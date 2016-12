Testbericht: SEGA 3D Classics Collection

In den 90er Jahren wären SEGA-Spiele auf einem Nintendo-Gerät gerade zu ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Doch wie es der Lauf der Zeit so wollte, fühlen sich seit der Abkehr SEGA’s von der Herstellung von Videospielsystemen zahlreiche bekannte SEGA-Marken auch auf Nintendo-Plattformen heimisch oder werden gar neu belebt.

Damit auch eingefleischte Nintendo-Fans damalige SEGA-Klassiker nochmals erleben dürfen, veröffentlichte SEGA seit geraumer Zeit alte Sega Mega Drive und Sega Master System-Perlen digital im Nintendo eShop. Selbige stellten unter dem Label der „3D-Classics“ jedoch nicht nur einfache Ports, sondern auch speziell angepasste Versionen für den Handheld dar, die obendrein auch noch einen coolen 3D-Effekt spendiert bekamen. Nun wurde eine Auswahl der Spiele unter dem Namen SEGA 3D Classics Collection im Handel und digital zusammengefasst und wir haben für euch herausgefunden, ob der Kauf der Collection lohnt.

SEGA 3D Classics Collection: Neun Spiele – Eine Collection

Die SEGA 3D Collection auf dem Nintendo 3DS ist in Japan bereits zu einer kleinen Serie herangewachsen, stattet nun aber auch uns Europäern einen Besuch ab. Interessant ist dabei der Aspekt, dass es sich bei der hierzulande veröffentlichten Version bereits um die in Nippon als „Volume 2“ veröffentlichte Spielversion handelt. Wohl aus dem Grund, dass in der ersten Collection kein Sonic: The Hedgehog-Spiel vertreten war überspringen wir somit den ersten Serienteil und starten mit folgenden Spieleklassikern durch:

Sonic: The Hedgehog

Diesen Spieleklassiker kennt wohl jeder unter euch. Mit seinem aller ersten Videospielauftritt stellt er eines der Highlights dieser Collection dar und rennt wie in seinen besten Tagen von links nach rechts durch altbekannte Level wie die Green Hill Zone, um Doktor Eggmans Plan zu Durchkreuzen und Sonic’s Heimat wieder zu einem friedlichen Ort zu machen. Einen Dash-Angriff und schnelle Sprints aus dem Stand konnte Sonic in seinem ersten Auftritt übrigens noch nicht, weshalb sich Sonic: The Hedgehog heute etwas langsamer als gedacht spielt und überraschend viele bedächtigere Spielparts bietet.

Power Drift

Ähnlich rasant wie in Sonic: The Hedgehog geht es in dem Arcade-Racer Power Drift zu. Hier rast ihr mit eurem Cabrio durch relativ simpel gehaltene Kurse, aufgrund des enormen Tempos ist aber dennoch viel Konzentration und Geschick gefragt, um am Ende unter den drei Erstplatzierten des zwölf-köpfigen Fahrerfeldes zu landen. Mittels Knopfdruck schaltet ihr in dem Spiel zwischen den beiden verfügbaren Schalteinstellungen „Low-Gear“ und „High-Gear“ hin und her, um sicher durch die Kurven zu kommen. Denn während ihr im hohen Gang schnell auf richtig Tempo kommt, empfiehlt es sich den niedrigen Gang zu nutzen, um so gekonnt und sicher durch die teils engen Kurven zu driften, um nicht in der Streckenbegrenzung zu landen. Über 25 Pisten haben es in das Rennspiel geschafft, welches einen durchaus fordernden Schwierigkeitsgrad bietet und gerade mit einem angeschalteten 3D-Effekt ein gutes Geschwindigkeitsgefühl entwickelt.

Puyo Puyo 2

Puzzle- und Knobelfans finden hingegen in Puyo Puyo 2 ihr Domizil, der im übrigen zuvor noch nie offiziell in Europa erschienen ist. Hier gilt es gleichfarbige Bohnen nebeneinander zu platzieren. Gelingt es mindestens vier gleichfarbige Objekte anzusammeln, dann lösen sich diese wie bei vergleichbaren Genre-Kollegen wie Dr. Mario, Puzzle Quest oder auch Mario & Yoshi auf. Besonders im Mehrspielermodus entfaltet der Titel hier sein Suchtpotenzial, da ihr euch hier knallharte Duelle liefern könnt. Allerdings benötigen hierbei auch beide Spieler ein Exemplar des Spieles. Doch keine Angst: Auch allein gegen die K.I. macht die Knobelei eine Menge Spaß und motiviert, bis ihr endlich die Spitze des Turmes im Einzelspielermodus erreicht habt.

