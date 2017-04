Testbericht: Toukiden 2 – Auf in den Kampf gegen viele Dämonen!

Mit Toukiden 2 erschien vor einiger Zeit die Fortsetzung zu Toukiden Kiwami. Die Spielereihe weist unter anderem die ein oder andere Gemeinsamkeit zu der beliebten Monster Hunter-Reihe auf. So müsst ihr euch auch in Toukiden 2 mit allerlei unterschiedlichen Geschöpfen – in diesem Fall Dämonen – herumärgern. Wie wir die Schlacht gegen die Dämonen erlebt haben, zeigt der nachfolgende Testbericht!

Vom Oni bis zur Machina

Doch anders als beim Vorgänger oder dem sehr ähnlichen Monster Hunter, beschreitet Toukiden 2 neue Pfade. Beispielsweise fühlt sich das aktuelle Toukiden aufgrund einer überraschend unterhaltsamen und anständig erzählten Geschichte, teilweise wie ein modernes Rollenspiel an. Dementsprechend handelt die Geschichte nicht nur von den Oni, welche in unsere Welt eingefallen sind, sondern auch um die fragwürdige Handlungsweise der Machina, einer alten Technologie. Hauptsächlich ist euer Slayer mit drei weiteren KI-Mitstreitern unterwegs und trifft immer wieder auf seinem Weg den einen oder anderen Auftraggeber.

Zusätzlich muss man allerdings auch zahlreiche Jagd- und Sammelaufträge erledigen. Einige davon unterscheiden sich, je nach Tageszeit. Wenn man nicht gerade mit der Haupthandlung oder den Nebenaufgaben beschäftigt ist, so bietet Toukiden 2 die Möglichkeit die Ausrüstung seines Slayers zu verbessern.

Auch die kleinen Gebiete innerhalb der Areale, welche in der Vergangenheit immer wieder nervige Ladepausen auf den Schirm riefen, gehören bei Toukiden 2 der Vergangenheit an. Somit bereist der Spieler eine relativ schlauchig designte Oberfläche. Im Gegensatz dazu streifte man beispielsweise bei Monster Hunter durch kleine Sektoren, sobald man einen Sektor verlassen hatte, wurde der neue Sektor geladen und die Monster erschienen. Bei Toukiden 2 fällt dieses wie gesagt, so fällt das Gameplay erstaunlich frisch aus. Demzufolge bekommt ihr die Möglichkeit die Oni in der Entfernung zu sehen und diese zu flankieren, oder gar aus dem Weg zu gehen.

Auf dem Weg bekommt man die Chance an speziellen Operationen teilzunehmen. Bei diesen kämpft ihr gegen Dämonen, welche in die Abbilder anderer Spieler geschlüpft sind. Anschließend schließt sich die besiegte Figur für einige Zeit eurer Gruppe an.

Altbewährtes Kampfsystem

Beim Kampfsystem hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht viel verändert. Auch im Bereich der Dämonen, kamen nur wenig neue Oni dazu. Folglich dürften der ein oder andere Gegnertyp erfahrenen Slayers noch im Gedächtnis schwirren. Die taktisch fordernden Kämpfe können oftmals nur gewonnen werden, indem der gegenüber stehende Oni von euch ausreichend geschwächt wird. Weitestgehend passiert dies, indem ihr diverse Körperteile der Dämonen abtrennt. Diese wachsen zwar wieder nach, schwächen den Dämonen aber für den Augenblick und geben euch zudem noch ein paar Materialien.

Neu hingegen ist der Einsatz der Dämonenhand. Mit dieser bekommt ihr die Möglichkeit bestimmte Objekte zu greifen, oder euch zum Beispiel an Vorsprünge empor zu ziehen. Außerdem könnt ihr euch mit dieser Weise an Dämonen heran ziehen oder ihnen sogar ganze Körperteile eintreißen. Dies klappt gut und bringt eine Menge Dynamik in die Kämpfe.

Hinzukommt der Einsatz der unterschiedlichen Waffen. Von Schwert, über die Keule bis zum Gewehr ist hier alles vorhanden. Neu sind die Kettenpeitschen. Die Steuerung funktioniert dabei allerdings etwas gewöhnungsbedürftig und wirkt etwas unhandlich platziert. Im Nahkampf hingegen macht Toukiden dank des eben genannten neuen Features – der Dämonenhand – eine gute Figur.

Nebenher kann sich euer Slayer mit unterschiedlichen Mahlzeiten und dem Baden an örtlichen Wasserfällen stärken. Auch das Erschaffen der sogenannten Mitamas kann im Kampf hilfreich sein. Mitamas sind mächtige Seelen, welche den Kämpfer dauerhaft verstärken. Diese ergeben einen anderen Effekt, je nach Position, wo man sie einsetzt. Einige verringern beispielsweise die Abklingzeit oder stärken die Verteidigung. Benutzt ihr drei Mitamas der gleichen Gattung, so wird der Slayer mit einer passiven Stärkung belohnt. Im Gegensatz dazu können bestimmte Boosts aber auch durch manche Mitama’s blockiert werden.

Zusammen sind wir stark!

Neben der oben genannten Möglichkeit einen Charakter eines anderen Spielers zu „rekrutieren“, bietet Toukiden 2 aber auch noch einen richtigen Mehrspielermodus. Dementsprechend bekommen PS Vita- und PS4-Spieler die Möglichkeit sich an bestimmten Stellen zu treffen und an einem Onlinespiel mit bis zu vier Mitstreitern teilzunehmen. Leider fällt die offene Welt hier weg und ihr bekämpft lediglich in kleineren Gebieten unterschiedliche Arten der Dämonen.

Optisch ausreichend!

Im Bereich der Optik kann sich Toukiden 2 im guten Mittelfeld einordnen. So ist die Grafik an sich zwar nicht unbedingt die Schönste, dennoch sind die Gegner und die Umgebung auf der PlayStation 4 doch recht detailreich.

Die Steuerung ist wie gesagt eine Sache der Gewohnheit und kommt etwas unhandlich daher.

Im Bereich der Vertonung haben es ausschließlich japanische Dialoge geschafft. Diese kommen wie üblich mit englischen Untertiteln daher. Mit anderen Worten vermisst man bei Toukiden 2 die deutschen Texte.

Fazit:

Toukiden 2 wagt einen Schritt in Richtung Open World, kommt aber weniger mit großen Landschaften daher, sondern beschränkt sich eher auf ein schlauchartiges Leveldesign. Trotzdem steht die offene Spielwelt dem Spiel gut und hebt es von Genre-Kollegen wie Monster Hunter oder God Eater ab.

Die Kämpfe funktionieren durch die neue Dämonenhand äußerst dynamisch und wirken dank Mitamas und unterschiedlicher Waffennutzung ebenso taktisch. Leider gibt es nur wenige Gegnertypen, welche zudem für Veteranen teilweise schon bekannt sind.

Im Bereich der Technik kann sich Toukiden 2 zumindest sehen lassen und muss sich nicht verstecken. Demgegenüber patzt der Titel aber an einer unhandlichen Steuerung und der Tatsache, dass nur eine japanische Sprachausgabe geboten wird. Zumindest eine englische Synchronisation und deutsche Texten wären schön gewesen.

Alles in Allem kann Toukiden 2 aber durchaus unterhalten! Zwar ist der Multiplayer aufgrund der schwachen Leistung der PlayStation Vita (immerhin spielt man mit den Spielern der Vita zusammen) etwas dürftig, dennoch hat man auch als Einzelgänger mehr als genug in der Welt zu tun!

