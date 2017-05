Testbericht: NBA Playgrounds – Arcade Basketball ist zurück

NBA Playgrounds will dem totgeglaubten Genre der Arcade-Basketballspiele neues Leben einhauchen und in die Fußstapfen von NBA Jam und NBA Street treten. Dieses schwierige Unterfangen gelingt dem Sportspiel von Saber Interactive allerdings nur teilweise.

Step up the game – NBA Playgrounds

Ab der ersten Spielminute mit NBA Playgrounds erinnert mich der Titel daran, warum ich Arcade-Basketballspiele zu Beginn des 21. Jahrhunderts so geliebt habe. Es ist schnell, es ist unkompliziert und es macht stellenweise eine Menge Spaß.

Zwei gegen Zwei. Kaum Regeln. Kein umfangreiches Justieren irgendwelcher Schieberegler. Einfach ab auf den Platz und für ein, zwei schnelle Matches Spaß haben. Genau das funktioniert in NBA Playgrounds sehr gut.

Ganz so spaßig fallen die ersten Matches dann allerdings nicht aus, denn auf dem Platz gilt es deutlich mehr zu beachten, als es anfangs den Anschein erweckt. In den ersten Testspielen wischt die KI mit mir regelrecht den Boden auf. Schmerzlich muss ich erfahren, dass man hier eben nicht mal eben im Vorbeigehen coole Dunkings und spektakuläre Alley-Oops aneinander reiht. Das richtige Timing ist entscheidend.

Nur, wenn ich bei einem Sprungwurf oder Korbleger zum richtigen Zeitpunkt die Wurftaste loslasse, kann ich punkten. Und so dominieren Fehlwürfe meine ersten Partien, doch glücklicherweise gibt sich das mit der Zeit.

Gerade die KI-Gegner haben es im späteren Spielverlauf faustdick hinter den Ohren. Da muss wirklich jeder Korb sitzen, um in den Turnieren gegen sie bestehen zu können. Die Langzeitmotivation bezieht NBA Playgrounds allerdings vor allem aus seinem Mehrspielermodus, in dem ich lokal gegen einen Freund oder online gegen Spieler aus der ganzen Welt antreten kann.

Schneller Weg zu Spezialfähigkeiten

Das Spieltempo fällt dabei eine Spur gemächlicher aus, als in den eingangs erwähnten Vorbildern. In NBA Playgrounds renne ich nicht im Sekundentakt den Platz hoch und runter, um Power-Ups einzusetzen. Diese schalte ich frei, indem ich durch Dunkings und coole Aktionen eine Leiste fülle.

Ist diese gefüllt, erhalte ich für kurze Zeit eine besondere Fähigkeit. So kann ich beispielsweise die Angriffszeit meines Gegners kurzerhand halbieren oder dafür sorgen, dass jeder meiner Würfe automatisch im Korb landet.

Allerdings ist dieses zufällige System der Spezialfähigkeiten ein wenig unfair ausgefallen. Ähnlich wie bei Mario Kart werde ich manchmal das Gefühl nicht los, dass mein Gegner stärkere Power-Ups erhält, wenn ich in Führung liege. Da kann ich mich noch so sehr anstrengen: Wenn ich ein Spiel verliere, weil seine Körbe auf einmal ganze zwölf Punkte zählen, nervt das einfach.

Was ebenfalls sauer aufstößt ist das bereits erwähnte Timing der Würfe, welches einfach nicht zum schnellen Arcade-Spielgefühl passen will. Gerade für Anfänger oder Freunde, die mal eben schnell ein paar Körbe werfen wollen, ist dieses System ziemlich frustrierend. Besonders, da es aufgrund der Animationen nicht klar ersichtlich ist, wann genau man den perfekten Punkt zum Loslassen der Taste erreicht hat. Ganz ähnlich verhält es sich mit den Rebounds, denn auch diese sind reine Glückssache.

Wie war das nochmal?

Hinzu kommt, dass NBA Playgrounds mit Erklärungen äußerst sparsam umgeht. So muss ich beispielsweise selbst herausfinden, dass das Schubsen des Gegners meine Powerup-Leiste leert und sich dementsprechend nur selten lohnt.

