Testbericht: Sniper: Ghost Warrior 3

Vier Jahre nach dem zweiten Teil und unzählige Verschiebungen später steht der Scharfschützen-Shooter Sniper: Ghost Warrior 3 endlich in den Läden. Mit einem neuen Helden, einer offenen Welt und frischen Ideen verspricht Entwickler CI Games ein spannenderes Spielerlebnis. Ob dies auch in der Praxis funktioniert, wird unser Testbericht zeigen.

Sniper: Ghost Warrior 3 – Die Geschichte zweier Brüder

Anders als noch der Vorgänger erzählt Sniper: Ghost Warrior 3 die Geschichte zweier Brüder. In der knapp 15-stündigen Kampagne des Spiels schlüpfen wir in die Haut des US-Marine-Scharfschützen Jon North und müssen im nördlichen Georgien für Ordnung sorgen.

Allerdings beginnt der Shooter mit einer Zwischensequenz, welche unsere Beziehung zu unserem kleinen Bruder in den Mittelpunkt rückt. Dieser ist dann auch im Prolog des Spiels an unserer Seite. Alles verläuft nach Plan, bis wir auf einmal von einem mysteriösen Mann im Anzug niedergestreckt werden. Unser Bruder ist fort und weilt mit Sicherheit nicht mehr unter den Lebenden. Oder etwa doch?

Über insgesamt vier Akte entfaltet sich die Story des Spiels nur langsam und dreht sich um Kernthemen wie Zusammenhalt, Vertrauen und Verrat. Die Story hat Potential, doch leider verschenkt Sniper: Ghost Warrior 3 dieses komplett und erzählt seine Geschichte äußerst platt und belanglos. Da es dem Spiel leider zu keinem Zeitpunkt gelingt, uns emotional zu packen, ist es uns ziemlich schnell egal, warum wir Bösewicht XY jetzt ausschalten sollen oder warum wir die Separatisten unterstützen sollen. Wir sind ein braver Marine und befolgen unsere Befehle. Oorah!

Offene Welt – Neue Freiheiten und alte Probleme

Erfreulicherweise gehören die lahmen Schlauchlevel endlich der Vergangenheit an. Sniper: Ghost Warrior 3 setzt auf eine offene Welt, in die wir nach einer enorm langen Ladezeit (bis zu fünf Minuten!) endlich eintauchen dürfen.

Allerdings sind die Areale deutlich kleiner ausgefallen, als bei der Konkurrenz. In jedem Akt steht uns jeweils nur ein mittelgroßes Gebiet zur Verfügung. Über Straßen können wir in die anderen Gebiete reisen.

Spielerisch bietet der Titel Open-World-Standardkost. Überall auf der Karte stoßen wir auf interessante Punkte oder Außenposten der Gegner, welche wir säubern und übernehmen dürfen. Zudem gilt es ab und an, Geiseln aus den Fängen des Militärs zu befreien oder hochrangige Ziele auszuschalten.

Dabei erfindet Sniper: Ghost Warrior 3 das Rad zu keinem Zeitpunkt neu und verpasst die Gelegenheit, eigene Akzente zu setzen. Alle Missionen oder Nebenaufgaben haben wir so oder so ähnlich bereits bei der Konkurrenz gesehen. Zumal die offene Welt zwar optisch abwechslungsreich daher kommt, aber leider viel zu steril wirkt.

In der üppigen Flora oder den schneebedeckten Hügeln Georgiens stoßen wir abseits der Lager oder Missionsgebiete leider viel zu selten auf andere Lebewesen. Ganz selten kreuzen beispielsweise Rehe, Wölfe oder feindliche Patrouillen unseren Weg. Von Zivilisten ganz zu schweigen.

Das mag zwar der rauen, von grausigen Kriegen zerrütteten Umgebung geschuldet sein, wirkt aber leider zu leblos und langweilig. Deutlich besser gefällt uns da schon das dynamische Wettersystem. Beispielsweise wenn es langsam Nacht wird und urplötzlich ein Gewitter aufzieht, welches uns natürlich die Weitsicht deutlich erschwert.

