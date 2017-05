Testbericht: Skylar & Plux: Adventure on Clover Island

Mit Skylar & Plux schickt Grip Digital ein weiteres dynamisches Duo im Kampf um den Plattformer-Thron ins Rennen. 2017 markiert offenkundig das Comeback des in den 1990er Jahren beliebten Genres. Yooka-Laylee, Snake Pass und Co soll den totgeglaubten Hüpfspielen neues Leben einhauchen. Ob dieses Unterfangen der namensgebenden Schneeleoparden-Dame und ihrem gefiederten Freund gelingt?



Skylar & Plux – Comeback der Kindheitserinnerungen?

Skylar & Plux versteht sich als Hommage an die 3D-Plattformer unserer Kindheit und will sich mit farbenfrohen Arealen und spannenden Sprungpassagen vom grauen Einheitsbrei der MOBAs und Survival Games abheben. Das gelingt dem charmanten Hüpfspiel auch ziemlich gut.

Die Mission ist dabei äußerst simpel: Das ungleiche Duo muss dem durchtriebenen Unternehmer CRT aufhalten, der die beschauliche Insel Clover Island erobern will. Eine tiefgründige Geschichte darf man vom Spiel also nicht erwarten, vielmehr dient die Story als Grundgerüst für das knapp sechs- bis achtstündige Abenteuer.

Schnell wird klar, dass sich Skylar & Plux mit seinen humoristischen Comic-Zwischensequenzen und anfänglich simplen Aufgaben eher an das jüngere Publikum richtet. Dabei ist es allerdings unverständlich, dass das Spiel lediglich eine englische Sprachausgabe bietet. Auch deutsche Untertitel sucht man leider vergebens.

Bedenkt man allerdings, dass es sich hier um das Erstlingswerk eines kleinen Indie-Studios mit äußerst begrenztem Budget handelt, ist es umso erfreulicher, wie gut Skylar & Plux seine Sache letztlich macht. Da kann man auch von ein paar technischen Ungereimtheiten absehen.

Das klassische Hüpfspiel

Dreh- und Angelpunkt des Abenteuers ist die tropische Insel Clover Island, welche in insgesamt vier durchaus weitläufige Areale unterteilt ist. Die in sattem grün gehaltene Hauptinsel dient uns dabei als Zugangspunkt zu den anderen Gebieten.

Die einzelnen Bereiche warten mit abwechslungsreichen Umgebungen auf. So erklimmen wir einen schneebedeckten Berg, bereisen einen tropischen Strand und durchqueren eine gefährliche Wüste.

Auch wenn Skylar & Plux rein optisch mit relativ detailarmen Texturen, teils schwachen Effekten und unschönen Clippingfehlern aufwartet, weiß der stimmige Look des Spiels zu gefallen. Ärgerlicher sind da schon die gelegentlichen Slowdowns, welche gerade bei Kameraschwenks auftreten. Aber auch das lässt sich verschmerzen, da der Titel seine Sache aus spielerischer Sicht schon deutlich besser macht.

Zu Beginn führt uns Skylar & Plux behutsam in seine Gameplay-Mechaniken ein. Mithilfe des Doppelsprungs überwinden wir auch größere Schluchten mühelos. Außerdem können wir auf unseren Roboterarm zurückgreifen und uns an bestimmten Punkten mit einem Seil über Anhänge schwingen.

Im Laufe des Abenteuers werden die Sprungpassagen mit sich senkenden oder zeitlich begrenzt verfügbaren Plattformen immer anspruchsvoller. Der herrlich präzisen Steuerung ist es allerdings zu verdanken, dass das Spiel zu keinem Zeitpunkt unfair wird. Unsere Tasteneingaben setzt die mutige Schneeleopardin jederzeit akkurat um.

