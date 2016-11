Testbericht: Mario’s Super Picross

Mario’s Super Picross erschien 1995 auf dem Super Nintendo als Fortsetzung zu Mario’s Picross ausschließlich in Japan aufgrund der mäßigen Verkaufszahlen des ersten Teils. Jahre später ist hierzulande, dank einer Veröffentlichung auf der Virtual Console der Wii U, auch für heimische Fans der Kauf möglich gewesen und nun erscheint das Spiel für den Nintendo 3DS erneut. Leider hat man sich nicht um eine Lokalisation zum Release bemüht, weshalb die Sprache der Texte, außer bei Ausnahmen wie „Level“, komplett auf Japanisch ist. Wer das Spiel(-prinzip) jedoch nicht kennt, dem werde ich in den folgenden Abschnitten die wichtigsten Grundlagen erklären.

Feld für Feld

Wie der Titel bereits verlauten lässt, handelt es sich dabei um einen Ableger der Picross-Reihe. Eure Aufgabe besteht darin auf einem gekachelten Feld, welches eine Größe von 5×5 bis zu 25×20 Kacheln haben kann, einzelne Steine zu entfernen und dadurch ein Bild freizugeben. Dabei ist durch Ziffern am Rand die zu entfernende Anzahl von beieinander liegenden Steinen in einer Reihe oder Zeile vorgegeben. Seht ihr beispielsweise eine „2“ am Rand, so gilt es zwei Steine direkt nebeneinander zu löschen. Seht ihr jedoch „2 2“ dort, so müsst ihr insgesamt vier Kacheln freilegen, von denen jeweils zwei immer zusammen liegen. Hilfreich sind die Hinweise, die ihr wahlweise zu Beginn verwenden könnt und euch zwei Reihen aufdecken lasst, und die Makierfunktion, womit ihr einzelne Felder mit einem grauen „X“ zur Erinnerung versehen könnt. Sollte euch dennoch ein Fehler unterlaufen, werden eurem Zeitlimit mit jedem Mal mehr Minuten abgezogen.

Für Rätselfreunde

Wer das erste Level von Mario übersteht, der erhält Zugriff auf die Wario Level, welche einen höheren Schwierigkeitsgrad haben. Zwar sorgt hier kein Zeitlimit für unnötigen Stress, dafür werden euch Fehler und Hinweise aber nicht gegeben. So kann es schon passieren, dass ihr ewig an einem Bild hockt und einfach nicht fertig werdet, weil ihr eine einzige falsche Kachel überseht. Menschen mit einem Hang zur Ungeduld könnten hier auf potenzielle Frustration treffen. Insgesamt könnt ihr 15 Level mit 300 Rätseln freischalten. Der Umfang sollte Fans der Reihe also vorerst genügen.

Auf technischer Seite gibt es, trotz der fehlenden Lokalisation, keine großen Minuspunkte. Die Grafik an sich entspricht dem Standards eines Super-Nintendo-Titels, ist aber simpel gehalten und hat darum nicht viel zu bieten. Wichtiger ist der Hinweis auf das 4:3 Format, welches für schwarze Ränder sorgt. Mich hat das dennoch nicht so sehr gestört wie die Hintergrundmusik. Diese wirkte zu Beginn wie eine typisch fröhliche Dudelei der Mario-Welt, ist aber weitaus repetitiver und ich erwischte mich, wie ich sie auch nach kurzer Zeit bereits abstellte.

Fazit:

Für Fans von Picross, Sudoku und ähnlichen Rästeln hat Mario’s Super Picross eine Menge zu bieten. Viele Rätsel mit unterschiedlichen Schwerigkeitsgraden können einen lange an den Titel fesseln und da er technisch uneingeschränkt läuft, kann ich ihn nur empfehlen. Wer bisher kein großer Freund von diesen Spielen gewesen ist, der wird hier aber wahrscheinlich auch keine Freude empfinden.

