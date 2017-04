Testbericht: Rain World – Frustrierend schwerer Metroidvania-Plattformer

Mit Rain World hat Entwickler Videocult einen beinharten Metroidvania-Plattformer geschaffen. In der Rolle einer kleinen weißen Katzenschnecke erforschen wir dunkle Areale, trotzen unterschiedlichen Gefahren und machen uns auf die Suche nach unserer Familie. Der Regen stellt dabei ein großes Problem dar, wie der nachfolgende Testbericht aufzeigen wird.

Vorsicht vor dem Regen!

Rain World bietet eine riesengroße 2D-Welt und fordert den Spieler zum Erkunden auf. Anders als bei anderen benutzerfreundlicheren Spielen heutzutage, kommt Rain World ohne Zielvorgabe und nur mit wenig Hilfestellung aus.

Doch es kommt noch schlimmer: Circa alle 15 bis 20 Minuten fängt der Bildschirm an zu vibrieren. Die vereinzelte Vibration wird zunehmend heftiger, bis das Bild schließlich gar nicht mehr aufhört zu wackeln. Spätestens jetzt solltet ihr das kleine Tierchen in eine der Schutzkammern gelotst haben. Kurzum prasselt der namensgebende Regen auf die schwarze Pixelwelt hinab und führt zum direkten Bildschirmtod. Dies verhindern wir, durch das Begeben in einen der sicheren Räume.

Die Story beschränkt sich eben auf genau das, was ich in der Einleitung erwähnt habe. Dennoch bietet Rain World mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Zu Beginn werdet ihr mit einem mageren Tutorial an das Spiel herangeführt. Mit anderen Worten wird euch gezeigt, wie ihr den Regen überwintern könnt, Schluchten überwindet oder Nahrung in euch aufnehmt. Vor allem letzteres ist ein wichtiger Bestandteil der angesprochenen Überwinterung. Dementsprechend müsst ihr die schwarzen Pixel-Oberflächen immer wieder nach Insekten oder Beeren absuchen, damit die kleine Katzenschnecke beim Winterschlaf keinen Hungertod stirbt.

Fressen und gefressen werden!

Des Weiteren lauern aber noch weitere Gefahren auf unseren kleinen süßen Hauptcharakter. Nebenher sind nämlich auch aggressive Echsen, Raben und Schlingpflanzen hungrig und was passt da nicht besser als eine kleine Katzenschnecke? Ganz nach dem Motto „fressen und gefressen werden!“

In den meisten Fällen bleibt euch bei solchen Begegnungen nichts weiter übrig, als die Schergen zu umgehen oder zu flüchten, denn kämpfen könnt ihr anders als bei Ori and the Blind Forest nämlich so gut wie nicht. Einzig die Möglichkeit Steine und andere Gegenstände zu werfen stehen euch zur Verfügung. Infolgedessen fängt das Spiel schließlich an eine unfaire Note zu entwickeln, welche durch die schwammige Steuerung sogar noch verstärkt wird. Zwar könnt ihr bei den sichtbaren Echsen noch abwarten und kleinere Tunnel benutzen um zu entkommen – sofern ihr nicht schon aufgrund eines falschen Sprunges wegen der Steuerung sterbt -, doch wie sieht es bei kaum erkennbaren Schlingpflanzen und unsichtbaren Echsen aus? Die Echsen beispielsweise unterscheiden sich im Bereich der Farbgebung und haben demgemäß unterschiedliche Fähigkeiten. Eine davon ist wie schon erwähnt, die Eigenschaft mit dem Hintergrund zu verschmelzen und unsichtbar zu werden.

Ob Rabe, Echse, Pflanze oder Regen, Fakt ist, dass eine Berührung ausreicht euer Leben zu verwirken. Mit ganz viel Pech dürft ihr anschließend 20 Minuten vorher in der Schutzkammer erneut beginnen. Folglich speichert das Spiel nämlich ausschließlich in diesen Kammern und wenn man scheitert, gehen die erspielten Fortschritte bis dahin verloren! Übrigens mögen sich eure Feinde untereinander auch nicht. Es kann vorkommen – die einzelnen Ebenen sind bei jedem Betreten unterschiedlich -, dass sich das Getier in einem Revierkampf misst, nur damit am Ende ein Rabe vom Himmel stürzt und den Kampf auf seine Weise beendet. Gut für uns, denn wenn sich die Tiere untereinander beschäftigen, haben sie weniger Zeit um sich unserer kleinen Schneckenkatze zu widmen.