Planen, sondieren, schießen

Bis hier hin klingt das alles nicht allzu positiv. Umso erfreulicher, dass sich der Titel spielerisch deutlich besser präsentiert. Von unserer versteckten Basis aus dürfen wir Haupt- und Nebenmissionen starten. Wahnsinnig innovativ ist das Missionsdesign von Sniper: Ghost Warrior 3 zwar nicht ausgefallen, kommt aber erstaunlich abwechslungsreich daher.

In einer Mission müssen wir beispielsweise zunächst ein Weingut einnehmen, um den dortigen LKW zu klauen. Mit diesem begeben wir uns in ein kleines Dorf, um dort eine Feierlichkeit mit Alkohol zu versorgen. Natürlich haben wir zuvor unsere Ausrüstung versteckt, um uns unbemerkt unter die Gäste zu mischen. Doch dann nimmt die Mission eine unerwartete Wendung, welche wir an dieser Stelle allerdings nicht verraten wollen.

Relativ schnell gewinnt die zu Beginn recht lineare Missionsstruktur deutlich an Komplexität. Unsere Aufgaben bestehen meist aus mehreren Teilen, bei deren Erledigung uns das Spiel oftmals die Wahl lässt, wie wir vorgehen wollen.

Aus sicherer Entfernung spähen wir die feindliche Basis aus und entledigen uns der Scharfschützen. Oder wir schleichen uns durch die Kanalisation ins Lager und schalten die Gegner mit unserer schallgedämpften Pistole und dem Messer aus. Zudem können wir auf durchschlagskräftige Argumente und Sprengstoffe zurückgreifen und für Chaos sorgen. Letzteres empfiehlt sich aber nur im Notfall, da wir selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad nach wenigen Treffern das Zeitliche segnen.

Sniper: Ghost Warrior 3 – Es schleicht sich am besten

Am meisten Spaß macht das Spiel jedoch, wenn wir unsere Widersacher aus sicherer Distanz ausschalten. Dabei greifen wir zunächst auf verschiedene Werkzeuge zurück, um die Lage einschätzen zu können.

Auf einem Berg positioniert zücken wir unsere Drohne, welche Feindpositionen markiert und wichtige Umgebungsdetails wie explosive Fässer anzeigt. Das Flugobjekt dürfen wir im Verlauf des Spiels mit diversen Upgrades ausstatten, um unsere Feinde anzulocken oder Überwachungskameras zu hacken.

Auch unsere Waffen erhalten nach und nach Verbesserungen in Form von besseren Visieren oder neuen Munitionstypen. So ergeben sich für uns im späteren Spiel ungeahnte neue Möglichkeiten. Um lautlos agieren zu können, müssen wir zudem immer die Haltbarkeit unserer Schalldämpfer im Auge behalten. Diese gehen nämlich irgendwann kaputt, können aber komfortabel erneuert werden. Zumindest, sofern wir über entsprechende Reparatur-Kits verfügen.

Außerdem stoßen wir immer wieder auf Geld und Waffenteile, mit denen wir uns neue Schießprügel aneignen oder diese sogar selbst zusammenbauen können. Auch Sprengstoffe wie Minen oder C4 stellen wir her, welche sich im späteren Spielverlauf als äußerst nützlich erweisen. Das Waffenarsenal kann sich mit verschiedenen Scharfschützen- und Sturmgewehren, Schrotflinten und Pistolen definitiv sehen lassen.

In der Ruhe liegt die Kraft

Ebenfalls erfreulich, dass Sniper: Ghost Warrior 3 deutlich an Vertikalität zugelegt hat. Ganz allgemein agiert unser Protagonist deutlich agiler, als noch im hüftsteifen Vorgänger. Das kommt dem Spielspaß spürbar zu Gute.

