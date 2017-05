Testbericht: Injustice 2

Wenn sich die Justice League untereinander bekämpft, um die Welt vor einer globalen Katastrophe zu retten, dann ist die Rede von Injustice. Genauer gesagt geht Warner Bros. mit Injustice 2 in die zweite Runde des beliebten Prüglers rundum das DC Universe. Ihr wollt wissen, wie es aussieht wenn Supergirl gegen Harley Quinn kämpft? Dann solltet ihr euch die nachfolgenden Zeilen dieses Testberichts zu Gemüte führen!

Ein Konflikt zwischen Batman und Superman!

Injustice 2 setzt dort an, wo Injustice: Götter unter uns aufgehört hat. Obgleich es die ein oder andere Anspielung auf den Vorgänger gibt, muss man diesen aber nicht zwangsläufig gespielt haben. Das liegt nicht unter anderem daran, dass Injustice 2 natürlich seine ganz eigene Handlung erzählt. Zu Beginn des Spiels ist die Story noch relativ übersichtlich. Batman und Superman liegen im Clinch. Superman will Verbrecher töten und Batman – wie man ihn eben kennt – nicht. Allerdings ist es damit nicht genug, denn nüchtern betrachtet liegt eine ganze Menge mehr Potential in der Geschichte von Injustice 2 als man auf den ersten Blick annimmt. Kurzum gibt es weitaus größere Gefahren, welche ich aufgrund von Spoilern jetzt nicht weiter erläutern will. Besser gesagt bietet Injustice 2 eine bombastische Inszenierung und bietet einen Story-Modus, welcher andere Beat ‚em‘ ups und aber auch den ein oder anderen DC Film alt aussehen lässt.

Natürlich prügelt ihr euch hier von Kampf zu Kampf, doch dies geschieht auf eine erzählerische Art und Weise die seines Gleichen sucht. Innerhalb des Geschehens werdet ihr mit verschiedenen Twists und Handlungssträngen versorgt. So schlüpft ihr beispielsweise in die Rolle der attraktiven Harley Quinn, welche überraschenderweise an der Seite des guten „Bats“ kämpft. Mit einem Kapitel-System wird die Story vorangetrieben. In jedem neu erreichten Kapitel übernehmt ihr die Rolle eines anderen Helden oder Schurken, um so seine Motive und seine Handlungsweise besser zu verstehen.

Fulminante Superattacken und Konflikte

Aus kämpferischer Sicht betrachtet, folgt Injustice 2 strikt den Vorgaben seines Vorgängers. Das heißt aber per se keinesfalls etwas Schlechtes. Die eingängige Steuerung, die faire KI und die einsteigerfreundliche Handhabung der Combos bieten selbst für Anfänger explosive, schnelle Duelle mit motivierenden Erfolgserlebnissen. Demgegenüber können sich aber auch erfahrene Spieler über ein großes Repertoire an Combos und Spezialattacken freuen.

Ebenso wie bei Injustice: Götter unter uns ergeben sich auch in der Fortsetzung die Möglichkeiten den Kampf auf unterschiedliche Ebenen zu verlagern. Demnach habt ihr die Chance euren Gegenüber mit einem gezielten Tritt in ein weiteres Areal zu befördern oder anderweitig mit der Umgebung zu interagieren.

Auch gibt es wieder die Konflikte und die Super-Angriffe, welche sich bequem mit beiden Schultertasten aktivieren lassen. Durch erfolgreiche Angriffe, als auch eingesteckten Schaden, wird die Super-Leiste aufgefüllt. Folglich kann man wie erwähnt einen verheerenden beeindruckenden Super-Angriff starten.

Demgegenüber steht dann aber der sogenannte Konflikt. Diesen könnt ihr einmal pro Kampf ausführern, SOBALD der Charakter auf die zweite Lebensleiste zurückgreifen muss. Per Knopfdruck stürmt ihr auf den Gegner zu, beide krachen aneinander und durch ein kleines Minispiel beginnt. Je nachdem wer Initiator des Konflikts ist, wird bei einem siegreichen Konflikt eine bestimmte Menge an Schaden ausgeteilt oder Leben erneuert. Dadurch gewinnen die Duelle an taktischer Tiefe, da ihr abwiegen müsst wie viele Segmente eurer Leiste ihr opfert oder ihr den Konflikt lieber einsteckt und mit einem der ansehnlichen Super-Angriffe kontert.

Oh… neue Schuhe. Ein Batsuit? Ach komm die neue Knarre da, die nehme ich auch noch!

