Testbericht: Mario Kart 8 Deluxe

Mario und seine Freunde schwingen sich früher ins Kart als viele vermutlich gedacht haben. Mit Mario Kart 8 Deluxe veröffentlicht Nintendo eine erweiterte Version des Wii U-Klassikers auf der Nintendo Switch und wir haben ausgetestet, ob sich die Ehrenrunde des Fun-Racers im Pilzkönigreich lohnt.

Mario Kart 8 Deluxe: Ein Klassiker wird noch besser

Mit Mario Kart 8 Deluxe veröffentlicht Nintendo das bislang größte Mario Kart-Spiel der Seriengeschichte. Neben den 32 Grundstrecken der Wii U-Variante gesellen sich auch die 16 Pisten der beiden DLC’s hinzu, sodass ihr direkt zu Beginn auf 48 abwechslungsreichen Strecken Vollgas geben könnt. Kenner des Originals bekommen somit zwar keine neuen Pisten spendiert, dürfen sich aber über eine Handvoll neuer Fahrer freuen. Mit Bowser Jr., den Inklingen (bekannt aus Splatoon), Buu-Huu und Knochentrocken gesellen sich fünf neue Fahrer hinzu. Zusätzlich könnt ihr auch noch einen geheimen Fahrer freischalten, sodass sich die Fahrerauswahl auf 42 Charaktere erhöht.

Obendrein verbessert Nintendo in der Deluxe-Variante das wohl größte Manko des Wii U-Originals in Form des Kampfmodus. In acht Arenen dürft ihr euch auf klassische Art und Weise in verschiedenen Spielvarianten mit euren Freunden duellieren. Passend zu der Erweiterung des Kampfmodus, kehren mit der Sprungfeder und Buu-Huu zwei klassische Items zurück, die noch mehr Würze in das Spiel bringen und Nostalgiker in Erinnerungen schwelgen lassen. Zudem feiern die Doppel-Items aus Mario Kart: Double Dash!! ihre Rückkehr. Ihr könnt nun wieder zwei Items mit euch führen, um euch so vor gegnerischen Angriffen während der Rennen besser abschirmen zu können.

Da Mario Kart aber auch immer ein Spiel für die gesamte Familie war, verfügt die Deluxe-Variante über Spielhilfen für Einsteiger. Mit der sogenannten „Schlau-Steuerung“ könnt ihr euch von dem Spiel auf Wunsch beim Beschleunigen und Lenken helfen lassen, sodass selbst blutige Anfänger nicht von den kurvenreichen Pisten abkommen.

Nicht viel Neues: Der Grand-Prix-Modus

Mario Kart 8 Deluxe ist ein wahres Umfangsmonster. Direkt zum Start habt ihr die Möglichkeit im Grand Prix-Modus in fünf verschiedenen Geschwindigkeitsklassen (50ccm, 100ccm, 150ccm, Spiegelcup und dem neuen 200ccm) um den Sieg in insgesamt 12 Cups zu je vier Strecken anzutreten. Ein Freischalten der einzelnen Cups und Geschwindigkeitsklassen ist in der Deluxe-Variante nicht erforderlich, vermutlich auch als Zugeständnis an die Kenner des Originals.

So brettern wir in einem 12-köpfigen Fahrerfeld auf 48 Pisten um den Sieg und dürfen uns für die Rennen unser ganz eigenes Vehikel aus drei Fahrzeugteilen zusammenzimmern. Neben dem Chassis lassen sich die Reifen und der Gleitschirm bestimmen, die in ihrer Gesamtheit das Fahrverhalten und Tempo beeinflussen. Dank unzähliger freischaltbarer Fahrzeugteile besteht hier einiges an Dauermotivation, um immer neue Fahrzeugkombinationen auszuprobieren. Apropos ausprobieren: Mario Kart 8 Deluxe gibt euch die Möglichkeit zwischen zahlreichen Steuerungsoptionen zu wählen. Neben der Bedienung via Pro Controller, gibt es die Möglichkeit mit dem Joy-Con-Grip, einem waagerecht gehaltenem Joy-Con oder mit Bewegungssteuerung zu spielen. Alle Varianten funktionieren einwandfrei, wobei uns die Variante mit dem Pro Controller das subjektiv beste Fahrgefühl vermittelt hat.

