegen Gegner antreten. Wer lieber den direkten Wettkampf sucht, der lässt online die Fäuste fliegen oder kämpft lokal gegen einen Freund.

Interessant für Individualisten ist zudem die Möglichkeit, dass ihr das Aussehen der einzelnen Charaktere über den Farb-Editor anpassen könnt. So könnt ihr die Helden ganz nach euren Wünschen einfärben und so euren ganz persönlichen „Street Fighter“ erstellen.

Sei wie Ryu: Der Weg des Hado

Eigentlich muss man die Bemühungen von Capcom ja loben, dass sie Ultra Street Fighter II einen exklusiven Spielmodus auf der Switch spendiert haben. Leider ist dieser aber ziemlich durchwachsen und macht aufgrund der unpräzisen Steuerung kaum Spaß. In „Der Weg des Hado“ schlüpft ihr in die Haut von Serienveteran Ryu und müsst mit Hilfe der Bewegungssteuerung und den Joy-Cons in euren Händen Angriffe entfesseln, um herannahende Gegner abzuwehren. Auch wenn die Ego-Sicht auf den ersten Blick in Verbindung mit der Bewegungssteuerung innovativ wirkt, wird das Spielprinzip extrem schnell monoton und langweilig. Immerhin könnt ihr die Attribute von Ryu verbessern, wodurch etwas Motivation aufkommt. Optisch sticht der Spielmodus auch vom Rest des Spieles heraus, da hier die Street Fighter IV-Engine genutzt wurde und das Geschehen in 3D dargestellt wird.

Der Rest vom Schützenfest

Neben den genannten Besonderheiten, bietet Ultra Street Fighter II: The Final Challengers auf der Switch die Möglichkeit in einer aufpolierten HD-Optik oder in der Retro 4:3-Optik vom Super Nintendo zu spielen. Leider ist die Umstellung der Grafik nur im Hauptmenü möglich und kann nicht während eines Kampfes umgestellt werden. Zudem gibt es mit Evil Ryu und Violent Ken zwei neue Recken für die nun 19 Kämpfer umfassende Kämpferriege.

Einen Online-Modus hat der Titel wie oben angeschnitten auch. Leider ist dieser technisch nicht ganz ausgereift und leidet hier und da unter recht vielen Lags, was bei einem Prügelspiel ein klarer Negativpunkt ist. Immerhin könnt ihr aber für gewonnene Kämpfe Punkte sammeln und so euren Rang verbessern. Es bleibt aber dennoch zu hoffen, dass Capcom die technischen Macken noch nachbessern wird und so den Spielspaß auch online steigert.

Fazit:

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers ist irgendwie ein zweischneidiges Schwert, welches ein bisschen in der Zeit stecken geblieben ist. Auf der einen Seite ist das Gameplay mehr als gelungen und kann mit Hilfe des Pro Controllers flotte und präzise Kämpfe liefern. Auf der anderen Seite fragt man sich allerdings warum man für den Titel nun nochmals 40 Euro zahlen soll? Der Zusatzmodus „Der Weg des Hado“ ist nicht wirklich gelungen und technisch ist das Spiel leider auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit, da die HD-Optik bereits in dieser Form im 2008 erschienenen HD-Remix genutzt wurde. Nichtsdestotrotz können Fans viel Spaß mit Ultra Street Fighter II: The Final Challengers haben, allerdings muss jeder selbst entscheiden, ob das Gesamtpaket aus bereits zum Großteil bekannten Spielelementen nochmals gut vierzig Euro wert sind.

Vielen Dank an Nintendo für die freundliche Bereitstellung des Testmusters!