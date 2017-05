Testbericht: Prey – Ein Hauch von BioShock im Weltall

Nachdem uns die Arkane Studios zuletzt als Meuchelmörder durch Hafenstadt Karnaca schleichen ließen, schicken uns die Entwickler in ihrem neuesten Spiel Prey ins Weltall. Auch wenn der Reboot mit dem gefeierten Original aus dem Jahr 2006 nichts mehr gemeinsam hat, erwartet uns hier ein spannendes, aber auch anstrengendes Science-Fiction-Abenteuer.

Prey ist nicht gleich Prey

Mal abgesehen von dem Namen und dem Setting hat das neue Prey tatsächlich nichts mehr mit dem nunmehr elf Jahre alten Original zu tun. Immerhin bezeichnen die Entwickler das Spiel als Neuausrichtung der Marke.

Im Spiel schlüpfen wir in die Haut von Morgan Yu, welcher uns künftig als wahlweise männliche oder weibliche Hauptfigur dient. Zu Beginn finden wir uns in unserem Appartement wieder. Schnell stellen wir fest, das Nichts so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Mit einer Rohrzange bewaffnet bringen wir die Fensterscheiben unserer Wohnung zum bersten. Doch was wir dahinter erblicken, lässt uns das Blut in unseren Adern gefrieren. Die Großstadt, die wir durch das Glas erblicken konnten, ist einem Laborkomplex gewichen. Kameras sind auf uns gerichtet. Was ist hier los? Was soll das alles?

Auch wenn es die Story nicht mit der des ersten BioShock aufnehmen kann, gehört zumindest die erste Spielstunde von Prey mit zum Besten, was das Action-Genre seit vielen Jahren gesehen hat. Allem voran die Frage, wer wir eigentlich wirklich sind und was es mit der mysteriösen Raumstation Talos 1 tatsächlich auf sich hat.

Diese essentielle Frage, die das Spiel in der ersten Stunde auf überraschende und beängstigende Frage aufwirft, zieht sich wie ein roter Faden durch die Handlung. Leider fällt die Antwort darauf im großen Finale etwas zu unspektakulär aus. Doch mehr wollen wir gar nicht verraten.

Finde den Schlüssel

Doch diese hohe Qualität der ersten Spielminuten kann Prey leider nicht ganz halten. Spätestens sobald wir die Lobby der riesigen Station betreten wird deutlich, dass die Arkane Studios leider eine Menge Potential verschenkt haben. Beispielsweise stoßen wir immer wieder auf vermeintlich spannende Hinweise und emotionale Schicksale unterschiedlicher Nebenfiguren, die der Alieninvasion auf Talos 1 zum Opfer gefallen sind.

Allerdings erzählt der Titel diese Geschichten lediglich anhand von drögen Emails und Audio-Logs. Zumeist gilt es, die Umgebung nach Hinweisen zu durchforsten, welche das Passwort für einen Computer oder den Zugangscode für eine Tür beinhalten. Danach können wir nach Herzenslust die Konversationen der Mitarbeiter durchstöbern. Und das alles, während fiese Aliens uns die Hölle heiß machen wollen.

Prey ist ein Spiel, für das man sich Zeit nehmen muss. Aber auch ein Spiel, welches uns eben diese Zeit gar nicht erst lässt. So entsteht ein bedrückendes, geradezu gewollt stressiges Spielkonstrukt, welches man absolut mögen muss, um Spaß mit dem Titel haben zu können.

Dabei stimmt die Atmosphäre eigentlich. Jeder unserer Schritte sollte gut überlegt sein, denn hinter jeder Ecke könnte eine Bedrohung lauern. So entsteht ein Gefühl der Verletzlichkeit und selbst, wenn wir lediglich den Aufenthaltsraum der Crew nach brauchbaren Items durchsuchen, ist Nervenkitzel garantiert. Prey ist zu jedem Zeitpunkt fordernd, stellenweise enorm anstrengend und ab und zu sogar frustrierend. Und das wird sicherlich nicht jedem schmecken.

