Testbericht: Little Nightmares – Bizarrer Grusel-Plattformer mit Stil

Im düsteren Grusel-Plattformer Little Nightmares der schwedischen Tarsier Studios werden wir mit den schlimmsten Alpträumen unserer Kindheit konfrontiert. Mit Regenmantel und Feuerzeug bewaffnet hüpfen und rätseln wir uns auf den Spuren von Limbo und Inside durch eine schaurig-schöne Welt voller bizarrer Details.

Das erklärt sich doch von selbst… oder etwa nicht?

Ganz ähnlich wie die Genrekollegen Limbo und Inside verzichtet auch Little Nightmares auf eine ausschweifende Introsequenz und jegliche Erklärungen. Das eher simple Spielprinzip erklärt sich dabei von selbst und vertraut darauf, dass wir zum Lösen der Rätsel mit der Umgebung interagieren.

Auch ansonsten geht der Titel mit Informationen und Hinweisen äußerst sparsam um. Eine Hintergrundgeschichte gibt es nicht, auch den Namen unserer Hauptfigur und, wie wir überhaupt in diesem bedrohlichen Gebäude gelandet sind, wissen wir nicht.

Protagonistin Six erwacht mit einem gelben Regenmantel bekleidet in einem düsteren Raum. Aufgabenstellung? Zielmarkierung? Details? Fehlanzeige. Am Ende des Zimmers erblicken wir eine kleine Spalte in der Metallwand. Das muss unser Ziel sein.

Damit wäre das grundlegende Spielprinzip von Little Nightmares bereits abgehandelt. Ziel des Spiels ist es fast immer, einen Ausgang aus dem aktuellen Raum zu erreichen. Lediglich, wie uns dies letztlich gelingt, variiert. Doch das Fehlen jeglicher Informationen, welches sich durch das gesamte Spiel zieht, offenbart ein Problem: Frustration.

Little Nightmares macht es uns nicht leicht

Nach dem Trial & Error-Prinzip versuchen wir, verschiedene Gegenstände in der Umgebung miteinander zu kombinieren. So springen wir beispielsweise von einem Bett auf den dahinter befindlichen Schrank, legen einen Schalter um und klettern über ein Bücherregal in das nächste Gebiet.

Dies ist noch eine der offensichtlicheren Lösungen, denn Little Nightmares bietet in seiner knapp fünf-stündigen Kampagne gleich mehrere Abschnitte, in denen wir einfach nicht wissen, wie es weitergehen soll. Selbst nach mehreren gescheiterten Versuchen gibt uns das Spiel keinerlei Hilfestellung zur Hand. Beim Versuch, die Lösung zu finden, sterben wir einige Bildschirmtode – das nervt!

Doch nicht nur das Spieldesign kann für Frust sorgen, auch die etwas schwammige und unpräzise Steuerung brachte unser Blut während des Tests gleich mehrfach zum Kochen. Beispielsweise wenn Protagonistin Six einem bizarren Koch entfliehen muss und einfach nicht auf die rettenden Holzbalken klettern will. Oder sich mal wieder an einem Gegenstand festhält, statt an ihm vorbei zu gehen.

Zudem gipfelt das Spiel in einem schwachen Finale, welches uns für diese Strapazen nicht ausreichend belohnt. Auch nach Abschluss der Geschichte tappen wir im Dunkeln. Was soll das alles? Wer ist diese mysteriöse Frau? Wo kommen diese knuffigen Wichtel her? Eine Auflösung gibt es nicht.

Beklemmende Atmosphäre

Erfreulicherweise entschädigt uns Little Nightmares dafür mit einer wahnsinnig dichten, beklemmenden Atmosphäre und stellenweise hervorragendem Rätseldesign.

Die fünf Kapitel des Spiels unterscheiden sich thematisch relativ stark voneinander, haben aber allesamt eines gemeinsam: Eine herausragende Atmosphäre. Wenn wir beispielsweise unter den Möbeln einer großen Küche hindurch schleichen, ohne die Aufmerksamkeit der bizarren Köche zu erregen oder, begleitet von einem mysteriösen Pfeifen, durch ein verlassenes Kinderzimmer schleichen, gefriert uns nicht selten das Blut in den Adern.

Das Zusammenspiel aus den veränderten Größenverhältnissen, der düsteren Welt und der minimalistischen Soundkulisse funktioniert hervorragend. Gepaart mit den wunderschönen Lichteffekten, welche die Unreal Engine 4 auf den Bildschirm zaubert, wird die düstere Horror-Atmosphäre perfekt.

Auch der spielerische Mix aus spannenden Umgebungsrätseln, Geschicklichkeitspassagen und aufregenden Fluchtsequenzen weiß zu gefallen. Wenn wir von einem beilschwingenden und schnaufenden Bösewicht durch die Kühlräume gejagt werden und dabei das Herz des Mädchens wie wild pocht, geht auch uns mächtig die Pumpe. Nur wenigen Spielen gelingt eine solch dichte und mitreißende Atmosphäre.

Schade nur, dass sich das Kerngameplay so schnell wiederholt. Wirklich viel Abwechslung bieten die Rätsel nämlich leider nicht. Zudem bietet Little Nightmares nur geringen Wiederspielwert. Mal abgesehen von verschiedenen Sammelgegenständen gibt es nur wenig Grund, das Abenteuer erneut zu beginnen.

Fazit:

Warum trägst du einen Regenmantel? Warum liegen hier Schuhe rum? Was klingt, wie der Anfang eines schlechten Pornos sind Fragen, die ich mir beim Spielen von Little Nightmares gestellt habe. Fragen, deren Antworten uns das Jump ’n‘ Run leider schuldig bleibt.

Little Nightmares ist Liebe und Hass zugleich. Auf der einen Seite ist da dieses herrlich düstere und bizarre Artdesign, welches es in Kombination mit den spannenden Rätseln und der enorm dichten Atmosphäre so schwierig macht, sich von diesem faszinierenden Abenteuer loszureißen. Kaum eine andere ähnlich düstere Welt ließ mir so oft das Blut in den Adern gefrieren.

Auf der anderen Seite stehen allerdings das frustrierende Trial & Error-Prinzip aufgrund der nicht vorhandenen Erklärungen, die schwammige Steuerung und die mangelnde Abwechslung. Es ist schlicht ein Schlag ins Gesicht, dass das Spiel in einem schwachen Finale gipfelt, welches mich mit all meinen Fragen weiterhin im Dunkeln tappen lässt.

Doch frustresistente Freunde des Genres und Fans der Dunkelheit erhalten mit Little Nightmares trotzdem fünf Stunden fesselnde und enorm bedrohliche Unterhaltung.

Vielen Dank an Bandai Namco für die Bereitstellung des Testmusters!