Eine der größten und motivierenden Neuerungen des Nachfolgers stellt die Möglichkeit der Charakteranpassung dar. Als Erstes solltet ihr den Story-Modus abschließen. Jeder Abschluss von einem der zwölf Kapitel wird mit einer Lootkiste und etwas Ausrüstung für euren jeweiligen Helden belohnt. Die kleinen Lootwürfel funktionieren dabei ähnlich, wie die Kisten von Overwatch. Dabei kann jede Kiste drei Gegenstände mit unterschiedlicher Seltenheitsstufe und Levelbegrenzung enthalten. Levelbegrenzung? Ja, denn ihr könnt die Helden durchs Kämpfen auf eine höhere Stufe bringen. Auch die erhaltene Beute kann entweder verkauft oder aufgewertet werden. Tipp: Behaltet die Sachen die euch optisch gefallen, denn wie bei For Honor ist es möglich ein besseres weniger ansehnliches Rüstungsteil optisch durch ein anderes zu ersetzen.

38 Charaktere & die Spielmodi

Das Aufgebot von Injustice 2 ist sage und schreibe 38 Charaktere stark, wobei momentan erst nur 32 Helden und Schurken freigeschaltet sind. Weitere werden wohl durch herrunterladbare Inhalte nachgereicht. Mit im Kader vertreten sind beispielsweise Perlen wie Joker oder Batman, aber auch weniger bekannte Gesichter wie Swamp Thing und Black Canary. Dessen ungeachtet wird es in Zukunft wohl auch noch den ein oder anderen Gastcharakter geben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der eisige Ninja Sub-Zero aus Mortal Kombat nämlich bereits mit von der Partie. Das Erscheinungsbild der Charaktere ist dabei gänzlich unterschiedlich. Zum Exempel ist ein Green Arrow näher an der Comic-Vorlage, wo ein Barry Allen hingegen mehr dem Flash aus der Fernsehserie ähnelt.

Neben dem gut gelungenen Story-Mode gesellen sich noch diverse Spielmodi dazu. Während ihr euch in den genretypischen Spielvarianten wie Versus oder einem vorbildlichen Online-Modus auf die Mütze gebt, bekommt ihr zudem noch die Gelegenheit einer Gilde beizutreten oder im Multiversums-Simulator verschiedene Herausforderungen abzuschließen.

Technisch makellos & Zeit für Kritik

Optisch, als auch im Bereich der Steuerung und der Vertonung bewegt sich Injustice 2 auf einem überdurchschnittlichen Kurs. Die Animationen während der Kämpfe sehen zum großen Teil fabelhaft aus und bewegen sich dank atemberaubender Spezialattacken auf dem höchsten Maß der Kunst. Auch in den Zwischensequenzen kann die Optik überzeugen, so nimmt man beispielsweise jedem der Charaktere die Emotionen anhand der Gesichtszüge ab. Die Synchronisation und die einfache Steuerung setzt dem Ganzen noch die Krone auf.

Der Online-Multiplayer läuft zum größten Teil ohne jegliche Verzögerung. Zumindest konnten wir in den gespielten Matches keinerlei Lag feststellen.

Doch so hoch lobend die voran geschriebenen Zeilen auch sind, so muss sich Injustice 2 auch ein paar Abstriche gefallen lassen. Zum einen reicht es mit dem einen oder anderen Charakter aus planlos die Knöpfe zu hämmern und zum anderen plagt sich das Spiel zum momentanen Zeitpunkt noch mit einigen Move-Exploits herum. Gerade im Duell gegen andere menschliche Spieler auf der ganzen Welt trafen wir immer wieder darauf. Hinzukommen noch Probleme in der Kollisionsabfrage, wodurch manche Treffer einfach unecht oder deplatziert aussehen. Besser gesagt gibt es kein physikalisches korrektes Trefferfeedback, sondern lediglich ein paar vorgeschriebene teilweise unpassende Animationen.

Als großer Fan der Superhelden habe ich mich sehr auf Injustice 2 gefreut. Mit viel Überzeugung kann ich auch sagen, dass ich keineswegs enttäuscht wurde. Injustice 2 nimmt die positiven Aspekte seines Vorgängers mitund merzt den ein oder anderen Kritikpunkt aus. Zwar gibt es hier und da eine Kleinigkeit die man bemängeln kann, doch im Großen und Ganzen handelt es sich bei Injustice 2 dank der filmreifen Story, der eingängigen Steuerung und den Effekten welche der Titel dem Spieler auf die Flimmerkiste pfeffert um ein überdurchschnittliches Beat ‚em‘ Up.

Fans der Justice League, des DC-Universe oder aber auch Mortal Kombat dürfen gerne einen Blick wagen. Sogar Solisten werden mit Injustice 2 ihren Spaß haben!