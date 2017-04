Testbericht: Nintendo Switch Pro Controller

Die Nintendo Switch bietet mit den neuartigen Joy-Con-Controllern eine neue Möglichkeit zu spielen. Doch auch für die eher traditionell eingestellten Switch-Besitzer hat Nintendo mit dem Pro Controller das passende Werkzeug parat. Wir haben uns den 70-Euro teuren Controller genauer angesehen und verraten euch, ob sich eine Investition lohnt.

Der bislang beste Nintendo Controller?

Auf den ersten Blick mag der Pro Controller für die Switch mit einem Preis von rund 70 Euro ziemlich teuer wirken. Bei einem Blick auf die Funktionen des Eingabegerätes, kann die Kritik aber schnell relativiert werden. Eine NFC-Funktion, Bewegungssensoren und das neuartige HD-Rumble sind nur einige der ausgefallenen Funktionen, die der Switch-Controller zu bieten. Viel wichtiger für uns Gamer: Das Teil liegt auch noch super in der Hand und wirkt sehr durchdacht.

Auch in Sachen Akkulaufzeit lässt sich Nintendo mit dem Pro Controller nicht lumpen. Dank 1300 mAh soll das Gamepad bis zu 40 Stunden Spaß ermöglichen. Geht dem Controller mal der Saft aus, lässt er sich einfach über die USB-Schnittstelle in sechs Stunden wieder komplett aufladen.

Doch kommen wir noch einmal zurück zur Verarbeitung und der Handlichkeit des Controllers. Im direkten Vergleich zu dem mit der Switch mitgelieferten Joy-Con-Grip liegt der Pro Controller deutlich besser in der Hand und erinnert etwas an den Controller der Xbox One. Neben den vier Aktionsknöpfen „a,b,x und y“, die allesamt einen exzellenten Druckpunkt bieten, verfügt er auf der Vorderseite über zwei griffige Analog-Sticks und ein digitales Steuerkreuz. Ebenso finden wir eine Taste für die Screenshot-Funktion, die „Plus“- und „Minus“-Tasten sowie den Home-Knopf. Obendrein gibt es vier Schulterknöpfe, wobei wir hier aber schmerzlich analoge Schultertasten vermissen. Gerade für realistische Rennspiele ist dies ein klarer Negativpunkt, da man so nicht dosiert Gas geben kann.

Trotzdessen lassen sich alle Tasten und Sticks wunderbar erreichen und dank des Gewichtes von rund 246 Gramm liegt der Pro Controller angenehm in der Hand. Als ein weiterer Pluspunkt im Bereich der Bedienbarkeit stellen sich die sehr guten Druckpunkte der Aktionsknöpfe sowie die kleinen Einkerbungen oberhalb der Analogsticks dar. Durch letztere habt ihr nie das Gefühl von den Sticks abzurutschen und habt alles im Griff.

Optischer Leckerbissen & Technische Feinheiten

Neben der sehr gelungenen Haptik des Controllers fällt besonders sein schickes Design auf. Während die beiden seitlichen Flügel des Eingabegerätes matt gestaltet sind, punktet der zentrale Part des Controllers mit einem halbdurchsichtigen Design, das Einblicke in das Innenleben des Controllers gewährt. Uns gefällt das Design ausgesprochen gut und gerade im Vergleich zum Klavierlack der Vorgängerkonsole Wii U gehören nervige Fingerabdrücke auf dem Gerät nun endlich der Vergangenheit an.

Technisch kann sich der Pro Controller obendrein mit allerhand cooler Funktionen brüsten. Wie wir bereits erwähnt haben bietet das Pad alle Funktionen, die auch die Joy-Cons bieten. So dürft ihr euch auch hier über das intensive HD-Rumble und eine 1:1-Bewegungserkennung freuen. Dies hat den Vorteil, dass ihr auf der Switch von nun an die Wahl habt, ob ihr eure Spiele lieber mit den Joy-Cons oder dem Pro Controller spielt, was auf der Wii U nicht möglich war, da dort bei dem Pro Controller noch die Bewegungserkennung fehlte. Für PC-Besitzer zudem interessant: Da der Switch Pro Controller über Bluetooth kommuniziert, könnt ihr den Controller auch am PC nutzen.

Gerade bei dem HD-Rumble liegt es aber nun an Nintendo in Zukunft Spiele anzubieten, die dieses Feature auch sinnvoll nutzen. Während Zelda auf das Feature gänzlich verzichtet, nutzt beispielsweise Mario Kart 8 Deluxe die Funktion ansatzweise. Letztlich ist bislang aber nur die Minispielsammlung 1-2-Switch Nutznießer der ausgefallenen Technologie und der Titel lässt sich bekanntlich nur mit den Joy-Cons bedienen.

Fazit: