Testbericht: The Sexy Brutale – Töte ihn noch einmal

Bislang hatte ich das düstere Adventure The Sexy Brutale der britischen Entwickler Cavalier Game Studios nicht auf dem Zettel. Ein großer Fehler wie sich herausstellte, denn wir haben es hier mit einem waschechten Indie-Geheimtipp zu tun. Was das Abenteuer so besonders macht, versuchen wir in unserem Test zu erklären.

The Sexy Brutale oder die Zeitschleife des Todes

Die Idee hinter dem Adventure The Sexy Brutale ist eigentlich so simpel und dabei doch so innovativ. Protagonist Lafcadio Boone wacht um 12 Uhr mittags im namensgebenden Kasino auf, in dem der Besitzer am Abend einen Maskenball veranstalten wird. Eine mysteriöse Person erklärt ihm, dass im Kasino seltsame Dinge vor sich gehen.

Gegen 16 Uhr vernehmen wir einen lauten Schuss in der Nähe. Sechs Stunden später flackert für einen kurzen Moment das Licht. Was ist denn hier los? Direkt zu Beginn des düsteren Abenteuers beginnt Boone zu verstehen, dass all diese seltsamen Ereignisse mit einem Mord einhergehen, denn die Bediensteten des Kasinos haben es offenbar auf die Gäste des Balls abgesehen.

Als wäre das nicht schon schlimm genug, sind wir in einer Zeitschleife gefangen und erleben immer und immer wieder denselben Tag. „Und täglich grüßt das Murmeltier“ lässt grüßen! Nur wenn es uns gelingt, die Morde aufzuklären und die Täter dingfest zu machen, können wir dieser Zeitschleife entfliehen.

Mach es nochmal, Boone!

The Sexy Brutale präsentiert sich als klassisches Adventure. Im Verlaufe des Abenteurs finden wir mehr oder weniger nützliche Gegenstände, welche wir mit der Umgebung kombinieren müssen, um die Rätsel zu lösen.

Im Tutorial des Spiels werden wir aus der isometrischen Perspektive Zeuge, wie Reginald Sixpence, seines Zeichens Urmacher des Kasino-Besitzers, von einem mysteriösen Mann hinter einer Gasmaske mittels Schrotflinte erschossen wird. Nun liegt es an uns, diesen Mord zu verhindern. Der Clou: Gelingt uns die nicht bis zum Ende des Tages, beginnt unser Abenteuer erneut. Alle erbeuteten Gegenstände gehen verloren und wir müssen diese erneut einsammeln.

Verloren dürfte der Tag allerdings dennoch nicht sein. Vielleicht gelang es uns ja, die ideale Route zu finden, um beispielsweise die Bediensteten zu belauschen und so die Geheimcodes für die Sicherheitskameras herauszufinden?

Doch zurück zum Tutorial. Um Sixpence‘ Tod zu verhindern, durchforsten wir die Räume des Gebiets und werden Zeuge, wie unser Mordopfer in einem Tresor auf eine Platzpatrone stößt. Diese kombinieren wir an anderer Stelle mit der Schrotflinte und verhindern so den Mord.

Um die Ecke gedacht, statt um die Ecke gebracht

Um die abwechslungsreichen und spannenden Rätsel zu lösen, müssen wir allerdings oftmals um die Ecke denken. Einfach auf den Mörder zugehen und ihm die Waffe klauen wäre ja auch viel zu einfach.

So durchforsten wir im Verlaufe des Spiels die verwinkelten Räume und suchen nach Hinweisen und Möglichkeiten. Wir spionieren die Charaktere durch Schlüssellöcher aus oder belauschen ihre Gespräche aus sicherer Distanz. Zudem prägen wir uns Laufwege und Aufenthaltsorte zu bestimmten Tageszeiten genau ein, um dann am darauffolgenden Tag die Oberhand zu haben.

Dieses Spielprinzip klingt zwar auf dem Papier nicht allzu spannend, präsentiert sich in The Sexy Brutale aber derart innovativ und fesselnd, dass man nur schwer die Finger vom Controller lassen kann.

