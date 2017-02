Testbericht: Poochy & Yoshi’s Woolly World

Mit Yoshi’s Woolly World veröffentlichte Nintendo im Jahr 2015 eines der wohl niedlichsten Jump and Runs der letzten Jahre. Nun erscheint der Wii U-Klassiker unter dem Namen Poochy & Yoshi’s Woolly World auch im Handheldformat auf dem Nintendo 3DS und bietet obendrein auf der mobilen Plattform einige Neuerungen. Ob sich das Abenteuer auf dem Woll-Atoll auch auf dem 3DS lohnt oder sich die Umsetzung in Fehlern verstrickt, haben wir für euch herausgefunden.

Kamek der Woll-Dieb

Auch wenn der Name eventuell auf ein neues Abenteuer hindeuten könnte, so müssen wir euch leider enttäuschen. Poochy und Yoshi’s Woolly World ist eine Portierung des Wii U-Spieles auf den Nintendo 3DS. Euch erwarten somit die gleichen 48 Level des Originals plus einige exklusive Zusatzlevel, in denen ihr in die knuffige Stoffhaut von Poochy schlüpft. Folglich ist auch die Story identisch zum Original. Der griesgrämige Zauberer Kamek heckt im Auftrag von Baby Bowser einmal mehr einen perfiden Plan aus: Eines sonnigen Tages überfällt er das Woll-Atoll und verzaubert fast alle Woll-Yoshis, sodass diese in ihre „wolligen“ Bestandteile zerfallen und von Kamek entführt werden.

Glücklicherweise übersieht Kamek jedoch einen Yoshi und den knuffigen Hund Poochy, sodass sich das Gespann aufmacht, um die verschleppten Yoshis zu retten.

Poochy & Yoshi’s Woolly World: Liebevoll und detailverliebt

Auf ihrer Mission durchstreifen Yoshi und Poochy (den ihr übrigens nur in speziellen Levels spielen könnt) unglaublich liebevoll aus Wolle, Garn und Strick zusammengenähte Level. Während wir zu Beginn über Wiesen und Wälder streifen, geht es später auch in Eis-, Wüsten- und weitere typische Mario-Szenarien, die viel Abwechslung und gleichzeitig unendlich viel Liebe zum Detail bieten. Wie es sich für ein Hüpfspiel rund um den niedlichen Dino gehört, bieten die kunterbunten Level einen enormen Wiederspielwert aufgrund versteckter Extras und Sammelgegenstände.

Wie im SNES-Klassiker Yoshi’s Island, gilt es pro Level fünf versteckte Sonnenblumen zu finden. Darüber hinaus wurden diesmal auch jeweils fünf Woll-Knäuel pro Level versteckt, die ein spezielles Level-Design für euren Yoshi freischalten. So könnt ihr euch über ausgefallene Design wie „Melonen-Yoshi“ oder auch „Shy-Guy-Yoshi“ freuen.

In Sachen Leveldesign und Abwechslung gibt es wahrlich keinen Grund zum meckern, da die Entwickler immer wieder neue Ideen haben einfließen lassen, die das Abenteuer von Yoshi sehr spaßig und zum Ende hin auch überaus fordernd ausfallen lassen.

Apropos fordernd: In der Handheld-Adaption des Hüpfspieles erwartet euch wie im Original auch ein alternativer Einsteiger-Modus hinter der Spieloption „Entspannt“. Hier kann Yoshi mehr Treffer einstecken und besitzt, mit denen er bequem über Abgründe fliegen kann. Zugleich begleiten ihn drei Mini-Schnuffel, die als Ei-Ersatz dienen und gleichzeitig versteckte Extras in den Levels aufspüren. Wer hingegen nur etwas Hilfe im Spiel möchte, der kann auch sogenannte Trick-Sticker aktivieren, die bestimmte Vorteile innerhalb der Level bringen, jedoch auch mit erspielten Diamanten erkauft werden müssen.

