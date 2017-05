Testbericht: RiME – Rätselabenteuer im Paradies

Mit dem Puzzle-Plattformer RiME schickt das spanische Studio Tequila Works nach den Überraschungshits Deadlight und The Sexy Brutale ihr drittes kreatives Projekt ins Rennen. Mit einem malerischen Insel-Setting stimmt der Titel auf die startende Urlaubssaison ein, doch reicht es für mehr als eine stumpfe Sideseeing-Tour?

RiME – Gestrandet auf der Insel

Ich öffne die Augen. Unter mir nichts als weißer Sand. Über mir strahlt der Himmel in seinem schönsten Blau. Möwen ziehen ihre Bahnen durch die Lüfte, Krebse umspielen vorsichtig meine Füße, während eine frische Brise meine Lungen mit dem salzigen Duft des Meeres füllt.

Der indianisch anmutende Protagonist des Puzzle-Plattformers RiME ist auf einer mysteriösen Insel gestrandet, die mich bereits ab der ersten Minute mit seiner karibischen Atmosphäre magisch in ihren Bann zieht. Denn das Spiel versteht es hervorragend, eine intensive und zugleich wohlige Stimmung aufzubauen, ohne auf Worte zurückzugreifen.

Langsam stapfe ich den Strand entlang und erklimme einen kleinen Berg, begleitet von der herrlich animierten örtlichen Tierwelt und der wunderschönen Musik. RiME vermag es tatsächlich, mich durch sein Zusammenspiel aus der malerischen Kulisse und märchenhaften Vertonung dazu zu animieren, jeden noch so kleinen Winkel der Welt erforschen zu wollen. Und das, obwohl das Spieltempo eher gemächlich bleibt. Hier geht es nicht ums nackte Überleben, sondern um das Erkunden, Klettern und Lösen von Rätseln.

Ein Hauch von The Last Guardian

RiME weckt Neugier. Und das nicht durch einfache Dialoge oder stimmungsvolle Zwischensequenzen. Die Geschichte wird durch die Welt getragen, die voller Mysterien steckt. Eine der ersten Parallelen zum großen PS4-Exklusivtitel The Last Guardian, hinter dem sich das kleine Indie-Spiel von Entwickler Tequila Works nicht verstecken muss.

In der Ferne erspähe ich die Ruine eines riesigen Turmes. Auf der anderen Seite eine zerstörte Brücke, in deren Nähe ich auf mysteriöse Höhlenmalereien stoße. Vor mir taucht eine in einen roten Umhang gehüllte Gestalt auf, die plötzlich verschwindet, sobald ich mich ihr nähere.

Was hat es mit der seltsamen Paradies-Insel auf sich? Wer ist diese mysteriöse Person? Im Laufe des knapp neun-stündigen Abenteuers bin ich durch meine Handlungen selbst in der Lage, die Geheimnisse des Spiels zu entschlüsseln. Eine klar erkennbare Geschichte erzählt RiME also nicht. Doch die Art, wie das Spiel seine Handlung vorantreibt, funktioniert für die meisten Spieler sehr gut.

Abwechslungsreiche Rätsel

Auf meiner Entdeckungstour treffe ich relativ schnell auf einen kleinen Fuchs, der mich auf den rechten Weg zurück bringt und mir anzeigt, wo es denn weiter geht. Gekämpft wird in RiME nicht. So greife ich lediglich auf meine Stimme zurück, um im Spiel voran zu kommen und die abwechslungsreichen Rätsel zu lösen. Auch das erinnert ein wenig an The Last Guardian, Ico oder Journey.

Einer Tierstatue hauche ich dadurch beispielsweise Leben ein, woraufhin ein hellblauer Wind zu einer großen Figur saust und damit den Weg in den nächsten Abschnitt freigibt. Im Verlauf des Abenteuers nutze ich immer wieder meine Stimme und lasse damit Wendeltreppen oder ein Loch in einer vormals massiven Mauer erscheinen. Relativ schnell nimmt die Komplexität der Rätsel deutlich zu, ohne dabei aber jemals unfair zu werden. Mit ein wenig Überlegung lassen sich alle Aufgaben bewältigen. Später pflücke ich beispielsweise Früchte, um damit ein Wildschwein durch einen Dornenbusch zu jagen, durch den ich vormal nicht hindurch kam.

Zudem präsentiert RiME seine Knobelaufgaben äußerst stimmig mit teils wunderschönen Lichteffekten und einer Musikuntermalung mit Gänsehaut-Garantie. Beim Erkunden der relativ offenen Welt stoße ich zudem immer wieder auf unterschiedliche Sammelgegenstände, die sich erfreulich dezent im Hintergrund halten.

Eine malerische Reise

Ein weiteres zentrales Spielelement von RiME ist das Klettern. Regelmäßig erklimmt der kleine Junge Türme und Felsvorsprünge und flüchtet sich über einstürzende Brücken. Das funktioniert weitestgehend intuitiv und stellt aufgrund der präzisen Steuerung kein großes Problem dar. Schade nur, dass das Klettern lediglich an bestimmten Punkten möglich ist.

Doch wer nun ein langweiliges und viel zu leichtes Spiel erwartet, da es immerhin keinerlei Gegner und eher simple Klettermechaniken gibt, kann beruhigt aufatmen. RiME bietet sehr wohl eine düstere Bedrohung. Auch diese, anfangs durch einen Greifvogel dargestellt, haben die Entwickler sehr gut in das atmosphärische Spiel eingeflochten.

Ab einem gewissen Punkt kann ich nämlich nicht mehr einfach über das idyllische Eiland spazieren, sondern muss immer wieder im Schatten ausharren. Später muss ich gar selbst für Schutz sorgen. Das ist der Zeitpunkt, an dem auch die Atmosphäre des Titels ein wenig umschwenkt, ohne dabei an Qualität einzubüßen. Doch was es mit den mysteriösen schwarzen Figuren (Chihiros Reise ins Zauberland lässt grüßen) auf sich hat, will ich an dieser Stelle nicht verraten.

Abgerundet wird die hervorragende Atmosphäre des Spiels von einem wunderschönen, künstlerischen Grafikgewand. Trotz relativ detailarmer Texturen punktet RiME mit einem klaren Comic-Look und schicken Lichteffekten. Leider gerät die Bildrate jedoch immer wieder ins Stocken, was jedoch aufgrund des gemächlichen Spieltempos nicht weiter stört.

Fazit:

Was habe ich mich im Vorfeld auf RiME gefreut. Seit der ersten Ankündigung war ich hin und weg von dem wunderschönen Grafikstil und der zauberhaften Vertonung. Da ist es umso erfreulicher, dass das fertige Spiel die äußerst hohen Erwartungen auch halten kann.

Tequila Works haben mal wieder bewiesen, dass sie ein Händchen für kreative Spiele haben. Denn genau so eines ist RiME geworden. Das Abenteuer besticht vor allem durch seine dichte Atmosphäre und die emotionale Handlung, die ohne Worte auskommt. Auch die abwechslungsreichen Rätsel machen eine Menge Spaß, wenngleich sie nicht sonderlich knackig sind. Auch die vereinzelten Ruckler fallen kaum ins Gewicht, wohl aber der relativ überschaubare Umfang und geringe Wiederspielwert.

Trotzdem ist RiME eines dieser Kunstwerke, die man unbedingt gespielt haben muss.

