Testbericht: Picross 3D: Round 2

Neben den großen 3DS-Blockbustern Pokémon Sonne und Mond sowie Super Mario Maker 3DS, schickte Nintendo mit Picross 3D: Round 2 noch einen Underdog in das Weihnachtsgeschäft 2016. Dass sich das motivierende Knobelspiel aber keinesfalls hinter großen Namen verstecken muss, beweist unser Test.

Picross in 3D ist zurück!

Die Picross-Reihe dürfte vielen von euch sicherlich ein Begriff sein. Vor allem im Nintendo eShop des 3DS erscheinen in aller Regelmäßigkeit neue Ableger der Knobelserie, die zuletzt sogar Knobeleien rund um die The Legend of Zelda- und Pokémon-Reihe bot. Im Jahr 2010 wurde die Picross-Reihe auf dem Nintendo DS um einen interessanten Ansatz erweitert und verlagerte in Picross 3D das altbekannte Spielprinzip wie es der Name schon verrät in den dreidimensionalen Raum. Nun erhält auch der Nintendo 3DS sein ganz eigenes Picross 3D und bietet in der „Round 2“ weitere exklusive Besonderheiten sowie einen coolen Tiefeneffekt dank 3D-Funktion.

Seichter Einstieg dank Tutorial

Wer noch nie ein Picross-Spiel gespielt hat, wird mit Sicherheit auf den ersten Blick verwirrt von den einzelnen Rätselkonstrukten sein, mit denen man in Picross 3D:

Round 2 konfrontiert wird. Doch zum Glück bietet Picross 3D: Round 2 ein umfangreiches Tutorial, welches in mehrere Lektionen unterteilt ist. Dabei werdet ihr zum einen mit der Steuerung und zum anderen mit den Regeln und Besonderheiten der Knobelei vertraut gemacht. Sind die Grundlagen erst einmal verinnerlicht, steht dem Spaß nicht mehr viel im Weg, denn im Grunde ist das Spielprinzip unglaublich intuitiv.

Zu Beginn eines jeden Rätsels, von denen es über 100 in Picross 3D: Round 2 gibt, werdet ihr mit einem dreidimensionalen Körper konfrontiert, der aus zahlreichen Würfeln besteht. Die meisten dieser Würfel besitzen orange- oder blaufarbige Ziffern, die als Hinweis dienen, ob der jeweilige Würfel zu der finalen Figur gehört oder nicht. Dabei ist ein kluges Köpfchen gefragt, denn wer blind herumprobiert wird mit Punktabzug bestraft. Ziel ist es die Rätsel so schnell und fehlerfrei wie möglich zu absolvieren. Für die nötige Herausforderung sorgen zudem drei verschiedene Schwierigkeitsgrade, in denen ihr die Rätsel absolvieren dürft. Als Belohnung für den Abschluss eines Rätsels winken wertvolle Edelsteine, die wiederum zum Freischalten neuer Rätsel investiert werden können.

Picross 3D: Round 2 – So wird gespielt!

Zur Veranschaulichung wollen wir nun aber nochmal etwas auf das Lösen der Rätsel eingehen. So gibt es in Picross 3D: Round 2 grundsätzlich vier verschiedene Werkzeuge.

Zum einen den Hammer zum Zerbrechen von überflüssigen Würfeln, sowie zwei Farbpinsel für die Farben blau und orange und einen Markierstift. Treffen wir nun beispielsweise eine Reihe aus zehn Würfeln an, an deren Seite eine „10“ in blau oder orange geschrieben steht, bedeutet das, dass in dieser Reihe alle zehn Steine in der jeweiligen Farbe markiert werden können. Steht hingegen eine neun oder acht an der Seite, bedeutet dies, dass ein respektive zwei Steine in der jeweiligen Reihe zerstört werden müssen.

Neben den „normalen“ Ziffern gibt es in Picross 3D auch Ziffern mit Umkreisungen oder Quadraten als Umrandung. Kreise bedeuten, dass die angezeigte Anzahl an Würfeln in zwei Gruppen aufgeteilt ist und bei Quadraten können es gar drei oder mehr Gruppen sein. Etwas komplexer wird das Ganze, wenn zwei Zahlen für die jeweilige Reihe angezeigt werden. So könnten sich in der beschriebenen Würfelreihe auch drei orangefarbene und vier blaue Würfel befinden, wodurch das Spielprinzip nochmals komplexer wird.

Einen genauen Überblick über das Gameplay erhaltet ihr in folgendem Picross 3D: Round 2-Gameplay von Nintendo:

Für den nötigen Überblick beim Lösen der Rätsel bietet euch Picross 3D auch die Möglichkeit die einzelnen Schichten des einzufärbenden Körpers durchzuschalten, um so unnötige Bereiche auszublenden, das empfiehlt sich vor allem bei den später immer größer und komplexer werdenden Körpern. Alles in allem ist die Lernkurve in Picross

3D: Round 2 aber schön angenehm geradlinig und dank der drei Schwierigkeitsstufen werden sowohl Einsteiger als auch Profis ihren Spaß haben.

Neben alltäglichen Objekten, Gebäuden oder auch Tieren, dürft ihr durch euer Köpfchen auch altbekannte Nintendo-Helden mit Hilfe eurer amiibo-Figuren freilegen. Hierfür scannt ihr einfach einen der unterstützten amiibo ein und müsst diesen anschließend in dem Rätsel freilegen. Unterstützt werden unter anderem Super Mario, Kirby, Yoshi oder auch Link.

Die technische Seite der Knobelei

Picross 3D: Round 2 präsentiert sich schlicht und passend für einen Titel dieses Genres. Hier und da bekommt ihr recht ansehnliche 3D-Modelle der Figuren zu sehen und könnt diese aus allen Winkeln betrachten, was vor allem mit aktiviertem 3D-Effekt durchaus sehenswert ist. Aber auch sonst ist die Präsentation des Rätselspieles sehr gelungen und transportiert wunderbar die entspannende Atmosphäre. Gleiches gilt auch für die Loungemusik, die ihr innerhalb der Rätsel und Menüs auf eure Ohren bekommt. Einigen mag die musikalische Untermalung etwas zu eintönig sein, uns störte dieser Umstand im Test allerdings nicht.

Fazit:

Picross 3D: Round 2 ist ein geniales Knebelspiel für euren Nintendo 3DS mit Unmengen an Spielinhalten, fordernden Rätseln und einer sehr guten Lernkurve. Die Steuerung geht astrein von der Hand, die Herausforderungen motivieren und der Umfang ist wirklich riesig. Hier bekommt ihr gut und gern Rätselkost für bis zu zwanzig Stunden geboten und könnt einige Extra-Rätsel mit euren amiibo-Figuren freischalten. Wer auch nur im geringsten Interesse an Rätsel- und Knobelspielen hat, sollte Picross 3D: Round 2 eine Chance geben und seinen Denkkasten zum Glühen bringen. Das Spiel fesselt sowohl für eine kurze Partie zwischendurch, als auch über längere Distanzen und wird von uns wärmstens allen Nintendo 3DS-Fans empfohlen.

Vielen Dank an Nintendo für die freundliche Bereitstellung des Testmusters!