Testbericht: Super Mario Maker für Nintendo 3DS

Nachdem unser aller Lieblings-Klempner Super Mario bereits im Jahr 2015 auf der Wii U durch skurrile von der Community erstellte Level in Super Mario Maker hüpfen durfte, spendiert Nintendo dem 3DS ein Port des ursprünglichen Wii U-exklusiven Titels. Ob der Levelbaukasten auch im Miniformat punkten kann? Wir haben es herausgefunden.

Super Mario Maker für 3DS: Bau dir deine Welt!

Wenn man Super Mario Maker für die Wii U in wenigen Schlagworten beschreiben sollte, so würden sicherlich Begriffe wie „intuitiv“, „kreativ“, „motivierend“ oder auch „abwechslungsreich“ fallen. Auf dem Nintendo 3DS soll dieses Erfolgsrezept nun im Hosentaschenformat fortgeführt werden. Auf den ersten Blick scheint hierbei der kleine Bruder seinem großen Vorbild auch in Nichts nachzustehen, doch im Detail verbergen sich doch einige Unterschiede.

Im Hauptmenü angekommen, lässt euch Super Mario Maker für Nintendo 3DS die Wahl zwischen zwei zentralen Spielmodi. Auf der einen Seite wartet die Option „Bauen“ darauf eure kreativen Ideen zu wecken, in dem ihr eure ganz eigenen Level erstellt. Auf der anderen Seite warten zahlreiche knackige Herausforderungen hinter der „Spielen“-Option. Zunächst wollen wir uns in diesem Testbericht aber mit den Möglichkeiten des Editors befassen.

Handlich, praktisch, gut: der Level-Editor.

Wie schon auf der Wii U funktioniert das Erstellen der Level auf dem Nintendo 3DS super eingängig und geht flott von der Hand. Über den Touchscreen platziert ihr Levelelemente und Gegner, installiert Fallen und verteilt nützliche Items. Zu Beginn des Spieles sind natürlich noch nicht alle Levelelemente verfügbar. Diese müssen nach und nach durch das Absolvieren der „Super Mario Herausforderungen“ freigeschaltet werden.

Ebenfalls auf dem Nintendo 3DS vorhanden, ist die Möglichkeit eure Level zu jeder Zeit auszuprobieren und auf Fehler zu testen, sodass das Erstellen der Level sehr dynamisch funktioniert und man seine Kreationen immer direkt auf tückische Stellen hin überprüfen kann. Positiv ist auch herauszuheben, dass der 3DS-Editor quasi alle Funktionen der Wii U-Variante bietet. So dürfen wir auch zwischen vier Grafikstilen (Mario Bros, Mario Bros. 3, Super Mario World und New Super Mario Bros. U) wählen und die jeweiligen Designoptionen nutzen. Mit der Wahl des jeweiligen Grafikstils gehen auch die typischen Gameplay-Änderungen einher. Während Mario in New Super Mario Bros. U den Wandsprung kann und mittels Propeller hoch in die Lüfte fliegen kann, ist ihm dies beispielsweise in den anderen drei Grafikstilen nicht möglich. Auch der treue Gefährte Yoshi ist beispielsweise nur in den Super Mario World- und New Super Mario Bros. U-Welten verfügbar. Kenner des Originals werden sich folglich schnell zurechtfinden und direkt in das Geschehen einsteigen ohne langwierige Erklärungen lesen zu müssen.

Apropos Erklärungen: Für alle Neulinge bietet Super Mario Maker auf dem Nintendo 3DS zehn Lektionen, die das kleine ABC des Level-Editors gut vermitteln. Dabei stehen euch diesmal die plaudernde Taube Yamamura und seine Assistentin Mashiko zur Seite, die euch alle Feinheiten des Titels erklären und mit Wortwitz näher bringen.

Stellt euch den Herausforderungen

Wer lieber sein spielerisches Geschick unter Beweis stellen will, der tobt sich in den Super Mario Herausforderungen aus. Hier erwarten euch 100 von Nintendo erstellte Level, die auf 15 Welten aufgeteilt sind. Der Schwierigkeitsgrad reicht dabei von simpel bis knackig schwer. Für Einsteiger gibt es eine Hilfefunktion, wenn man zu häufig innerhalb eines Levels das Zeitliche segnet. Wer die Hilfefunktion nutzt, darf jedoch zum Ausgleich nicht die neuen Medallien erspielen, von denen ihr zwei je Level für das Erfüllen bestimmter Herausforderungen erhaltet. So gilt es an der einen Stelle alle Münzen einzusammeln, während man andernorts keinen Gegner berühren darf. Die Herausforderungen bringen selbst geübte Spieler ins Schwitzen und motivieren zum mehrmaligen Levelbesuch.

Level aus aller Welt

Weitere Herausforderungen warten auf euch in dem aus der Wii U-Version bekannten Spielmodus „Level aus aller Welt“. Hier könnt ihr auf eine Vielzahl der Level-Kreationen von Wii U-Spielern zurückgreifen. Kurioserweise ist es allerdings nicht möglich die Level der 3DS-Version online zu teilen. Hier können die Level nur lokal oder via StreetPass verteilt werden.

Warum Nintendo diese Entscheidung getroffen hat, ist sicherlich etwas unverständlich, da so der Anreiz neue Level zu erstellen etwas minimiert wird. Auch die amiibo-Unterstützung fiel in der Handheld-Variante der Schere zum Opfer.

Mit dabei ist aber immerhin die „100-Mario-Herausforderung“. Hier stellt ihr euch einer Auswahl von acht Leveln, die von Spielern generiert wurden und habt 100 Leben, um selbige zu meistern. Was sich auf dem Papier einfach anhört, entpuppt sich teilweise als eine echte Feuertaufe für eure Spiel- und Reaktionsfertigkeiten.

Technische Problemchen

Grundsätzlich ist Nintendo die Portierung des Spieles auf den 3DS sehr gut gelungen. Einzig bei den mit der New Super Mario Bros. U-Thematik erstellten Level treten hier und da kleinere Geschwindigkeitseinbrüche auf und wirkt die Optik gröber aufgelöst.

Leider bietet das Spiel auf dem Handheld auch keinen 3D-Effekt, obwohl sich dieser Dank der zweidimensionalen Level angeboten hätte.

Kurios fällt auch die Datenverwaltung bei Super Mario Maker for 3DS aus. Alle Speicherdaten des Spieles werden auf der SD-Karte eures 3DS abgespeichert und zusätzlich führt ein „Teilen“ de so Spielmoduls auf mehreren 3DS-Geräten zu einer Rücksetzung der Spieldaten. Dadurch sollte es vermieden werden Super Mario Maker 3DS auf mehreren 3DS-Handhelds zu nutzen.

Fazit:

Der Super Mario Maker macht auch auf dem Nintendo 3DS eine gute Figur und kann über lange Zeit mit dem unendlich erscheinenden Level-Nachschub motivieren. Leider weißt die Umsetzung auf den Handheld aber auch kleinere Mängel auf. So gibt es für eure Level-Kreationen keine Online-Komponente zum Teilen und zum anderen fehlen auch die witzigen amiibo-Kostüme der Wii U-Variante. Wer über diese Mängel hinwegsehen kann, erhält einen intuitiven Level-Baukasten und sehr motivierende Einzelspieler-Aufgaben. Uns hat Super Mario Maker auch auf dem Nintendo 3DS viel Freude bereitet, auch wenn die Umsetzung nicht ganz an die Wii U-Vorlage heranreichen kann.

Vielen Dank an Nintendo für die freundliche Bereitstellung des Testmusters!