Doch kommen wir noch einmal zurück zu den Rennen. Diese laufen serientypisch zumeist über drei Runden ab und führen euch über asphaltierte Straßen, staubige Pisten und teilweise sogar in Unterwasserabschnitte und luftige Höhen. Mit Mario Kart 8 führte Nintendo auch die Antigravitationszonen ein. Hier transformiert sich euer Kart kurzzeitig, sodass ihr auch an Wänden und Decken entlang brausen könnt. Irrwitzige Streckenlayouts stehen bei Mario Kart 8 Deluxe somit an der Tagesordnung.

Die einzige spielerische Ergänzung die die Deluxe-Version mit sich bringt besteht in den Doppel-Items. Wie in Mario Kart: Double Dash!! auf dem Gamecube, könnt ihr nun zwei Items bunkern, um euch so besser taktisch abzuschirmen. Leider ist es jedoch nicht möglich die Items untereinander zu tauschen, sodass man in manchen Situationen ein Item unfreiwillig einsetzen muss, um das inaktive Item zu nutzen.

Für Profis gibt es jetzt zudem eine dritte Stufe des Drift-Turbos. Haltet ihr einen Drift besonders lange innerhalb einer Kurve und lenkt ausreichend entgegen, könnt ihr den besonders langanhaltenden Turboschub zünden.

Eine Wucht: Der Battle-Modus

Der Battle-Modus war einer der wenigen Kritikpunkte an Mario Kart 8. Auf der Switch wird dieses Manko nun vollends ausgebügelt. Anstatt wie im Original nur auf Rundkursen sich die Ballons vom Kart zu knallen, dürft ihr nun endlich wieder in geschlossenen Arenen mit bis zu 12 Spielern antreten. Zur Auswahl stehen dabei altbekannte Arenen im neuen Gewand und brandneue Kurse wie der aus Splatoon stammenden Dekabahn-Station.

Ein großer Pluspunkt des Kampf-Modus ist dessen Vielseitigkeit. Ganze fünf Spielvarianten stehen zur Auswahl. Der Klassiker ist dabei die Ballonschlacht, bei der ihr die Ballons an den Karts eurer Gegner zerschießen müsst. Am Ende gewinnt derjenige, der nach Ablauf der Rundendauer die meisten Ballons zerschossen hat. Nicht minder actionreich ist der Spielmodus Bob-Omb-Wurf. Hier stehen euch nur Bomben als Waffen zur Auswahl, deren Wurfweite ihr mit einem Druck auf die Wurftaste intensivieren könnt. Auch hier gewinnt am Ende der Spieler mit den meisten Trefferpunkten. In Münzenjäger ist es eure Aufgabe so viele Münzen wie möglich einzusammeln. Trefft ihr eure Gegner verlieren diese einige Münzen, die ihr einsammeln könnt. In der Insignen-Raserei ist es hingegen eure Aufgabe einen funkelnden Stern in der Arena zu finden. Der Spieler, der den Stern aufgesammelt hat, muss nun versuchen, diesen 20 Sekunden zu behalten, während die restlichen Spieler versuchen müssen diesen abzuluchsen.

Ein kleines Highlight stellt der neue Räuber-und-Gendarm-Modus dar. Hier treten zwei Teams gegeneinander an. Das eine Team spielt die Räuber, während die anderen sechs die Gesetzeshüter spielen. Die Spieler auf der Seite des Gesetzes sind mit einer Piranha-Pflanze ausgestattet und müssen die anderen Spieler innerhalb des Zeitlimits schnappen. Gefangene Spieler landen im Gefängnis, können dort aber von ihren Mitspielern befreit werden. Gelangt es den Gesetzeshütern innerhalb der drei Minuten alle Schurken zu fangen, gewinnen sie die Runde, ansonsten sind die Räuber die Sieger.