Somewhere… beyond the moon

Auch aus spielerischer Sicht weist Prey beachtliche Parallelen zu BioShock auf. Nur eben im Weltall. Im Laufe des Abenteuers bereisen wir die gesamte Raumstation Talos 1, um die unzähligen Haupt- und Nebenmissionen zu absolvieren. Dabei kann sich das durchaus abswechslungsreiche Missionsdesign absolut sehen lassen. Dieses verliert allerdings aufgrund der schwachen Charaktere deutlich an Kraft.

Natürlich dürfen auch die obligatorischen Entscheidungsmöglichkeiten nicht fehlen, welche in alternativen Enden gipfeln. Doch auch hier gibt sich Prey weniger gekonnt, als seine Vorbilder. Viele der Entscheidungen bieten logisch betrachtet nur eine sinnvolle Option. Deutlich besser funktioniert das Ganze dann, wenn wir uns die Herangehensweise an eine Mission selbst aussuchen. Das Spiel lässt uns nämlich die Wahl, ob wir mit der Brechstangenmethode für Chaos sorgen oder einen deutlich ungefährlicheren (Schleich-)Weg suchen möchten. Letzteres entpuppt sich jedoch immer als sinnvollere Option.

Die Typhon Aliens haben es nämlich ganz schön in sich. Selbst auf dem normalen der vier Schwierigkeitsgrade segnen wir bereits regelmäßig das Zeitliche. Während wir es anfangs noch mit den kleinen Mimics zu tun haben, die ein wenig an die Xenomorph aus den Alien-Filmen erinnern, kommen schnell noch fiesere und größere Gegner dazu. Diese können sich unsichtbar machen oder in alltägliche Gegenstände verwandeln. Zeit zum Entspannen bleibt also nie.

Talentierte Implantate

All die verschiedenen Gegnertypen, die uns Prey entgegen wirft, haben Eines gemeinsam: Sie nerven. Und das sowohl im positiven, als auch im negativen Sinne. So lassen sich die kleinen, flinken Mimics nur schwer treffen. Zum Einen, da sie ständig in Bewegung sind und urplötzlich verschwinden, nur um dann auf einmal hinter uns wieder aufzutauchen. Zum Anderen jedoch, da die Steuerung des Spiels eine Spur zu ungenau ausgefallen ist. Viele unserer Schläge oder Schüsse gehen ins Leere.

Vor allem zu Beginn des Spiels sollten wir um die größeren Aliens einen großen Bogen machen. Glücklicherweise schalten wir im Spielverlauf die sogenannten Neuromods frei, dem Äquivalent zu den Implantaten aus… BioShock natürlich.

Diese investieren wir in abwechslungsreich gestalteten Talentbäumen in neue Fähigkeiten. Neben den Standardoptionen wie mehr Gesundheit und Ausdauer oder erhöhtem Waffenschaden sind es vor allem die Alien-Fähigkeiten, die Prey einen besonderen Charme bescheren. Mit den unterschiedlichen Talenten herumzuexperimentieren macht jedenfalls eine Menge Spaß. Besonders, wenn wir uns in unterschiedliche Gegenstände verwandeln und in Form eines Kaffeebechers an den Außerirdischen vorbei rollen.

Im Kampf greifen wir zudem auf ein relativ umfangreiches Waffenarsenal zurück, dessen Prunkstück zweifelsohne die Gloo-Kanone ist. Diese wuchtige Waffe verschießt ein Gel, mit dem wir die Alienbrut kurzerhand bewegungsunfähig machen können, um sie dann gemütlich mit unserer Rohrzange niederzuknüppeln. Doch die Gloo-Kanone dient uns auch als Werkzeug. So können wir beispielsweise Löcher in Gasleitungen stopfen oder Treppen bauen, um höher gelegene Bereiche zu erreichen.

Die Umgebung ist dein Freund

Doch selbst, wenn wir mit den stärksten Neuromods und Waffen ausgestattet sind, wird Prey nicht zu einem Kinderspiel. Der Shooter zwingt uns fast im Sekundentakt zum Experimentieren. Dabei sollten wir, ähnlich wie… ihr wisst schon in welchem Spiel…, immer die Umgebung nach neuen Items durchforsten.

In Schubladen, Schränken oder Koffern stoßen wir nämlich immer wieder auf mehr oder weniger brauchbare Gegenstände, mit denen wir an bestimmten Stationen Medikits und ähnlich nützliche Hilfsmittel zusammenbasteln. Oder wir werfen einfach eine Recycling-Granate, die Aliens und Objekte aus der Umgebung in sich hineinsaugt und als dringend benötigte Rohstoffe wieder ausspuckt.