Auf zu neuen Höhen

Vor allem Kennern des Genres werden bei Skylar & Plux viele Details und Anspielungen auf die großen Vorbilder auffallen. Seien es nun Pilze, die uns als Trampoline noch höher in die Luft befördern oder das bereits erwähnte Seil zum Überwinden von Abgründen.

Diese Spielemente sind allesamt hervorragend in das Gameplay eingeflochten und funktionieren sehr gut. Zudem stoßen wir im Laufe des Abenteuers auf einige aufrüstbare Waffen und Gegenstände, welche uns das Leben erleichtern. Beispielsweise hilft uns ein Jetpack dabei, kurze Zeit zu schweben oder mittels Boost-Sprung höhergelegene Areale zu erreichen.

Selbstverständlich sind die neu errungenen Gegenstände unabdingbar, um das jeweilige Ende eines Levels zu erreichen.

Etwas schade ist allerdings, dass das Spiel keine wirklichen Geheimnisse bereit hält. In den Leveln stoßen wir immer wieder auf gefangene Eingeborene, die wir mithilfe der überall zu findenden Kristalle befreien können. Haben wir fünf davon aus ihrem Käfig gerettet, belohnt uns die Älteste mit deinem neuen Herzen für mehr Lebensenergie. Ansonsten gibt es in Skylar & Plux abseits der Hauptroute nicht wirklich viel zu entdecken. Leblos wirkt die Welt deshalb allerdings trotzdem nicht.

Es darf gekämpft werden

Im späteren Spielverlauf gesellen sich noch einige Rätsel hinzu, die uns allerdings vor keine wirkliche Herausforderung gestellt haben. Auch die Bosskämpfe und Standardgegner in Skylar & Plux sind nicht allzu schwierig ausgefallen. Gerade die Kämpfe gegen die Obermotze sind jedoch durchaus gut gelungen und stellenweise sehr gut inszeniert.

Unterstützt wird das gelungene Design von Skylar & Plux durch einen wunderschönen Soundtrack, der die abwechslungsreichen Umgebungen hervorragend untermalt und stellenweise sogar für Gänsehaut sorgt. Besonders die im Comic-Look gehaltenen Zwischensequenzen überzeugen zudem mit einer gehörigen Portion Humor. Auch wenn Sidekick Plux Owlsley aus spielerischer Sicht kein Nutzen zuteil wird, macht die durchgeknallte Eule ihre Sache als verrückter Helfer doch sehr gut.

Fazit:

Mission geglückt. Skylar & Plux: Adventure on Clover Island ist ein wirklich spaßiges und schönes Jump ’n‘ Run geworden, welches tatsächlich die wohligen Kindheitserinnerungen an dieses Genre wiederaufleben lässt. Obwohl sich das Spiel eher an jüngere Spieler richtet und keine wirklichen Herausforderungen bietet, hatte ich mit dem knapp achtstündigen Abenteuer eine ganze Menge Spaß.

Dank präziser Steuerung und cooler Gadgets gehen die Sprungpassagen gut von der Hand. Besonders die abwechslungsreichen Umgebungen und der mitunter wunderschöne Soundtrack wissen zu gefallen. Auch die verschiedenen Gadgets und Waffen machen Spaß.

Trotzdem merkt man dem Spiel das niedrige Budget an. Gerade optisch wäre deutlich mehr drin gewesen. Detailarme Texturen, schwache Effekte und gelegentliche Slowdowns sind nicht sonderlich schön anzusehen. Auch der Umfang ist überschaubar ausgefallen und ein paar mehr Level, Waffen und Gadgets hätten dem Spiel gut zu Gesicht gestanden. Besonders ärgerlich ist der Verzicht auf deutsche Sprecher oder Texte, da sich das Spiel offensichtlich an eine junge Zielgruppe richtet.

Für den äußerst fairen Preis von knapp 15 Euro erwartet uns hier aber ein spaßiges und charmantes Abenteuer, bei dem nicht nur Genrefans zugreifen dürfen.