Natürlich lässt sich der Battle-Modus auch online mit bis zu zwölf Teilnehmern spielen, wodurch der Spielspaß nochmals in die Höhe getrieben wird. Lokal könnt ihr den Battlemodus aber auch an einem Bildschirm zu viert genießen oder ihr vernetzt mehrere Switch-Konsolen per WLAN und könnt so auch mit bis zu acht Teilnehmern im lokalen Modus spielen.

Mehrspieler-Feuerwerk

Wem es zu Dauer zu langweilig ist gegen K.I. anzutreten oder im Zeitfahr-Modus neue Rekorde aufzustellen, der findet im Mehrspielermodus sein Eldorado. Online könnt ihr eigene Turniere erstellen, weltweit gegen Mitspieler antreten oder euch im Battlemodus die Schildkrötenpanzer um die Ohren knallen. Für die nötige Motivation sorgt ein Punktesystem, welches die vorderen Plätze belohnt, wohingegen die hinteren Plätze Punkte vom Konto abgezogen bekommen. Wie schon beim Wii U-Original dürft ihr sogar mit einem Mitspieler an der Konsole online in den Rennen antreten.

Eine positive Neuerung stellt zudem der Umstand dar, dass ihr nun zwischen den einzelnen Rennen euer Kart austauschen könnt, um so eure Strategie beispielsweise innerhalb von Turnieren anzupassen und auf ein anderes Gefährt zu wechseln.

Leider scheinen die Server aktuell rund um den Launch von Mario Kart 8 Deluxe ziemlich überlastet zu sein. Wir hatten während unserer Tests häufiger mit Verbindungsabbrüchen zu kämpfen, die in dieser Anzahl auf der Wii U nicht aufgetreten sind.

Technisches Spitzenfeld

Obwohl Mario Kart 8 mittlerweile drei Jahre auf dem Buckel hat, sieht das Spiel auf der Switch dank Full-HD Auflösung richtig gut aus und läuft dabei konstant bei 60 Bildern pro Sekunde. Erst ab einer Spieleranzahl von drei Spielern auf einem Bildschirm verringert sich die Bildrate auf 30 Bilder pro Sekunde. Die Strecken sind unglaublich kreativ und liebevoll ausgefallen. Überall gibt es niedliche Details zu erspähen und obendrein verwöhnt euch das Spiel mit einem genialen Soundtrack, der sogar orchestrale Parts bieten kann und echte Ohrwurmgefahr bietet.

Mario Kart 8 Deluxe ist mit Sicherheit das bisher schönste Mario Kart, was bisher erschienen ist. Besonders eindrucksvoll wirkt das Spiel zudem im Handheldmodus über das Switch-Display, wo euch ein gestochen scharfes Spielerlebnis bei 720p erwartet. Selbst hier könnt ihr sogar im Splitscreen mit euren Freunden antreten.

Eine weitere interessante technische Spielerei findet sich im HD-Rumble wieder, welches von Mario Kart 8 Deluxe unterstützt wird. Dank der ausgefeilten Rumblefunktion erhaltet ihr ein differenziertes Feedback, wenn ihr über die Pisten rast, mit Gegnern kollidiert oder über Kerbs fahrt.

Fazit:

Mario Kart 8 Deluxe wird seinem Namen gerecht und stellt das bis dato umfangreichste, schönste, abwechslungsreichste und beste Mario Kart der Seriengeschichte dar. Sicherlich halten sich die Neuerungen für Kenner des Wii U-Originals in Grenzen, doch die kleinen Änderungen vor allem im Bereich des Battle-Modus machen den feinen Unterschied und sorgen für unzählige Stunden an Spielspaß-Potenzial in geselliger Runde. Noch nie sah ein Mario Kart-Spiel schöner aus als die Deluxe-Variante, die dank butterweicher Optik für einige Wow-Effekte sorgte. Neueinsteiger können bei Mario Kart 8 Deluxe blind zugreifen und auch für Kenner des Originals lohnt sich dank Detailverbesserungen ein Blick auf das neue Nintendo Switch-Highlight.

Vielen Dank an Nintendo für die freundliche Bereitstellung des Testmusters!