Außerdem erhalten wir im Laufe des Spiels immer wieder neue Fähigkeiten. Später dürfen wir beispielsweise Uhren aufziehen, welche uns fortan als neuer Startpunkt für den Tag dienen. Oder wir erhalten die Fähigkeit, die anderen Figuren aus sicherer Entfernung zu belauschen oder verschlossene Türen zu knacken.

Diese Fähigkeiten sind für die Lösung der immer komplexer werdenden Rätsel in Kombination mit den immer weitläufigeren Arealen unabdingbar.

Das war zu einfach…

Vor wirkliche Kopfnüsse stellt uns The Sexy Brutale allerdings leider zu keinem Zeitpunkt. Meist finden wir die Lösung direkt in der näheren Umgebung. Zudem dürfen wir immer davon ausgehen, dass die zuletzt erlernte Fähigkeit eingesetzt werden muss, um letztlich zum Ziel zu kommen.

Schade, denn hier verschenkt das Spiel leider ein wenig Potential. Darunter leidet letztlich auch der Wiederspielwert, da auch der Umfang mit gerade einmal sieben Mordfällen und einer Spielzeit von etwa sechs bis acht Stunden eher überschaubar bleibt.

Dass der Titel dennoch ein enormes Suchtpotential entfaltet, liegt auch an der hervorragenden Inszenierung und Geschichte. Letztere ist zwar nicht allzu komplex ausgefallen, vermag allerdings mit der Zeitschleifen-Thematik, Dämonenmasken und mysteriösen Figuren zu fesseln. Zudem haben die Entwickler viele kleine Details und Hinweise in die Umgebung eingeflochten, welche uns tatsächlich dazu bringen, die Story in ihrer Gänze verstehen zu wollen.

The Sexy Brutale – Das Drumherum stimmt

Auch atmosphärisch leistet sich das Adventure kaum schwächen. Der düstere, comichafte Look des Spiels in Kombination mit der verrückten Architektur des Kasinos passt wie die Faust aufs Auge. Da fallen die etwas detailarmen Texturen und Charaktermodelle kaum ins Gewicht. Hässliche Treppchenbildung und ständiges Kantenflimmern allerdings schon weitaus mehr.

The Sexy Brutale präsentiert sich enorm detailverliebt. Überall stoßen wir auf teils skurrile Bilder, Bücher oder anderen schicke Details, welche uns magisch in ihren Bann ziehen. Gepaart mit den passenden Kommentaren unserer Hauptfigur ergibt sich eine enorm dichte Atmosphäre. Diese wird zudem durch den erstklassigen Soundtrack unterstützt, welcher mit einer Mischung aus Jazz und Swing-Elementen daher kommt und sehr gut zum Spiel passt. Da lässt sich auch die fehlende Sprachausgabe verschmerzen.

Fazit:

The Sexy Brutale ist ein absoluter Indie-Geheimtipp! Das innovative Spielprinzip in Kombination mit der dichten Atmosphäre macht schlicht süchtig. Dabei ist es vor allem das Zusammenspiel aus dem Beobachten und Verstehen der Situation und der daraus resultierenden Lösung der Rätsel, was das Spiel so besonders macht.

Ständig durchforste ich jeden noch so kleinen Winkel des Kasinos, um den Mord irgendwie verhindern zu können. Ich belausche die verschiedenen Charaktere und merke mir die Hinweise, um dann die Oberhand zu haben, wenn der Tag von Neuem beginnt. Schade nur, dass der Titel quasi keinerlei Wiederspielwert bietet und vor allem das Kantenflimmern sauer aufstößt.

Doch gerade atmosphärisch hat mich The Sexy Brutale regelrecht verzückt und entwickelte sich in meinem Spieldurchgang zu einem enorm fesselnden Abenteuer, welches sich nicht nur Genrefans unbedingt anschauen sollte.

Vielen Dank an Tequila Works für die Bereitstellung des Testmusters!