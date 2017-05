Testbericht: The Surge

Mit The Surge bringt Entwickler Deck 13 ihr neuestes Action-Rollenspiel auf den Markt und wollen an dem Erfolg des Überraschungshits Lords of the Fallen anknüpfen. Bestückt mit einem Exoskelett nehmt ihr den Kampf gegen Mechas und anderen Maschinen auf. Dabei weist The Surge gewisse Parallelen zu der beliebten Souls-Reihe auf. Warum der neueste Streifen von Deck 13 aber mehr ist als ein Souls-Abklatsch, erklären die nachstehenden Zeilen!

Vom Rollstuhl zum Exoskelett

Bevor wir zu der eigentlichen Bewertung des Spiels kommen, möchte ich einmal kurz über die Handlung von The Surge sprechen. Ihr schlüpft in die Rolle von Warren. Zu Anfang sitzt dieser im Rollstuhl und erhofft sich durch eine Operation endlich wieder laufen zu können. Die ersten paar Minuten rollt ihr also mit eurem Rollstuhl aus der Magnetbahn und begebt euch langsam zum Operationstisch.

Ein wenig später ist es dann auch schon so weit: Warren bekommt seine neuen Beine in Form eines Exoskeletts. Leider hat das Ganze einen Haken, denn als Warren aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht, hat sich die Welt verändert. Zombie ähnliche Cyborgs, Drohnen und andere mechanische Widersacher bevölkern die teilweise apokalyptische Oberfläche. Eine ganze Weile an Spielzeit vergeht, bis man überhaupt erfährt, wieso denn alles so ist, wie es jetzt ist und Warren kommt nach und nach hinter die Geheimnisse der Firma CREO.

Lieber Arm ab, als arm dran!

In der Einleitung habe ich bereits erwähnt, dass sich The Surge zum gewissen Maße an Dark Souls orientiert. Obgleich es sich vom Schwierigkeitsgrad und dem Kampfsystem sehr ähnlich ist, macht es doch einige Dinge anders. Anders als bei Dark Souls zum Beispiel, kann Warren gezielt bestimmte Körperregionen angreifen, was auch für das Loot- und Craftingsystem eine entscheidende Rolle spielt. Somit könnt ihr beispielsweise eure Armrüstungen nur mit den Materialien aufwerten, die ihr aus abgeschlagenen Armen geborgen habt. Mit anderen Worten muss Warren die jeweiligen Körperteile des Gegners abschlagen um dem eigenen entsprechenden Rüstungsteil ein Upgrade zu verpassen. Hingegen dessen kann der Spieler aber auch Schwachstellen – ungepanzerte Stellen – angreifen um den Gegner schneller zu bekämpfen, was allerdings im Umkehrschluss heißt, dass Warren keine Materialien bekommt. Übrigens: Angriffe oder Ausweichen können nur dann getätigt werden, wie Warren Ausdauer hat. Diese wird mit einer grünen Leiste angezeigt und füllt sich nach und nach wieder auf. Mit gefundenen Implantaten könnt ihr Warren noch etwas verstärken. Darunter fällt unter anderem eine größere Lebens- oder Ausdauerleiste.

Zusätzlich sammelt ihr mit jedem erschlagenen Feind Altmetall. Kurzum hat dieses denselben Effekt wie die Seelen aus Dark Souls und kann dafür genutzt werden um Warren aufzuwerten. Sterbt ihr allerdings, verliert ihr das gesamte Altmetall und müsst es dort wieder einsammeln, wo ihr den Bildschirmtod erlebt habt.

Packende Bosskämpfe & hoher Schwierigkeitsgrad

Zu dem Schwierigkeitsgrad muss man vermutlich gar nicht mehr viel sagen, wenn man es in Verbindung mit Dark Souls erwähnt. Auch The Surge richtet sich an die Spieler, welche kein Problem haben ein, zwei oder fünfzig Mal an der selben Stelle zu sterben. Umso berauschender ist das Gefühl, wenn eine elendig schwere Passage oder ein intensiver Bosskampf gemeistert wurde.

Apropos Bosskämpfe, diese haben es nämlich in sich. Nicht nur, dass die mechanisierten Bosse mit einem großen Repertoire wie Raketenwerfer und elektrisierten Klingen ankommen, zudem muss man erst noch die richtige Taktik herausfinden, um überhaupt sinnvolle Angriffe ausführen zu können. Beispielsweise muss man beim ersten Boss erst einmal eine zweite Lebensleiste füllen, wodurch der große Mecha beginnt seinen Raketenwerfer auf euch abzufeuern. Folglich müsst ihr den Geschossen auswichen. Im besten Falle wird die feindlich gesinnte Maschine von den eigenen Projektilen getroffen und erst JETZT könnt ihr für einen kurzen Moment die Lebensanzeige nach und nach verkürzen. Mit anderen Worten führt das stupide Einschlagen auf egal welchen Gegnertyp eher selten zum Erfolg.

Technisch überragend aber Leveldesign und Kameraführung mit Schwächen

Ich habe eben bereits von dem Mecha gesprochen und hier macht The Surge leider nicht mehr alles richtig. Zwar funktioniert die Steuerung durchaus präzise und tut was sie soll, doch gerade bei großen Gegnern streikt die Kamera dafür umso mehr. Um noch einmal das Exempel von oben mit den Raketen zu nennen, so kann man diese aufgrund der nahen Kamera leider nur erahnen. Ebenso „glücklich“ fällt dann natürlich auch das Ausweichen aus und das sollte bei einem Hardcore-Action-RPG wie The Surge, wo jeder Treffer zum sofortigen Tod führen kann, nicht sein.

Auch das Leveldesign wirkt etwas trostlos und passt sich dem drögen Handlungsverlauf an. Die meiste Zeit schlendert ihr mit Warren durch immer wieder ähnlich aussehende Fabriken oder Schrottplatz ähnlichen Ruinen.

Ansonsten ist The Surge technisch solide. Die Exoskelette sind fabelhaft detailliert und die Effekte der einzelnen Attacken wissen, ebenso wie der Soundtrack und die Synchronisation, zu überzeugen. Abschließend wird die ganze Nummer von einer präzisen Steuerung abgerundet.

Zugegeben hat mich dieses Genre erst seit Bloodborne in seinen Bann gezogen. Und ich muss sagen, dass The Surge mich ebenso in keinster Weise enttäuscht hat. Zwar gibt es hier und da ein paar Kleinigkeiten wie die Kameraführung oder das troste Leveldesign zu bemängeln. Doch wirkt The Surge auf der anderen Seite mit einem neuwertigen innovativen Kampf- und Lootsystem überraschend frisch. Auch die packenden Bosskämpfe und der errungene Sieg nach elendig viel Versuchen über diese hat mir wie schon bei Dark Souls oder Bloodborne viel Freude bereitet und motiviert. Immer wieder erwischte ich mich dabei, dass ich immer wieder einen weiteren Versuch angehängt habe, obwohl ich doch schon vor zwei Stunden aufhören wollte.

Wer auf das Szenario rundum Exoskelette und Mechas steht, sich nicht zu fein, seine Ausrüstung und Siege zu erarbeiten, der ist bei The Surge bestens aufgehoben! Ja, es ist schwer und ja, es frustriert auch. Infolgedessen ist das Gefühl eines siegreichen Kampfes dafür umso „befriedigender“.

Vielen Dank an Deck 13 für die freundliche Bereitstellung des Testmusters!