Eine erdrückend packende Atmosphäre

Das klingt anstrengend? So fühlt es sich teilweise auch an. Demgegenüber belohnen die Entwickler den Spieler aber mit einer packenden Atmosphäre. Kaum ist eine kleine Vibration wahrzunehmen, macht sich Panik breit und man versucht so schnell es eben geht den Weg zurück in die Safe-Zone anzutreten. Dies ist gar nicht so leicht, da unsere kleine Katzenschnecke durchaus unbeweglich ist. Sie kommt nur langsam vorwärts und auch die Sprünge fallen nicht gerade hoch oder weit aus. Noch panischer werdet ihr sein, wenn ihr zusätzlich zum bevorstehenden Regen noch eine der Echsen an der Verse habt. Diese folgen euch nämlich bildschirm übergreifend und können sich ebenso wie ihr durch die schmalen Rohre zwängen. Habt ihr es schließlich vor dem Regen in die Zuflucht geschafft, entscheidet der angefutterte Vorrat über euer Leben.

Die Umgebung kommt dabei fantasievoll und bis ins kleinste Detail ausgearbeitet daher. Zwar sind diese lediglich schwarz gepixelt, doch tut dies der erdrückenden Atmosphäre außerordentlich gut. Neben dem Zwischenspeichern hat das Überwintern im Übrigen noch eine weitere Funktion. In manchen Arealen des Spiels kann es dadurch passieren, dass gewisse Passagen erst erreichbar sind, nachdem ihr überwintert habt. Anders gesprochen wirkt eure Überwinterung wie ein Phasenwechsel und plötzlich ist ein vorher verschlossenes Tor geöffnet. Habt ihr das Prinzip einmal verstanden, hält Rain World einige Überraschungen für den Spieler parat. Dies wird allerdings nirgends erklärt, weswegen eine ganze Menge Zeit vergeht, bis man dies schlussendlich begriffen hat.

Optisch ist das Spiel wie schon erwähnt charmant und fantasievoll gestaltet. Im Bereich der Geräuschkulisse wirkt Rain World anfangs etwas sparsam. Hört man allerdings genauer hin, macht es gerade da alles richtig. Ein musikalischer Soundtrack würde die spannende Atmosphäre zerstören, viel mehr kündigt ein leises Klopfen im Gehör beispielsweise einen bevorstehenden Gegner an.

Fazit:

Rain World ist eines dieser Spiele, welche man hassen oder lieben kann. Demnach ist die Atmosphäre unfassbar erdrückend und immer wieder wird ein panisches Gefühl vermittelt. Habe ich genug Vorrat? Muss ich mich auf den Rückweg begeben, bevor der Regen auf mich prasselt? Oder schaffe ich es gar zu einem neuen Schutzraum? Mit diesen Fragen wird man sich unweigerlich auseinander setzen müssen.

Doch auch die riesige schwarze Pixel-Welt von Rain World lädt den Spieler zum Erkunden ein. Zwar ist das Tutorial eher rudimentär und dadurch fällt der Einstieg vielleicht etwas schwer, doch wenn man sich erst mal ein wenig mit den Fähigkeiten der süßen Katzenschnecke auseinander gesetzt hat und sich an die schwammige Steuerung gewöhnt hat, kann das Klettern und Springen eine ganze Menge Spaß machen. Leider fallen vor allem die zufälligen Begegnungen zum größten Teil überfordernd und unfair aus und auch die Checkpoints sind mit den schützenden Kammern eher sporadisch gesetzt. Rain World ist hart, unbarmherzig und absolut kaltherzig dem Spieler gegenüber!

Technisch macht Rain World einen guten Eindruck. Die dichte Atmosphäre wird durch den schwarzen Pixelstil und der Geräuschkulisse oben gehalten. Ein schallender Soundtrack wäre bei Rain World fehl am Platz. Auf der anderen Seite kämpft das Spiel allerdings mit einer schwammigen und ungenauen Steuerung!

Vielen Dank an Adult Swim Games für die freundliche Bereitstellung des Testmusters!