Fantasy Zone 2 & Fantasy Zone 2 W

Mit Fantasy Zone 2 ist wohl eines der niedlichsten Shoot’em Ups überhaupt in der Collection vertreten. Mit eurem Raumgleiter fliegt ihr hier durch seitlich scrollende Spielwelten und setzt euch gegen knuffige Wesen zur Wehr, die fast schon so süß sind, dass es einem Leid tut diese über den Haufen zu ballern. Neben der knuffigen Präsentation, bietet Fantasy Zone 2 auch noch die Besonderheit, dass ihr euch weitgehend frei bewegen könnt. Das heißt, dass ihr nicht von einem automatisch scrollenden Bildschirm „gehetzt“ werdet, sondern auch noch einmal zurückfliegen könnt, um beispielsweise übersehene Objekte einzusammeln. Das Spiel ist sicher in seinem Genre kein Überflieger, aber dennoch einen Blick wert. Zusätzlich gibt es von dem Spiel in der Collection auch noch eine aufgepeppte Portierung in Form des Titels „Fantasy Zone 2 W“, welcher jedoch nie erschienen ist. Hier erwarten euch deutlich überarbeitete Gameplayaspekte, ein Hell- und Dunkel-System und gänzlich neue Spielmodi, die den Port deutlich spielenswerter als das Original machen!

Altered Beast

Ein bisschen Prügelaction erlebt ihr hingegen in dem Klassiker Alternde Beast aus dem Jahr 1984. Hier müssen wir uns von links nach rechts durch Level bewegen und begegnen dabei allerhand feindlich gesonnener Genossen, die es mit fliegenden Fäusten und Tritten aus dem Weg zu räumen gilt. Wie es der Name des Spieles aber verrät gibt es noch eine kleine, aber feine Besonderheit. So kann sich unser Held in drei verschiedene Tierwesen verwandeln. Als Drache können wir fliegen, als Wolf gefährliche Feuerkugeln schießen und als grimmiger Bär unsere Widersacher versteinern. Leider ist das recht eingängige Gekloppe zum Teil etwas unübersichtlich und der Umfang recht gering. Dafür gibt es aber einen kooperativen Zweispieler-Modus, wo ihr allerdings ebenso ein zweites Spielmodul benötigt.

Thunder Blade

Ebenfalls ein recht kurzes Spielvergnügen werdet ihr mit dem Shooter Thunder Blade haben, der zwar eine recht ansehnliche Technik für die damaligen Verhältnisse bietet, dafür aber spielerisch wenig Abwechslung bietet und der Umfang mit gut 15 Minuten Spielzeit für einen erfolgreichen Abschluss doch ziemlich kurz ausfällt. Darüber hinaus motiviert dann nur die Highscore-Jagd und ein freispielbares Extralevel. Die große Besonderheit des Spieles stellt der Wechsel zwischen Top-Down und 3D-Abschnitten dar.

Galaxy Force II

Neben Thunder Blade, bietet die Collection mit Galaxy Force 2 noch einen weiteren 3D-Shooter. Hier verschlägt es euch jedoch in die Tiefen des Weltalls, wo ihr es mit feindlichen Truppe aufnehmen müsst, um wieder für Frieden zu sorgen. Etwas erinnert das Spiel sogar an die Star Fox-Reihe, auch weil hier die Level ebenfalls in einen offenen und einen schlauchartigen Abschnitt aufgeteilt sind. Obendrein gibt es am Ende einer jeden der sechs Welten einen Bosskampf zu meistern. Besonders mit dem angeschalteten 3D-Effekt wirkt das Geschehen auch noch heute sehr ansehnlich und macht Spaß.

Maze Walker

Das letzte Spiel im Bunde ist ebenfalls ein nettes Extra für alle SEGA-Fans, welches extrem von den 3D-Fähigkeiten des Nintendo 3DS profitiert. Hier erkundet ihr aus der Top-Down-Ansicht Labyrinthe und müsst euch gegen fiese Gegner zur Wehr setzen. Das Spiel spielt mit genialen Tiefeneffekten und wirkt dadurch fast schon wie für den Nintendo 3DS gemacht.

Die technische Umsetzung

Ein großes Lob verdient die Collection wie schon eine Vielzahl der eShop-Umsetzungen bezüglich der technischen Umsetzung. Entwickler M2 hat viel Herzblut in das Spiel fließen lassen und spendiert euch zahlreiche Möglichkeiten der optischen und spielerischen Anpassung. Angefangen bei der Steuerung, könnt ihr selbige quasi komplett individualisieren und sogar auf bestimmte Chats zurückgreifen, um die Spieleklassiker anzupassen beziehungsweise zu vereinfachen.

Auch bei der optischen Darstellung gibt es Pluspunkte. So wurden alle Spiele für die 3D-Fähigkeiten des Handheld überholt und bieten schicke Tiefeneffekte. Obendrein könnt ihr auch zwischen unterschiedlichen Bildschirmmodi wählen und so die Klassiker „retrolike“ wie auf einem alten Röhrenfenster inklusive gebogenem Sichtfeld spielen.

Last but not Least wird noch eine Option angeboten zwischen den internationalen Versionen (insofern verfügbar) oder den japanischen Original-Versionen zu wählen. Sega-Herz was willst du mehr?

Fazit:

SEGA liefert mit der SEGA 3D Classics Collection auf dem Nintendo 3DS eine tolle Spielesammlung alter Klassiker ab, die zum Großteil auch noch heute eine Menge Spaß bereiten und obendrein dank zusätzlicher Funktionen auch für Fans und Kenner Boni bieten. Etwas kurios ist allerdings die Auswahl der Spiele. So sind gleich drei Shooter in der Collection vertreten, während andere Genres recht gleichwertig vertreten sind. Alles in allem ist die 3D Classics Collection eine gute Spielesammlung, die vor allem dank der schönen neuen Features und Einstellmöglichkeiten zu gefallen weiß.