Doch obwohl unser Inventar dank unzähliger Bananenschalen oder Zigarrenstummel schnell überzulaufen scheint, haben wir gefühlt immer zu wenig Materialien bei uns. Munition, Medi-Kits und nahrhaftes Essen sind in Prey nämlich Mangelware. Das kommt der Spannung natürlich abermals zu Gute. Beispielsweise überlegen wir uns zweimal, ob wir es mit einem fiesen Phantom-Alien aufnehmen wollen, wenn uns nur sechs Schrotpatronen und ein Heilkasten bleiben.

Allerdings birgt dieser Mangel in Kombination mit den immer zahlreicher und stärker werdenden Bedrohungen ein teils enormes Frustpotential. Dieses wird zudem vom Spiel an einigen schlicht unfairen Stellen noch auf die Spitze getrieben. Zum Beispiel, wenn wir es in einem engen Raum bei schlechten Lichtverhältnissen mit gleich mehreren Gegnern aufnehmen müssen. Da beißen selbst ruhige Zocker öfters in den Controller.

Technik von dieser Welt

Aus technischer Sicht hinterlässt Prey einen ordentlichen Eindruck. Gerade auf grafischer Ebene wäre jedoch deutlich mehr drin gewesen. Grundsätzlich überzeugt das Spiel zwar mit einem in sich stimmigen Artdesign und einer detailreich gestalteten Welt, welche allerdings viel zu wenig Abwechslung bietet. Auch die Texturqualität rangiert lediglich auf ordentlichem Niveau, ganz ähnlich verhält es sich mit den hakeligen Animationen.

Dennoch hält Prey in einzelnen Abschnitten absolute Highlights parat. Vor allem das Arboretum mit seinen satten Grüntönen und die Ausflüge ins Weltall sind echte Hingucker. Den Großteil des Spieles ist man allerdings in immergleichen Gängen und Räumen unterwegs. Viel besser sehen da schon die schicken Effekte aus.

Schade dass das Spiel die hervorragend inszenierte und mit treibender Elektro-Musik untermalte Flugsequenz vom Anfang zu keinem Zeitpunkt mehr erreichen kann. Trotzdem hinterlässt die Vertonung, mal abgesehen von der nervigen Kampfmusik, einen guten Eindruck. Der Soundtrack überzeugt und vermag es, uns als Spieler anzutreiben und die Horror-Atmosphäre gekonnt zu untermalen. Auch die deutschen Sprecher liefern einen sehr guten Job ab.

Fazit:

Unterm Strich ist Prey ein gutes Spiel geworden, welches seinen offensichtlichen Vorbildern (BioShock, Half-Life, System Shock) aber nicht das Wasser reichen kann. Vor allem der Anfang hat es mächtig in sich. Schon lange habe ich in einem Action-Titel keinen derart packenden Auftakt mehr spielen dürfen.

Schade nur, dass das Spiel danach spürbar nachlässt. Das sollte man jetzt nicht falsch verstehen: Wer sich die Zeit nimmt, jeden noch so kleinen Winkel der Welt zu erkunden, Schubladen zu durchsuchen und dabei immer ein wachsames Auge auf mögliche Bedrohungen zu haben, wird mit dem Spiel eine Menge Spaß haben.

Für viele Spieler ist Prey vermutlich aber schlicht zu stressig. Es gibt keine Verschnaufpausen und stellenweise wird es sogar richtig unfair. Dem gegenüber stehen allerdings die vielen klugen Ideen, die das Spiel auszeichnen.

Prey lädt zum Experimentieren ein. Wie nutze ich die neue Fähigkeit am besten? Was kann ich damit anstellen? Auch hier gilt: Wer sich die Zeit zum Ausprobieren nimmt, kann mit den teils starken Ideen des Spieles eine Menge Spaß haben. Doch wen diese Mechaniken nicht von Beginn an packen, der wird das Spiel aufgrund der langweiligen Welt und den vielen Frustmomenten verfluchen. Frustresistente Horror- und Action-Fans sind hier jedenfalls voll in ihrem Element.

Vielen Dank an Bethesda für die Bereitstellung des Testmusters!