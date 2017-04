Testbericht: snakebyte Head:Phone für Nintendo Switch

Mit der Nintendo Switch ist am 3. März 2017 die technisch bislang stärkste portable Konsole erschienen, die euch dank Spielen wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild auch unterwegs opulente Abenteuer ermöglicht. Damit ihr im mobilen Modus von den atmosphärischen Klängen eurer Abenteuer verzaubert werden könnt, hat snakebyte einen Stereo-Kopfhörer für die Switch veröffentlicht, den wir euch in den nächsten Zeilen genauer vorstellen wollen.

Qualität zum kleinen Preis?

Für mich gehört es mittlerweile dazu auch unterwegs den Sound meiner Spiele zu genießen. Umso erfreuter war ich, als der Zubehörhersteller snakebyte kurz nach dem Launch der Switch einen passenden Stereo-Kopfhörer veröffentlicht hat. Das „HEAD:PHONE“ kommt in einem zur Nintendo Switch passenden Look daher. Es ist grundsätzlich in einem hellen und dunklen Grauton mit roten Akzenten gehalten und punktet mit einer guten Verarbeitungsqualität. Trotz Plastik und Kunstleder wirken die Kopfhörer nicht billig und spiegeln ein gutes Preis- Leistungsverhältnis dar. Die Bügel der Kopfhörer sind in vielen Stufen auf die Größe eures Kopfes anpassbar und ermöglichten so auch über längere Spielsessions ein angenehmes Tragegefühl. Das Übrige zum Tragekomfort tragen dabei die weichen Polsterungen an beiden Ohrmuscheln bei, die einen guten Sitz ermöglichen.

Richtig positiv überrascht hat mich allerdings die Klangqualität des HEAD:PHONE. Der verbaute 40mm-Treiber punktet mit viel Bass und einer klaren Klangqualität, die ich zu diesem Preis nicht erwartet hätte. In The Legend of Zelda: Breath of the Wild lassen sich auch kleinste Details akustisch wahrnehmen und sorgen für ein atmosphärisches Gameplay.

Eine interessante Zusatzoption bietet das Headset über einen separaten 3,5mm Ausgang an der rechten Ohrmuschel. Mit diesem wird es möglich die Spielmelodie auf ein zweites paar Kopfhörer zu übertragen. Dies bietet sich beispielsweise an, wenn ihr Mario Kart 8 Deluxe oder einen anderen Titel im Tisch-Modus spielt und der zweite Spieler auch ein paar Kopfhörer dabei hat. Wie es sich für einen Kopfhörer für ein mobiles Endgerät gehört, passt sich dieser auch perfekt an die Begebenheiten an und lässt sich zusammenfalten, um so in der Tasche nicht zu viel Platz einzunehmen. Zusätzlich liegt dem Kopfhörer von Haus aus eine kleine Stofftasche bei, in der ihr die Kopfhörer verstauen und so vor Schäden schützen könnt.

Fazit:

Der Zubehörhersteller snakebyte liefert mit dem HEAD:PHONE auf der Nintendo Switch einen sehr gelungenen und zudem preisgünstigen Kopfhörer ab, der uns in Sachen Verarbeitung, Tragekomfort und Tonqualität positiv überrascht hat. Dank faltbaren Design passt er sich wunderbar der mobilen Konsole an und punktet zudem mit der cleveren Idee ein zweites Paar Kopfhörer mit dem Spielsound zu versorgen. Wer gute Kopfhörer für seine Nintendo Switch sucht, kann bei diesem Produkt ohne Zweifel zugreifen, zu mal die Kopfhörer natürlich auch bei allen erdenklichen Geräten, die über einen 3,5mm-Audioausgang verfügen genutzt werden kann.

Vielen Dank an snakebyte für die freundliche Bereitstellung des Testmusters!