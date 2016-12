Testbericht: Lionel City Builder 3D: Rise of the Rails

Lionel City Builder 3D: Rise of the Rails ist ein Zugsimulator mit Fokus auf Streckenbau. Der Streckeneditor ist auch gar nicht so schlecht. Im Gegensatz zum Rest des Spiels.

Simulation auf Sparflamme

Es gibt genau zwei Möglichkeiten, die Fahrt eines Zuges zu beeinflussen: einen Tempohebel und eine Bremse. Wer den Train Simulator schon mal gesehen hat, weiß, dass da noch ganz schon viel Luft nach oben ist.

Enttäuschend auch die physikalischen Eigenschaften der Züge, es gibt nämlich keine. Mit 200 km/h durch enge Kurven düsen ist in Lionel City Builder kein Problem. Lediglich verladene Kisten können in der Kurve runter fallen.

Bergauf oder -ab zu fahren verändert das Tempo des Zuges nicht. Treibstoff und Verschleiß beachtet das Spiel nicht.

Jeder Level besteht aus einem geschlossenen Rundkurs. Es gibt keine Weichen zu stellen oder Signale zu beachten.

Das Verladen von Kisten und Passagieren ist ein absoluter Witz. Bahnhöfe ähneln Bushaltestellen, die nicht im entferntesten realistisch neben die Gleise gestellt sind. Die 3D Modelle der Passagiere sehen noch gnubbeliger aus als die Final Fantasy VII Charaktere, und sind im Verhältnis zu den Zügen viel zu groß.

An willkürlich verteilten Kränen können Kisten einzeln auf- oder abgeladen werden. Es können dabei niemals mehr drei Kisten verladen werden. Diese werden aufeinander gestellt, statt sie auf dem ganzen Wagon, der locker Platz für 20 Kisten hätte, zu verteilen.

Bei den selbst gebauten Gebieten gibt es so etwas wie einen Städtesimulator. Ich sage „so etwas wie”, weil eigentlich gar nichts simuliert wird. Stattdessen wird die Anzahl der Wohnhäuser, Restaurants und Arbeitsplätze gezählt, und berechnet ob jeder Bewohner Arbeit und Nahrung hat.

16 Level

Lionel City Builder hat zwei Spielmodi: den Streckeneditor und den Storymodus. Letzterer besteht aus gerade mal 16 Missionen, mit je zwei bis vier Minuten Länge. Die ersten 7 Missionen sind zudem Tutorials.

Hauptsächlich fährt man Ladung von A nach B, was, wegen kurzer Zeitlimits in Kombination mit ungesicherter Ladung, auch schon mal eine Handvoll Versuche fordert. Außerdem gibt es ein paar außerordentliche Missionen, in denen man zum Beispiel Erdhörnchen überfahren muss — kein Witz.

Insgesamt ist der Storymodus viel zu kurz und belanglos, um zu irgendeinem Zeitpunkt Komplexität aufzubauen.

Ein Manko, das manche Level sehr viel schwieriger macht als nötig, ist, dass man die Kamera nicht drehen kann.

In der letzten Stage zum Beispiel, wird man von einem anderen Zug verfolgt und darf nicht eingeholt werden, während man Kisten an mehreren Kränen abholt. Die Kamera ist nach hinten ausgerichtet um das Geschehen perfekt einzufangen. Leider führt das dazu, dass man die Kräne, an denen man anhalten muss, nicht kommen sieht. Ich hatte also keine andere Wahl, als den Level zu fahren, mir alle Positionen zu merken und dann noch mal zu starten.

Der Kern von Lionel City Builder

Kommen wir nun zum eigentlichen Hauptteil des Spiels: dem Streckeneditor.

Ich hatte erwartet meine Strecken aus Teilstücken zusammenzubauen — wie es zum Beispiel in Rollercoaster Tycoon der Fall ist. Stattdessen liegt eine kreisrunde Strecke vor, die der Spieler mit dem Stylus, wie eine Perlenschnur, in die gewünschte Position zieht.

Das geht angenehm schnell, dafür fehlt es an Präzision. Die Schienen stauchten sich immer wieder zu Schlangenlinien und beschrieben einen ungewollten Bogen; eine einfache Gerade zu verlegen, war mir unmöglich.

Wenn die Strecke platziert ist, gilt es das Areal mit Gebäuden und Ähnlichem zu schmücken. Optisch ist das Spiel, selbst für den 3DS, jedoch nicht sonderlich beeindruckend, was Schade ist, da es eine ganze Menge verschiedener Gebäude gibt um ganz unterschiedliche Spielfelder zu kreieren.

Komisch nur, dass Objekte nur im 90° Winkel drehbar sind, weshalb sie meistens schief zur Strecke stehen.

Außerdem kann man Objekte auch direkt auf die Schienen stellen. Züge fahren in dem Fall natürlich einfach durch die 3D Modelle als wäre nichts.

Wenn man dann mit dem eigens zusammengestellten Zug die Kreation ausprobiert, gibt es zwar nichts zu tun, aber hier kann man immerhin die Kamera drehen.

Fazit:

Was soll ich noch sagen? Lionel City Builder 3D: Rise of the Rails ist völlig unausgereift. Es gibt wenig Inhalt, und was vorhanden ist wirkt wie ein Prototyp.

Einzig der Streckeneditor bietet einen einfachen Baukasten mit passablem Umfang.

Besten Dank an Nintendo für die Bereitstellung einer Testversion.