So klettern wir an Felswänden oder Gebäuden hinauf, um uns von oben einen Überblick zu verschaffen. In Windeseile überwinden wir Mauern und erklimmen die Fassade eines riesigen Hotels, auf dessen Dach wir die perfekte Scharfschützen-Stellung vorfinden. Überall in der verwinkelten Welt finden wir Versteckmöglichkeiten. Und die haben wir auch bitter nötig, denn wenn unsere Tarnung auffliegt, sollten wir zügig die Beine in die Hand nehmen.

Wenn wir allerdings langsam und taktisch vorgehen, stellt uns das Spiel nur selten vor eine Herausforderung und das, obwohl wir bereits nach wenigen Treffern sterben. Das liegt vor allem daran, dass die KI auf einem überschaubaren Niveau agiert. Knackig wird es nur, wenn man uns mit Mörsern ausräuchert oder wir die direkte Konfrontation wagen.

Viel Luft nach oben

Aus technischer Sicht enttäuscht Sniper: Ghost Warrior 3 auf durchaus hohem Niveau. Grafisch geht der Titel in Ordnung, ohne dabei aber besondere Akzente setzen zu können. Zwar kann sich die Weitsicht wirklich sehen lassen, allerdings sind viele Objekte sehr klobig und detailarm ausgefallen. Bei genauerer Betrachtung stoßen zudem matschige Texturen und hässliche Treppchenbildung sauer auf.

Außerdem kommt es in der abwechslungsreichen Welt immer wieder zu kleineren Rucklern, vor allem aber die langsam nachladenden Texturen und häufigen Pop-Ups stören gewaltig.

Auch die Vertonung macht ihre Sache nicht wirklich besser. Während die Waffensounds noch zu gefallen wissen und der Soundtrack größtenteils in Ordnung geht, fallen vor allem die Sprecher negativ auf. Die deutsche Vertonung präsentiert sich leider enorm lieblos und lässt jegliche Emotion vermissen. Zudem wiederholen sich die platten und oftmals falsch betonten Sprüche ziemlich häufig. Auch einige Soundeffekte wirken leider sehr blechern und billig.

Hinzu gesellen sich in der von uns getesteten Version einige herbe Bugs. Manchmal reagiert die Lenkung unseres Fahrzeuges nicht, manchmal können wir aus unerfindlichen Gründen den Abzug unserer Waffe nicht betätigen. Das ist nicht weiter tragisch, denn bereits Sekundenbruchteile später funktioniert alles wieder einwandfrei. Nerviger ist da schon, dass einige der Nebenmissionen nach einem erneuten Start des Spiels als unerledigt auftauchen, obwohl wir diese bereits abgeschlossen haben. Wirkliche Gamebreaker gibt es allerdings nicht und wir hoffen, dass die Entwickler diese Bugs mit einem Patch ausmerzen können.

Besonders ärgerlich ist allerdings, dass der Mehrspielermodus des Titels durch Abwesenheit glänzt. Dieser hat es zum Release leider nicht in das Spiel geschafft und soll in den kommenden Monaten kostenlos nachgereicht werden.

Fazit:

Sniper: Ghost Warrior 3 macht seine Sache deutlich besser als die Vorgänger. Vor allem die offene Welt tut dem Spiel spürbar gut. Besonders gut gefiel mir, dass ich in den abwechslungsreichen Missionen jederzeit selbst entscheiden kann, wie ich die verschiedenen Aufgaben angehen will. Das Sondieren der Lage mittels Drohne und Aufspüren der perfekten Position machte mir ebenso viel Spaß, wie das darauffolgende Ausschalten der Ziele.

Allerdings hat man das alles irgendwie schon einmal gesehen. Neue Ideen sucht man leider vergebens. So bedient das Spiel lediglich Genrestandards, ohne dabei eigene Akzente zu setzen. Schade auch, dass die Welt so leblos präsentiert wird. Die langweilige Story und überschaubare Technik sind leider ebenso ärgerlich, wie die vereinzelten Bugs und Abstürze.

Was am Ende bleibt ist ein ordentliches Open-World-Spiel, mit dem nicht nur Genrefreude Spaß haben werden. Mehr aber leider auch nicht.