Auch die KI-gesteuerten Teammitglieder agieren leider nur auf durchschnittlichem Niveau. Zwar kann ich meinen Kameraden dazu auffordern, zum Alley-Oop anzusetzen oder den Gegner zu schubsen, jedoch vergeht viel zu viel Zeit, bis sie diesem Wunsch auch nachkommen. So dribbele ich mitunter mehrere Sekunden um den Korb des Gegners herum, bis sich mein Kumpel dann doch einmal dazu entschließt, zum Sprung anzusetzen.

Diese Problemchen sind ärgerlich, denn eigentlich macht das Spiel wirklich eine Menge Spaß. Nach und Nach schalte ich für Siege neue Booster-Packs frei, in denen sich neue Spieler befinden. Ähnlich wie im Ultimate-Team-Modus der EA Sports-Spiele ist die Freude riesig, wenn sich darin ein Star-Spieler befindet.

Dabei kann das 150 Mann starke Roster auf ganzer Linie überzeugen. Namhafte aktuelle und ehemalige NBA-Stars wie LeBron James, Hakeem Olajuwon oder Shaquille O’Neal geben sich hier die Klinke in die Hand.

Zudem kommen alle Spieler mit ihren typischen optischen und spielerischen Eigenheiten daher und sehen ihren realen Vorbildern trotz überzogenem Comic-Look ziemlich ähnlich. Durch den Einsatz in Spielen levele ich alle Stars getrennt voneinander auf und schalte so neue Moves und Fähigkeiten frei. Doch auch hier fehlt leider die Erklärung oder ein Hinweis darauf, was ich denn nun eigentlich neu hinzubekommen habe. Einen großen Unterschied habe ich zwischen dem Bronze- und dem Gold-Level zumindest nicht bemerkt.

Es wird immer besser

Für Solisten eignet sich NBA Playgrounds also nur bedingt. Neben den schnellen Spielen gibt es lediglich noch den Turnier-Modus. Gewinnt man eines der sechs Turniere, schaltet man neue Plätze frei, die für etwas mehr optische Abwechslung sorgen. Obendrauf gibt es ein goldenes Kartenpaket, in dem die Chance auf Star-Spieler entsprechend höher ausfällt. Ansonsten gibt es allerdings nur wenig zu tun.

Das Spiel lebt zweifelsohne von seinem Mehrspielermodus. Dieser macht seine Sache zum Start des Spiels bereits ordentlich. Ärgerlich jedoch, dass der Online-Multiplayer auf der Nintendo Switch noch durch Abwesenheit glänzt. Auf den anderen Konsolen vermisse ich bislang die Option, gegen Freunde spielen zu können – bislang gibt es nämlich nur ein Matchmaking-System, welches jedoch gut funktioniert.

Allerdings versprechen die Entwickler hier, wie auch für das gesamte Spiel, umfangreiche und kostenlose Inhalte nach dem Launch. Neue Spieler, neue Modi und viele weitere Optionen sollen in den kommenden Wochen und Monaten erscheinen. Doch warum nicht zum Start? Gerade ein Onlinemodus für vier Spieler würde NBA Playgrounds wirklich gut zu Gesicht stehen. Und zwar jetzt und nicht in nächster Zeit.

Fazit:

Das Wichtigste zuerst: NBA Playgrounds macht wirklich Spaß. Ohne dabei die Möglichkeiten eines NBA Street zu erreichen, sorgen die schnellen und unkomplizierten Spiele in Kombination mit den herrlichen Animationen und dem stimmigen Comic-Look gerade im Mehrspielermodus für eine Menge Freude.

Das Freischalten neuer Spieler durch Booster-Packs motiviert zumindest eine Weile und auch die Steuerung funktioniert gut. Allerdings verschenkt der Titel aufgrund einiger Probleme eine Menge Potential.

Das Timing-System bei Würfen will einfach nicht in das Arcade-Konzept des Spieles passen und frustriert in den ersten Spielstunden ungemein. Mein KI-Mitspieler agiert viel zu träge, während die Gegner mir den braunen Ball nur so um die Ohren hauen. Auch das Powerup-System ist leider ein wenig unfair ausgefallen.

Trotzdem kommen Fans schneller und unkomplizierter Sportspiele mit NBA Playgrounds auf ihre Kosten. Mit ein wenig Feintuning und den versprochenen neuen Inhalten der kommenden Wochen sollte das Gesamtpaket jedoch schon bald noch attraktiver werden.