Spaßig sind auch die zahlreichen Verwandlungsformen von Yoshi im Spiel. Immer wieder erwarten euch Zauber-Türen, die Yoshi in ein anderes Objekt verwandeln. So gleiten wir mal als Schirm durch die Lüfte oder müssen als Motorrad über den Strand sausen.

Werdet kreativ!

Während die freischaltbaren Yoshi-Designs bereits in der Wii U-Version vorhanden waren, bekam die 3DS-Variante mit dem Handarbeitsmodus ein exklusives Extra spendiert. Hier könnt ihr sprichwörtlich euren eigenen Yoshi zusammennähen und ihm mit eurem ganz persönlichen Design gestalten. Hierfür schaltet ihr im Spielverlauf auch immer neue Vorlagen und Muster frei, die ihr bei eurer Gestaltung nutzen dürft. Eure erstellten Yoshi-Designs könnt ihr nicht nur im Spiel einsetzen, sondern auch via lokaler Verbindung mit anderen Spielern teilen.

Wer allerdings eher auf klassische Nintendo-Designs zurückgreifen möchte und obendrein einige amiibo besitzt, der kann diese auch zum freischalten neuer Designs benutzen. So könnt ihr auch als Sonic-Yoshi, Super Mario-Verschnitt oder Mega-Man-Yoshi durch die Level hüpfen.

Neu auf dem 3DS

Die größte Neuerung in Poochy & Yoshi’s Woolly World stellen wohl die sechs Extra-Level rund um Schnuffel beziehungsweise Poochy dar. Hier flitzt ihr mit dem knuffigen Vierbeiner durch die Level und müsst so viele Juwelen wie möglich einsammeln. Dabei rennt Schnuffel eigenständig von links nach rechts und ihr gebt immer im richtigen Moment das Kommando zum Sprung. Dank spezieller Missionen lohnt es sich auch mehrfach die Level zu spielen.

Auch bei der Weltkarte gibt es Neuerungen zu verzeichnen. Diese ist nun nicht mehr frei erkundbar, sondern linear aufgebaut, sodass ihr nach und nach die Level abgrast und diese auch via Schnellmenü über den Touchscreen aufrufen könnt.

Neben den genannten Änderungen, hat auch der 3D-Effekt Einzug in die zweidimensionalen Welten auf dem Woll-Atoll gehalten. Dadurch bekommen die Level nochmals einen sehr guten Tiefeneffekt spendiert, der das optische Downgrade von der Wii U auf den Nintendo 3DS fast vergessen macht.

Im Yoshi-Kino erwarten euch hingegen täglich neue Kurzfilme rund um Yoshi und Poochy, die einfach zuckersüß anzusehen sind und nochmal verdeutlichen mit wieviel Liebe Nintendo an seinen Spielen arbeitet. Das Anschauen der Filme lohnt zudem doppelt, da ihr immer eine Frage zum jeweiligen Film beantworten könnt, die euch mit 500 Juwelen belohnt, wenn ihr die richtige Antwort wisst.

Fazit:

Poochy & Yoshi’s Woolly World ist ein sehr guter Port des Wii U-Originals, der die Verluste in Sachen Präsentation und dem fehlenden Zwei-Spieler-Modus durch neue Ideen und Extras auszumerzen versucht. Das Spiel ist auch auf dem Handheld exzellent spielbar und bietet viel Abwechslung und Dauermotivation. Kenner des Originals sollten vorher aber lieber zweimal überlegen, ob sich ein erneuter Kauf des Jump and Runs aufgrund der kleineren Neuerungen lohnt. Wer das Yoshi-Abenteuer von der Wii U allerdings noch nicht kennt, sollte dem kunterbunten Hüpfspaß unbedingt eine Chance geben, denn Poochy & Yoshi’s Woolly World strotzt nur so vor Liebe zum Detail und Spielspaß!

