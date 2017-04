Testbericht: Has-Been Heroes

Man sollte meinen, dass es eine leichte Aufgabe für einen Krieger, einen Schurken und einen Mönch ist, die Töchter des Königs lebendig zur Schule zu bringen. Frozenbyte lehrt dem Spieler mit Has-Been Heroes allerdings genau das Gegenteil!

Mobile game?

Ich gebe zu, dass mich Has-Been Heroes vom Spielprinzip sehr an diverse Spiele für das Smartphone erinnerte. Kurzum erklärt sich das Spielprinzip denkbar schnell und einfach. Eure vorerst drei Helden – im Laufe des Spiels können weitere freigespielt werden – bewegen sich zum größten Teil von allein. Gespielt wird aus einer zweidimensionalen Ansicht, wie man diese von verschiedenen Sidescrollern kennt. Während die Kämpfer langsam vor sich hin schreiten, kommen euch unterlegt mit einem Zeitlimit diverse Gegner entgegen. Diese müssen von euch besiegt werden, bevor sie bei euch angekommen sind. Immer wieder gibt es kleinere Anspielungen auf andere Spiele, wie zum Beispiel den Goldgoblin aus Diablo 3.

Nebenbei gibt es aber auch eine ganze Menge an freischaltbaren Inhalten. Im Laufe der Level speichern die Prinzessinnen, die euch begleiten, die Seelen der besiegten Gegner. Ist eine bestimmte Anzahl erreicht, werden diese nach eurem Tod im Himmel dem Torwächter übergeben und in Form einer Schatzkiste bekommt ihr diverse Sachen für eure Sammlung. Infolgedessen könnt ihr eure Errungenschaften im Hauptmenü begutachten.

Bockschwer!

Has-Been Heroes kommt mit einem recht hohen Schwierigkeitsgrad daher und bietet im Prinzip kein Tutorial für den Spieleinstieg. Ähnlich wie bei der Souls-Reihe wird man hier das ein oder andere Leben liegen lassen, bevor man überhaupt gemerkt hat, wie beispielsweise die Karte funktioniert. Hinzu kommt noch ein gelungenes und forderndes Kampfsystem. Wie schon erwähnt beschränkt sich dieses auf drei „Lanes“, welche es gilt zu verteidigen. Wo wir am Anfang noch das ein oder andere Mal gestorben sind, weil die Gegner uns überrannt hatten, konnten wir beim nächsten Spielversuch schon die ein oder andere Welle beseitigen (bevor wir erneut gestorben sind). Per Tastendruck wählt ihr den jeweiligen Helden aus. Jeder Recke besitzt verschiedene Fähigkeiten und Eigenschaften. Der Krieger hat beispielsweise am meisten Leben und Ausdauer, wohingegen der Schurke am schnellsten seine Angriffe regeneriert und in einer Angriffsphase mit mehreren Hieben austeilt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, mächtige Zauber zu wirken und so die Feinde zum Beispiel einzufrieren oder zu verbrennen. Habt ihr die Ausdauer einer feindlich gesinnten Einheit aufgebraucht, so wird diese betäubt und mit dem nächsten Schlag zurückgeworfen. Außerdem können die Helden nach jedem getätigten Angriff die Lanes untereinander tauschen und so mächtige Kombinationen entfesseln.

Geht nicht zurück!

Ein wenig mehr möchte ich über die Karte erzählen, denn diese ist für den erfolgreichen Spieldurchgang essentiell. Auf dem Weg zum jeweiligen Boss bekommt ihr die Chance, neue Items zu kaufen, euch an Glücksspielen zu versuchen oder Schatzkisten zu öffnen. Eine kleine Übersicht zeigt die Anzahl an Kerzen, Goldstücken und Schlüssel, welche ihr zur Verfügung habt. Auf erstere möchte ich etwas genauer eingehen, denn nur diese erlauben es dem Spieler, einen bereits beschrittenen Pfad erneut zu betreten. Sind die Kerzen aufgebraucht, beschert es den Recken den sicheren Tod in der Dunkelheit. Mit anderen Worten: Man sollte sich schon vor dem ersten Begehen eines Pfads Gedanken darüber machen, welcher Weg eingeschlagen werden soll, um möglichst viele Spezialfelder (Schatztruhen, Glücksspiele, Shops) bis zum Boss mitzunehmen.

Ein weiteres Feature verleiht Has-Been Heroes dabei im Zusammenspiel mit seinem recht hohen Schwierigkeitsgrad besondere Würze (oder auch besonderen Frust): Der Tod bedeutet das vollständige Game Over! Es gibt keine Checkpoints oder Speichermöglichkeiten. Sterben eure Kämpfer, gehen alle erworbenen Items und Zauber verloren und ihr müsst von vorn beginnen.

Gelungener Comicstil

Optisch kann sich Has-Been Heroes durch den charmanten Comiclook auf alle Fälle sehen lassen. Lediglich die minimalistische Story hätte mit bewegten Cutscenes besser erzählt werden können als durch statische Bildabfolgen. So bleibt die Rahmenhandlung im Endeffekt nicht mehr als eine nette Dreingabe.

Auch im akustischen Bereich präsentiert sich der Titel solide und passt sich mit abwechslungsreichen Stücken immer wieder der momentanen Situation an.

Für Einsteiger unfreundlich und immer gleiche Areale

So fordernd und taktisch die Kämpfe auch sind, umso mehr kämpft Has Been Heroes mit anderen Problemen. Besonders für Einsteiger kann das Spiel aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrads sehr frustrierend sein. Zusätzlich wiederholen sich leider auch ständig die Gegner und Areale. Diese Eintönigkeit tut der Langzeitmotivation, die man für Has-Been Heroes aufbringen kann, nicht gut. Ein paar mehr Gegnertypen hätten völlig ausgereicht, stattdessen schlagt ihr euch hauptsächlich mit unterschiedlichen Arten von Skeletten und Pflanzen herum.

Der Comicstil ist zwar schön anzusehen, bietet aber gerade im Bezug auf die Areale keine Besonderheiten. Auch ein wenig mehr Einfluss der Areale auf das Spielgeschehen hätte für Abwechslung sorgen können. Es ist eigentlich egal, ob ihr im dunklen Wald, im Schnee oder in der Wüste kämpft, das Gameplay bleibt immer weitgehend gleich.

Fazit:

Mit Has-Been Heroes erwartet euch ein Spiel, welches in erster Linie erstmal eines ist: Bockschwer! Spieler, die nicht bereit sind, dass sie das ein oder andere Mal sterben, sollten einen großen Bogen um den Titel machen. Alle anderen, die Herausforderungen lieben, dürfen aber gerne einen Blick riskieren. Auch wenn wir die PlayStation 4-Version getestet haben, könnte Has-Been Heroes insbesondere dank der mobilen Aspekte auf der Nintendo Switch für kurzweiligen Spaß unterwegs sorgen.

Das taktische und schwere Kampfsystem fordert den Spieler immens. Im Gegensatz dazu scheitert Has-Been Heroes allerdings im Bereich der Langzeitmotivation. Auch der hohe Schwierigkeitsgrad entpuppt sich als zweischneidiges Schwert und kann schnell zu Frust führen. Die Tatsache, dass das Spiel ähnlich wie Dark Souls fast ohne sämtliche Tutorials daher kommt, hilft dabei nicht sonderlich.

Vielen Dank an GameStop für die freundliche Bereitstellung des Testmusters!