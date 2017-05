Testbericht: Seasons After Fall – Wunderschön, aber ohne Anspruch

Im malerischen 2D Plattformer Seasons After Fall schicken uns die französischen Entwickler auf eine wunderschöne Reise durch die vier Jahreszeiten. Ob das handgemalte Abenteuer rund um den Fuchs bei seiner Konsolenumsetzung überzeugen kann, soll unser Testbericht klären.

Seasons After Fall – Ein märchenhaftes Abenteuer

In Form einer leuchtenden Knospe schwebe ich durch die verworrenen Äste eines alten Baumes empor. Plötzlich erreiche ich das Ende des alten Gehölzes. Vor mir tut sich eine wunderschöne Lichtung auf. Lichter tanzen durch das satte Grün der Gräser. Kräftige Farben dominieren die Szenerie. Langsam lasse ich meinen Blick über all die wunderschönen kleinen Details schweifen, die Seasons After Fall auszeichnen.

Angelangt in der Mitte der Lichtung vernehme ich eine zarte Frauenstimme. Diese trägt mir auf, mich mit einem Fuchs zu vereinen, um die vier Hüter der Jahreszeiten ausfindig zu machen und ihr Geschenk zu empfangen. Und so mache ich mich auf den Weg gen Osten, um den Hüter des Winters aufzusuchen.

Seasons After Fall geht mit Erklärungen äußerst sparsam um. Warum ich diese Geschenke der Hüter benötige und was es mit dem Heiligtum und der Welt überhaupt auf sich hat, ist unklar.

Was folgt ist ein äußerst entspannter Spaziergang zur Höhle des Hüters, welcher sich als flauschiger Bär offenbart. Knifflige Sprungpassagen oder Gegner suche ich in dem 2D Plattformer nämlich vergebens. Viel mehr versteht sich der Titel als entspannte, ja geradezu meditative Reise durch eine wunderschöne Fantasywelt.

Die vier Jahreszeiten

Nach und nach statte ich also den besagten Hütern einen Besuch ab, welche mir ihre Gabe offenbar bereitwillig überlassen. Jede dieser neu erlernten Fähigkeiten, zwischen denen ich per Knopfdruck wechseln kann, eröffnet mir dabei neue Möglichkeiten.

Beispielsweise kann ich im Herbst einen Samen sprießen lassen. Wechsele ich dann zum Winter, spuckt die entsprechende Pflanze einen riesigen Schneeball aus, mit dessen Hilfe ich zu höhergelegenen Bereichen gelange.

Gerade dieser Wechsel zwischen den Jahreszeiten und das Experimentieren mit den damit einhergehenden Veränderungen macht eine Menge Spaß. Besonders, da Seasons After Fall diesen Wechsel – wie auch seine gesamte Spielwelt – optisch außerordentlich schön präsentiert. Grafisch gleicht das Spiel fast schon einem Kunstwerk, welches sich äußerst stimmig zu präsentieren vermag und keinerlei Anlass zur Kritik bietet.

Doch leider hat das Indie-Spiel ein großes Problem: Aus spielerischer Sicht kann die Reise durch die vier Jahreszeiten nämlich leider nicht mithalten. Wie bereits erwähnt gibt es keinerlei Gegner. Auch Rätsel oder Herausforderungen suche ich leider vergeblich. Um mit den offensichtlichen Vorbildern wie beispielsweise einem Ori and the Blind Forest mithalten zu können, mangelt es dem Spiel leider spürbar ein Tiefe.

Immerhin steigt der Anspruch im späteren Spielverlauf minimal an. Immer wieder muss ich zwischen den Jahreszeiten wechseln, um mit der Umgebung zu interagieren und so den Weg in neue Bereiche zu öffnen.

Mach es noch einmal

Doch Seasons After Fall hat noch ein weiteres Problem. Ohne jetzt viel von der äußerst simpel gestrickten Geschichte vorweg nehmen zu wollen zeichnet sich die zweite Spielhälfte vor allem dadurch aus, exakt dieselben Areale erneut aufzusuchen, um fast genau dieselben Aufgaben erneut zu erledigen.

Und so weicht die anfängliche Faszination, was es mit dem Wald, der mysteriösen Frauenstimme und den Hütern eigentlich auf sich hat irgendwann der Langeweile. Guuut… dann renne ich halt wieder nach rechts und bringe dir dein Geschenk. Nur um dann immer und immer wieder dasselbe zu tun. So verkommt Seasons After Fall leider relativ schnell zu einer endlos erscheinenden Aneinanderreihung von Botengängen. Nach knapp fünf Stunden bin ich dann auch schon am Ende meiner Reise angelangt und kein Bisschen schlauer, als zu Beginn.

Das ist besonders schade, denn die Technik des Spiels sorgt bereits ab der ersten Spielminute für Gänsehaut. Der wunderschöne, handgemalte Grafikstil strotzt nur so vor Details und wird nahezu perfekt von einer stimmigen Akustik untermalt, welche die gelungene Atmosphäre des Jump ’n‘ Runs perfekt unterstreicht. Hätte der Titel doch spielerisch nur mehr auf dem Kasten.

Fazit:

Ist das ärgerlich. Ab der ersten Spielminute zieht mich Seasons After Fall mit seiner unglaublich schönen Welt, der hervorragenden Vertonung und der dichten Atmosphäre magisch in seinen Bann. Doch leider ist bereits nach der ersten Spielstunde die Magie vollkommen verfolgen.

Dabei birgt der Ansatz mit den vier Jahreszeiten eigentlich so viel Potential, welches das Spiel aber leider überhaupt nicht nutzt. Seasons After Fall lässt leider jeglichen spielerischen Anspruch vermissen. Rätsel, knifflige Sprünge oder Herausforderungen sucht man leider vergebens. Auch die Geschichte bleibt leider äußerst blass und die ständigen Botengänge nerven irgendwann gewaltig.

Was jedoch bleibt ist eine in sich stimmige und wunderschöne Welt und eine meditative Reise durch die vier Jahreszeiten, mit denen gerade jüngere Spieler durchaus ihren Spaß haben werden.

